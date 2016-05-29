Bir başkentin, 500 yıldır bitmemiş fethi

Bugün İstanbul'un fethe başlama tarihi...
Başlama diyoruz, zira bitmedi...
6-7 Eylül 1955'te yapılan, ikincisiydi
ve sonra aralıklarla bu devam etti...
Bugün İstanbul'un fethe başlama tarihi...
Zira 500 yıl sürer miydi
bir ''ilhak'' sevinci?
Edilmiş olsaydı eğer hakikaten,
bir süre sonra unutulur giderdi...
Bir süre sonra,
normale dönerdi hayat...
İnsanları da olmazdı bedbaht...
Ve o bedbahtlığı bastırmak için,
kutlanmazdı, değil mi?
Sanki, daha dün fetih olmuş gibi
Bugün, o beğenilmeyen (!) âlem-i batı;
50 yıl önce karşılıklı
boğazlanmalar unutulsun diye çırpınıyor...
Sınırlar açılıp, ortak şehirler, TV kanalları, yönetimler,
kısaca ortak bir hayat düşlüyor
ve tatbikine çalışıyor...
Sunmuyorlar, birbirlerine,
hazmedilmemiş bir ezikliğin
tezahürlerini...
Görünürde aldık ama yüz-gözümüze bulaştırdığımızı resmi
diye duymuyorlar içlerinden gelen bir sesi…
Duymuyorlar, zira olmayan bir sesi nasıl dinlerler ki?
'Olmayan' çünkü yok öyle bir eziklikleri...
Eziklikleri yok, zira yok bir şey hazmedemedikleri...
Tek başıma eksik isem,
birlikte artı olalım
gibi,
miras edinmişler,
bazı mefkureleri...
Ve bugün hâlâ,
kutlanıyor ise
Doğu Roma
başkentinin fethi;
ortada 5 asırdır
bir türlü, hâlâ
bitmemiş bir fetih
ama azim-sebat-inatla
süren, bir işgâl var
demektir...