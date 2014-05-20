İçimiz ve dışımızdaki 'ötekiler' acı paylaşıyorlar ama...

http://t24.com.tr/haber/papa-da-soma-icin-dua-etti,258372

Papa da Soma için dua etti

Soma faciası için Vatikan'dan da taziye mesajı geldi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bugün düzenlenen haftalık ayinde, Soma’da meydana gelen kazada yaşamını yitiren madenciler için dua etti.

Papa, ayine katılanlardan da kurbanlar ve onların aileleri için dua etmelerini istedi. Papa şunları söyledi:

Sevgili kardeşlerim, sizlere Soma’da ölen ve hala mahsur durumda olan madenciler için dua etmeniz çağrısı yapıyorum. Tanrı kurbanların günahlarını affetsin.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=617778241644945&set=a.257993804290059.59956.100002383232446&type=1&theater

İtalya’daki maden işçileri, Türkiye’deki Soma madenlerinde ölen kardeşleri için…

http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=cemaat-vakiflarindan-soma-faciasina-taziye-mesaji-yayinladi&haberid=7215

Cemaat Vakıfları'ndan Soma faciasına taziye mesajı yayınladı

Cemaat Vakıfları Temsilcisi Vakıflar Meclisi Üyesi Laki Vingas imzasıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e taziye mesajı gönderildi.

Gönderilen mesaj şöyle;

Ülkemiz her geçen dakika boyutlar artan ve üzüntüsü derinleşen büyük bir maden faciası yaşamakta. Maalesef ocaklara ateş düştü. Birçok aile ise umut ve endişe içinde gelecek haberleri beklemekte. Cemaat Vakıfları olarak, yaşanan bu acıyı yüreğimizde en derin şekilde hissediyor ve paylaşıyoruz. Bu tür büyük acıların tekrar yaşanamaması en büyük dileğimizdir.

Bu büyük faciada kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz

http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=kiliseler-madenciler-icin-dua-edecek&haberid=7216

Kiliseler madenciler için dua edecek

Türkiye Ermenileri Patrikliği, 18 Mayıs Pazar günü İstanbul'daki Ermeni kiliselerinde gerçekleştirilecek ayinlerde, maden faciasında yaşamını yitiren, yaralanan ve göçük altında kalan işçiler için dua edileceğini açıkladı.

http://www.superhaber.tv/ermenistan-devlet-baskani-sarkisyandan-turkiyeye-bassagligi-mesaji.html

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Tayyip Erdoğan’ın 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı taziye mesajının ardından Türkleri düşman görmüyoruz diyerek Türkiye Başbakanı’nın iyi niyetli yaklaşımını karşılıksız...

Tayyip Erdoğan’ın 1915 olaylarıyla ilgili yayınladığı taziye mesajının ardından Türkleri düşman görmüyoruz diyerek Türkiye Başbakanı’nın iyi niyetli yaklaşımını karşılıksız bırakmayan Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Soma faciası için bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e başsağlığı mesajı gönderdi.

Sarkisyan, başsağlığı mesajında Türkiye’deki yaralıların hızla iyileşmesini dilerken, kazada yaşamlarını yitirenlerin ailelerine de teselli sözcükleriyle içten bir başsağlığı diledi.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152387303412380&set=a.10151676486542380.1073741836.564477379&type=1&theater

Türkiye Ermenileri Patrikliğinden yayımlanan mesajda, Soma'da madendeki kazada yaşanan acıların herkesi yasa boğduğu ve derinden yaraladığı kaydedildi.

Kutsal Kitap öğretisinde, Beden birçok üyeden oluşur, eğer bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker denildiğine atıf yapılan mesajda, şunlar kaydedildi: Acıların paylaşıldıkça hafifleyeceğine inanıyor, madenci kardeşlerimizin ve ailelerinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Yüce Tanrı'dan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına Patriklik Makamı, Ruhani Meclisimiz ve tüm cemaatimiz adına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diliyoruz. Hala göçük altında bulunan kardeşlerimizin de bir an evvel ailelerine sağ salim kavuşmaları için tüm kalbimizle dua ediyoruz.

Bu pazar İstanbul'daki tüm Ermeni kiliselerinde gerçekleştirilecek ayinlerde, Manisa Soma maden ocağında yaşanan elim kazada hayatını kaybedenler için Yüce Tanrı'dan rahmet, yaralanan işçiler için acil şifa ve göçük altında bulunanların salimen sevenlerine kavuşmaları için dua edilecek.

http://www.demokrathaber.net/guncel/ermeni-kiliselerinde-soma-icin-ayin-h32535.html

Ermeni kiliselerinde Soma için ayin…

Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Musevi Cemaati'nden Soma mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği, 18 Mayıs Pazar günü İstanbul'daki Ermeni kiliselerinde gerçekleştirilecek ayinlerde Soma maden ocağında yaşanan kazada hayatını kaybedenler için Tanrı'dan rahmet, yaralanan işçiler için acil şifa ve göçük altında bulunanların salimen sevenlerine kavuşmaları için dua edileceğini duyurdu.



Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Musevi Cemaati Soma'da yaşanan maden faciasıyla ilgili birer mesaj yayımladı.

Patrikliğin, Soma'daki maden faciasıyla ilgili yayımlanan mesajında, kaza ve sonucunda yaşanan acıların herkesi yasa boğduğu ve derinden yaraladığı kaydedildi.



Bu pazar İstanbul'daki tüm Ermeni kiliselerinde gerçekleştirilecek ayinlerde, Manisa Soma maden ocağında yaşanan hayatını kaybedenler için Yüce Tanrı'dan rahmet, yaralanan işçiler için acil şifa ve göçük altında bulunanların salimen sevenlerine kavuşmaları için dua edileceği açıklandı.



Türk Musevi Cemaati'nden yapılan açıklamada da Ulusça yaşadığımız bu matemi derinden hissediyor, bu elim faciada yaşamlarını yitiren yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet dilerken, ailelerine taziyelerimizi sunuyor, yaralılar için de acil şifalar diliyoruz denildi…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152148193242029&set=a.10151418794632029.1073741827.568162028&type=1&theater

Yunan Politis gazetesi Türkçe başlık attı: ACINIZI PAYLAŞIYORUZ!

http://t24.com.tr/files/3.jpg

http://www.salom.com.tr/newsdetails.asp?id=91116

Yahudi dölleri (tövbe estağfurullah, çok özür dileyerek mahsus kullanıyorum bu münasebetsiz deyimi biliyorsunuz), Soma’daki Müslüman -Türk hemşerileri için özellikle dua ediyor…

Sinagoglarda Cumartesi Dua’sı Soma için

Türkiye’deki tüm sinagoglarda 17 Mayıs Cumartesi sabahı yapılacak Şabat (Cumartesi) Duasında, Soma’daki maden faciasında hayatını kaybedenler anılacak ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua edilecek.

Yahudi inancına göre haftanın 7. günü sayılan Cumartesi günü (Şabat) diğer günlerden çok daha farklı bir gün.

Cuma güneşin batması ile başlayan 7. gün, (Şabat) Cumartesi gecesi ilk yıldız gökyüzünde çıkana kadar sürüyor.

İnanca göre son derece kutsal sayılan bu günde Yahudiler maddi dünyanın kaygılarından kaçınmak için hiç bir iş yapmıyor ve sadece yaratana dua ediyorlar.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285584901620123&set=a.234435546735059.1073741831.100005058462147&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151988956481353&set=gm.657729650949378&type=1&theater

http://www.salom.com.tr/newsdetails.asp?id=91064

Türk Musevi Cemaati´nden Soma felaketi için başsağlığı

Türkiye Hahambaşılığı - Türk Musevi Cemaati´nden Manisa Soma´daki maden kazasıyla ilgili bir açıklama yayınladı

Açıklama şöyle:

Manisa Soma’da vuku bulan kömür ocağı kazasında çok sayıda yurttaşımızın yaşamını yitirmiş ve yine çok sayıda yurttaşımızın yaralanmış olması Türk Musevi Cemaati mensubu vatandaşlarımızı derin bir eleme sevk etmiş bulunmaktadır.

Ulusça yaşadığımız bu matemi derinden hissediyor, bu elim faciada yaşamlarını yitiren yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet dilerken, ailelerine taziyelerimizi sunuyor, yaralılar için de acil şifalar diliyoruz.

Son olarak, Basın’dan yaptığımız derlemelerde, tarafımızdan hiç ama hiçbir satır eklenmemiş oljup, sanal alemden aldığımız haberleri olduğu gibi aktardığımızı, saygılarımızla arz ederiz…

http://www.omermazi.net/2014/05/hristiyan-kulubu-yanmzda-musluman.html?spref=fb

Soma’da meydana gelen 100 yılın en büyük Maden faciaları arasına giren ve yüzlerce madencinin hayatını kaybetmesine batı ülkelerinde taziye mesajları yağıyor. Ama şu ana kadar Müslüman ve kardeş olarak bildiğimiz Arap ülkelerinden ses yok. Batı’ya her fırsatta Hıristiyan Kulübü ve Onlardan bize dost olmaz diyerek yüzünü doğuya dönenler Müslüman Kardeşlerden tık yok!