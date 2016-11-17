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Raffi A. Hermonn

raffihermonn@hotmail.com

17 Kasım 2016

Oya Baydar'a Paris'ten "Edebiyast Ödülü"

Tebrik ediyoruz...

7 Aralık 2016 tarihinde, Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Daire Belediyesi'nin salonunda düzenlenen bir törenle, saat 19.00'da ''Sıcak Külleri Kaldı'' romanı münasebetiyle, yazar Oya Baydar'a, son yedi yıldır ''Fransa - Türkiye edebiyat ilişkilerini karşılıklı pekiştirmek'' amacıyla verilen 'Edebi Ödül'ü takdim edilecek...

''Fransa - Türkiye Komitesi'' adlı bu kuruluş, Osmanlı hanedanlarından, Fransa'nın tanınmış yazarlarından Kenize Murad'ın başkanlığında her yıl toplanıyor ve ya bir Fransalı ya da bir Türkiyeli yazara bir ödül veriyor. Jüri'de ayrıca,  yazar Venus Khory Ghata, Fransa Bilimsel ve Araştırmalar Milli Merkezi (CNRS)'te Araştırma Müdürü - yazar Nedim Gürsel, M. K. Atatürk'ün biyografisini yazmış, Komite eski başkanı, yazar, Alexandre Jevakhoff, Paris'teki ''Türkiye'nin Göçmenleri ve Kültürleri'' konularında çalışan bir STK olan ELELE'nin kurucusu ve başkanı, Gaye PetekAnatoliadlı jeopolitik derginin müdürü, Ali Kazancıgil ve Paris'teki INALCO (Doğu dilleri ve uygarlıkları Milli Enstitüsü)'da öğretim üyesi ve yazar, Timur Muhitin bulunuyor...

Son zamanlarda Cumhuriyet gazetesi yazarı olarak gözaltına alınan, T24'ün de kurucularından olan yazar Aydın Engin, yazar Oya Baydar'ın da eşi aynı zamanda...

Tebrik ediyoruz...

 

 

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