Mandela’nın cenazesine katılmak İsrail’e tuzlu çıkıyor…

DIPLOMATIE & DÉFENSE

Raffi A. Hermonn bildiriyor…

İsrail Başbakanı, Mandela’nın cenazesine ‘yolculuk masraflı’ diyerek katılmıyor…

Diplomasi ve Savunma Gazetesi İ24 News’un İsrail muhabiri Tel Shalev’in Paris’e bildirdiğine göre, İsrail Başbakanı, yol masraflarının pahalı olduğundan dolayı, Nelson Mandela’nın cenaze törenine katılamayacak…

İsrail Başbakanı Özel Kalemi’nden alınan bilgilere göre son anda karar verilen geziler, İsrail Hükümeti’ne 7 milyon Şekel yani 1,5 milyon € masrafa mal oluyor; böylece Başbakan Benyamin Netanyahu, uluslararası devlet erkinin katılacağı Güney Afrika eski Devlet Başkanı, Nelson Mandela’nın cenaze törenine katılmak amacıyla yapmış olduğu planlarını iptal etti.

Geçtiğimiz Pazar günü, İsrail Başbakanlığı tarafından yayımlanan bir resmi açıklamaya göre, son anda karar verilen resmi geziler, yolculuk organizasyonu ve bir İsrail devlet adamı için mutlaka yapılması gereken emniyet tedbirleri göz önüne alındığında, masrafın çok yükseldiği ve bundan dolayı Sayın Başbakan’ın bu törene katılamayacağı bildirildi.

Bildiride İsrail Hava Yolları El AL’in böyle bir yolculuk için 2,8 milyon Şekel ve öngörülen gerekli emniyet tedbirlerinin alınabilmesi için, ilave bir kargo uçağının tahsis edilmesi, buna 3,2 milyon Şekel de ekleneceği ifade ediliyordu.

Başbakan Netanyahu’nun, bir süre önce hazırlanan bir raporda makam binasının yüklü masrafları olduğu ve iki rezidansın 3 milyon Şekel gibi bir tutar karşılığında bütçede yer işgâl ettiği, yönünde eleştirilere hedef olmuş olduğunu da hatırlamak gerekiyor.

Güney Afrika’lı Dışişleri Bakanı, Maite Nkona’nın geçtiğimiz Pazar akşamı bildirdiğine göre şimdiye dek 53 Devlet Başkanı, Barış İkonu Nelson Mandela’nın cenazesinde bizzat hazır bulunacaklarına dair teyit ettiler.

Amerikan Başkanı, Barack Obama, son üç Amerikan Başkanı’yla, Brezilya Başkanı, Dilma Rousseff, Fransa Cumhurbaşkanı, François Hollande, Birleşik Krallık (İngiltere) Başbakanı, David Cameron, hazır bulunacaklarını derhal bildiren dünya liderlerinden.

Devlet temsilcileri, Salı günü, Nelson Mandela’nın 2010 Dünya Kupası vesilesiyle, kitlelerin karşısına en son gözüküp hafızalara yerleştiği, Soccer City Stadyumunda yapılacak törene katılacaklar.

Pazar günü ise küçük bir grup da, Nobel Barış Ödülü sahibinin çocukluğunu geçirmiş olduğu köyünü ziyaret edecek ve daha sonra da asıl cenazenin kalkacağı Qunu bölgesine gidecekler.

BM Genel Sekreteri, Ban Ki-Moon, eski Gnl Sekreterlerden, Kofi Annan ve diplomatik - siyasi çevrelerce tanınmış, Martti Ahtisaari, Lakhdar Brahimi, Mary Robinson’un da teşrifleri beklenenler arasında…

TV yıldızlarından, sevilen Oprah Winfrey, aktivist – şarkıcı, Bono de Ué, Richard Branson ve Petter Gabriel gibi sanat dünyasından dev isimler, cenazeye katılacak uluslararası ölçüde tanınmış, renkli simalar arasında…

Filistin Yöneticilerinden Mahmut Abbas ve ayrıca Prens Charles, Birleşik Krallıklar (İngiltere)’dan Kraliçe Elisabeth’i temsilen bekleniyor…