Azınlıklar sosyal medyada nasıl?

Sosyal Medya-Azınlıklar adlı AB kapsamındaki ve (eğer yanlış hatırlamıyorsak) bir azınlık cemaati olarak ilk kez gerçekleşen projenin, kapanış atölyesi, 14 Ocak 2015 Perşembe günü saat 18.30’da Tatavla (Kurtuluş)’daki Feriköy semtinde bulunan Aziz Vatranants Ermeni Resuli (Havari) Kilisesi bahçesinde bulunan Şirinoğlu Salonu’nda gerçekleşti…

Türkiye resmi makamları-Hükümetleri ve Azınlık Cemaatleri arasında, son yılların aracı bir kişisi, yükselen bir yıldızı olan, Sayın Laki Vingas, bu projenin baş mimarıydı tabii…

Sayın Vingas açılış konuşmasını yaptıktan sonra, çektikleri bir belgesel gösterildi; bir -iki konuşmadan sonra sahneye 10 kişiden oluşan bir bilgi şöleni düzeni kuruldu; beheri 10 dk’ı geçmeyen konuşmaları, yine hukukçuluğun yanı sıra özgün fark kaydeden röportajlarıyla dikkatleri çeken, Sayın üstade Rita Ender yönetti.

Bursa Metropoliti, Khalki (Heybeli) Ada Aya Triada Manastırı Başrahibi, Elpidophoros Lambriniadis’in akıllarda iz bırakan konuşmasından bölümleri aktaracağız. Türkiye Resuli Ermeni Patrikhanesi’nden, Rahip Bedros Buldukyan; Araştırmacı-Yazar, Süleyman Bayraktar, Süryani Kadim (Ortodoks) Kilisesi’nden Peder Fetros Gülçe, Yezidi Federasyonu Temsilcisi, Dr Leyla Ferman; Pera (Beyoğlu) Protestan Diriliş Kilisesi vaizi Kayra Akpınar Hanımefendi; Latin Katolik Kilisesi’nden Buğra Poyraz; Alevi Düşünce Ocağı’ndan Kemal Akgün ve Antakya Ortodoks Kilisesi’nden Peder Dimitri Doğum, konuştular.

Bilgi Üniversitesi’nde 28 Kasım 2015 (Tahir Elçi’nin öldürüldüğü), Cumartesi günü, açık oturum ve toplanan bilgilerin sunum şeklinde takdim edildiği etkinliğinden sonra, bu artık kapanış mahiyetindeydi… Proje’nin asıl bir Ankara toplantısı ile biteceği söyleniyor…

Böylece, Laki Vingas’ın başkanı olduğu Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi - Okulu Vakfı’nın Sivil Toplum Diyaloğu projesi kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği bu Sosyal Medya ve Azınlıklar adlı AB projesi sona yaklaşmış bulunuyor

Ekim 2015’te başlayan proje, Yeniköy Rum Vakfı ve proje ortakları ‘İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’ ve ‘Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu’ (ELIAMEP) ile Türkiye’deki farklı azınlıkların sosyal medyayla ilişkisini araştırmaktı amaç. Aynı zamanda da, sosyal medyanın geniş toplumla ilişkilerdeki rolünü incelemek, sosyal medyada farklılıkların tanınması ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri tespit etmekti.

- KONDA tarafından sadece azınlıkların katılımına açık, demografik verilerin ve sosyal medya kullanım üzerine ayrıntılı bulguların elde edildiği bir anket yapıldı. Ankete 746 kişi katıldı. Bulgular bir basın toplantısıyla açıklandı.

- ELIAMEP benzer sorularla Yunanistan’daki Hıristiyan olmayan azınlık vatandaşları ile derin görüşmelerle bir araştırma yaptı.

- İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nden Ulaş Karan, sosyal medyada ifade özgürlüğü ve nefret söylemi üzerine Türkiye - AB mevzuatların karşılaştırıldığı kapsamlı bir rapor hazırladı.

- İstanbul, İzmir, İmroz (Gökçe) Ada, Antakya’da azınlık vatandaşlarının sosyal medya kullanımını etkinleştirmek ve sosyal medya tartışmaları yürütmek üzere toplam 8 atölye yapıldı.

- Çocuklara yönelik çocuklar, resim ve sosyal medya konulu 4 atölye yapıldı.

- Projenin hedef ve faaliyetlerini paylaşmak, Türkiye ve AB’de sosyal medya deneyimleri konusunda fikir teatisi ve tecrübe paylaşımı yapmak üzere Brüksel’e bir ziyaret düzenlendi.

- Sosyal medya konusunun, toplumsal, hukuki, gündelik boyutlarının kapsamlı olarak tartışıldığı Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir beynelmilel konferans yapıldı.

Ülkemizdeki 167 Cemaat Vakfı’ndan biri olan Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi - Mektebi Vakfı, 1837 yılından beri faaliyet gösteriyor; günümüzde ibadet faaliyetlerinin yanı sıra sosyal yardımlar, filantropik - eğitim çalışmaları, öğrenci - meslek öğretimi bursları ile sosyal - kültürel faaliyetlerde bulunuyor.

Bu projenin sahibinin tabi ortakları da vardı… Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu ELIAMEP, Yunanistan’da 2010’dan beri siyasi, kültürel, ekonomik ve beynelmilel alanda, Orta Doğu üzerine araştırmaları teşvik etmeyi ve bölgesel diyalogu artırmayı hedefliyor.

Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi: 2010’da kurulan merkez, adalete erişim, kadına yönelik şiddet - ayırımcılık, mülteci hakları ve sağlık gibi alanlarda insan haklarını korumak ve geliştirmek üzerine çalışıyor.

Danışma Kurulu’nda ise proje faaliyetlerinin kararlaştırma ve uygulama süreçlerinde fikir yürütmek üzere düzenli bir araya gelenler, RUMVADER’den Marina Drymalitou, İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Rezai Koç, Hrant Dink Vakfı’ndan Zeynep Arslan, avukat üstade Rita Ender, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nden Ulaş Karan ve ELIAMEP’ten Evangelos Venetis bulunuyor…

Khalki (Heybeli) Ada’ya atanınca, diyalog şeffaflıkla başlar ilkesiyle hareket eden; türlü eleştirilere göğüs gererek, o zamana kadar bir tür kapalı kutu intibası bırakan Ruhban Okulu’nun kapılarını açarak, adeta bir devrim yaratan bir şahıstan söz etmek istiyorum. Adalar Belediyesi olarak birçok müzikal ve edebi (850-1000-1150 kişilik) etkinlikte birlikte olmak ve kendisine katkıda bulunmak şerefine nail olduğumuz Sayın Elpidophoros Baş Episkopos Lambriniadis konuşmasında şöyle diyordu: "Bıçak deyip de geçmeyin; cerrahın eline geçtiğinde, onu pozitif amaçla kullandığında hayat kurtarabilir ama başkasının elinde negatif amaçlı kullanıldığında hayatı ortadan kaldırabilir. Sosyal medya da böyle bir şey… İşimizi son derece kolaylaştıran, ne kadar dirensek, artık onsuz yapamayacağımız ama diğer yandan da son derece dikkat edilmesi gereken bir araç…"

Diğer yandan Sayın Vingas’ın açış konuşmasında verdiği bazı bilgiler, her ne kadar nükte tadında / mizahi baharatla yoğrulmuş hissi verse de Sosyal Medya’nın bugünkü konumunu anlamamız açısından çok manidar… Bakın neler dedi Sayın Vingas (…) Bu geniş etkileşim dini kurumlarımız için de geçerlidir. Vatikan gibi büyük bir dini kurumun, mesajlarını artık twitter ile duyurması, Türkiye Yahudi Cemaati’nin bazı duaları ‘periscope’tan vermesi, Antakya Ortodoks Kilisesi’ndeki yoğun sosyal medya iletişimi, din adamları- mugannilerin akıllı telefon üzerinden dua okuması, günün şart ve geleneklerini sorgulamaktadır…

Azınlık vatandaşlarının sosyal (ve diğer) medya sorunlarını gideremeyen bir toplum; çoğunluğu teşkil eden vatandaşların sosyal (ve tüm) medya sorunlarını asla çözemez…

Hayırlısıyla diyelim…