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Raffi A. Hermonn

raffihermonn@hotmail.com

19 Nisan 2016

Başbakan Davutoğlu, 'görülmedik bir hızla' Avrupa Konseyi'ni ziyaret etti

''Ayakta geçiştirmek'' anlamında kullanılan ''stand-up'', yani hiçbir soru sordurmadan, kısa bir görüntü vermeyi tercih eden Sayın Davutoğlu, Türkiye'den gelen kalabalık bir koruma eşliğinde Avrupa Konseyi'nde bulunuyor

Sabah saat 09.45'te Strazburg’daki Avrupa Konseyi'ne gelen, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Sayın Ahmet Davutoğlu, rekor kırılacak bir hızla, binanın giriş kapısında, Avrupa Konseyi, Parlamenterler Asamblesi Başkanı, Sayın Pedro Agramunt ve protokol yetkilileri tarafından karşılandı, orada birikmiş gazetecilerin soru sormasına fırsat tanımadan, binanın içerisinde, birinci kattaki ''Hemycycle'' denilen oturumların gerçekleştiği büyük salonun önünde ''livre d'or'' yani (Parlamenterler Asamblesi'nin)  ''Şeref defteri''ne görülmedik bir hızla imzasını attı ve derhal ayrıldı...

''Ayakta geçiştirmek'' anlamında kullanılan ''stand-up'', yani hiçbir soru sordurmadan, kısa bir görüntü vermeyi tercih eden Sayın Davutoğlu, Türkiye'den gelen kalabalık bir koruma eşliğinde Avrupa Konseyi'nde bulunuyor... Biraz sonra aynı hızla bu sefer Avrupa Konseyi'nin ''Livre d'or'' yani ''Şeref defterine'' imza atacak ve yine ''stand-up'' yapacak...

Başbakan Davutoğlu'nu, Avrupa Konseyi binası önünde beklerken, bir ''stand-up brifingi'' de biz verdik... Avrupa Konseyi, Parlamenterler Asamblesi Başkanı, Sayın Pedro Agramunt ile görüştük; tıpkı Sayın Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı gibi hatta ondan biraz daha fazla uzun süreli diyebiliriz, çalışmalarımız, coğrafyamız, gelişmeler ve genel halet-i ruhiye hakkında ''ayakta bilgi teatisinde'' bulunduk... Kendisi, çalışmalarımızın hacminin yani aynı bilgileri, farklı dillerde, farklı ülkelerin basınına aktarmanın çok nazik ve denge isteyen bir hassasiyet gerektiğini ama işte Avrupa felsefesinin de bu olduğunu'' söyledi...

Saat 12.00'de ise ''Hemycycle''da bir konuşma yapması bekleniyor... Ancak burada, hiç olmazsa bazı parlamenterlere, soru sorabilmeleri için, biraz zaman tanıyacağı zannediliyor...

 

 

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