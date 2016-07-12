13. Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali'ndeyiz...

Erivan – Ermenistan’dan bildiriyor…

İnanılmaz ama gerçek hani Fransızların deyişiyle incroyable mais vraie…

Erivan’dayım…

Sadece Erivan’da olmam, o da benim gibi birisi için, o kadar inanılmaz değil tabii…

Ermenistan’ın Uluslar arası Altın Kaysı (Golden Apricot) Film Festivali’ndeyim…

Ee, ilk bakışta bu da o kadar inanılmaz gelmeyebilir…

Ama şöyle anlatsam, acaba daha iyi anlaşılır mı?

Sinema eğitimimle, bıyıklarımın yeni terlediği; kamera önü ve arkasında irili ufaklı rol ve katkılarla başlayarak, hasbelkader başrollere kadar sorumluluklar aldığım, Erivan’dayım…

İyi ya işte bundan doğal ne var, diyesiniz geliyor değil mi?

İşte böyle bir ilişkimiz olan Erivan’ın, Uluslar arası Altın Kaysı Film Festivali’ne bu yıla kadar gelememiş olmam; işte inanılır gibi olamayan asıl bu…

Evet, arkadaşların deyişiyle, ta birinci günden olmam gereken yere, yeni, gelebiliyorum…

Neyse Türkçe'de dediğimiz gibi hani şeytanın bacağını kırdık artık ve geldik…

Tüm ama tüm işlerimiz geç olur ama iyi olur aslında bizde…

Uş lini, nuş lini yani geç olsun iyi olsun anlamında Ermenistan’da geç olsun, bademden olsun derler… Frenklerin mieux vaut tard que j’amais yani Hiç olmamaktansa (bir şeyin) geç olması âlâdır dedikleri gibi…

13.cü Altın Kayısı (Golden Apricot) Festivali’ne, 42 ülkeden 700’ü aşkın film katılıyor…

Afganistan, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, İsviçre, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İrlanda, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Lübnan, Şili, Lituanya, Meksika, Hollanda, Kuzey Kore, Portekiz, Paraguay, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, İsveç, TÜRKİYE, İngiltere, ABD ve Yugoslavya.

Görüldüğü üzere, başka yıllarda da olduğu gibi, bu yıl da Türkiye’den de filmlerimiz var…

Ahu Öztürk’ün Toz Bezi, Türkçe ve Kürtçe dillerinde ve İngilizce ve Ermenice alt yazılı… Bu film iki kez gösteriliyor…

Sonra sırada Nezahat Gündoğan’ın Vank’ın Çocukları adlı filmi var… Türkçe ve Kürtçe dillerinde ama maalesef sadece İngilizce alt yazılı…

Özcan Alper’in Rüzgâr Anıları adlı filmi, Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı, Türkçe ve Rusya dillerinde ve İngilizce ve Ermenice alt yazılı… Bu film de iki kez gösteriliyor.

Mahmut Koyuncu’nun Milyonda bir filmi, sadece Kürtçe ve sadece İngilizce alt yazılı…

Yusuf Kenan’ın Gâvur Mahallesi, yine sadece Türkçe ve sadece İngilizce alt yazılı…

10 Temmuz’da ön açılışı yapılan festivalin bu yılki şeref konuğu, 13 Eylül 1944'te doğmuş, gerçek adı Winifred Jacqueline Fraser-Bisset olan İngiliz aktris, Jacqueline Bisset… O hâlâ sinemaseverlerin hafıza-gönüllerinde işgâl ettiği yeri koruyor. Ermenistan bağımsızlığının 25.ci yılına atfedilen bu yılki festival, 17 Temmuz’da ödül töreniyle kapanıyor…





Ermenistan - Türkiye Sinema Platformu

Kısa adı ETSP olan, ayrıntılı bilgileri burayı tıklayarak öğrenebileceğiniz Ermenistan – Türkiye Platformu adlı oluşum kendilerini (…) Ortak paydası sinema olan Türkiyeli ve Ermenistanlılarız; sinemayı salt sevmiyor, onun iyileştirici-barıştırıcı gücüne inanıyor; yıllardır birbirimize söyleyemediğimiz birçok şeyi sinema aracılığıyla söylemeye çalışıyoruz diye tanımlıyorlar. Ermenistan ve Türkiye ayağını oluşturanlar ayrıca (…) buna inanmakla da kalmıyor, yapıyoruz da diye insanın kâh hoşuna giden kâh gülümseten, zira özgüven sınırlarını biraz zorlayan tarzda iddiaları var…

Böyle bir intiba doğurmalarının gerekçesini de hani ayin’si iştir kişinin (ya da kurumun) lafına bakılmaz misali bugüne dek yaptıklarını gösteriyorlar haliyle… 2008 yılından itibaren, yılda iki kez (Nisan ve Temmuz), Uluslararası İstanbul Film ve Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali'ne paralel, bir araya gelip konuşuyor, tanışıyor, filmler aracılığıyla ortak tarihimize beraber bakıyor; ortak projelere yollar aradıklarını söylüyorlar... Şu ana kadar, 200'ü aşkın yönetmen, yapımcı, sinema eleştirmeni, gazeteci, oyuncunun tanışmasına ön ayak olan, İstanbul ve Erivan'da 14 atölye düzenlediklerini; ayrıca film gösterimi, röportaj, söyleşi ve iki ülkenin nabzını kültürel etkinliklerle tutan etkinlik gerçekleştirdiklerini de…

Her pozitif benzeri girişimin, zamanla, önlem alınmadığında, bazı tehlike riskleri taşıdığını söylemeliyiz… Bunlardan biri de, amacı son tahlilde diyalog olan bir hedefe ulaşmak için kullanılan güzel bir aracın (bu örnekte sinemanın) zamanla amaca dönüşebilmesidir. Böyle olunca da, maalesef sanki bir tür tekelleşme intibaı veren davranışlar baş gösterebilir.

Kalkış noktasından dolayı alkışladığımız Ermenistan-Türkiye Platformu’nun, zamanla her iki ülke konularını içeren senaryo-konular; bu konularda film yapmaya çalışan sanatçılar üzerinde bir tekel kurmak, engel olmak gibi bir duruma düşmelerini asla arzu etmeyiz…

Birçok konuda çalışmalarını hararetle desteklediğimiz Anadolu Kültür adlı STK’nın, böyle bir şeye müsaade etmeyeceğine inanmak isteriz zaten…

Bu yıl; Ani Plaza’da Sayın Suzanna Harutyunyan, Sayın Çiğdem Mater, Sayın Melek Ulagay Taylan, Sayın Çiçek Kahraman, Sayın Keğam Manukyan, Sayın Gaga Şekhidze kendilerini tanıttılar, Platform’un bundan böyle yapacakları hakkında kısa bilgiler verdiler ve de Türkiye’den özel gelmiş genç sinemacıların kendilerini tanıtmalarına vesile oldular…

Fiction (imgeleme ya da oyunculuğu olan) filmlerin jürisi, Başkanı, yılların film müzikleri bestecisi, Lübnan doğumlu, Ermenistan’ın sevilen müzisyeni, Dikran Mansuryan bu yıl. Jüri üyeleri, Homayun Erşadi (İran), Pierre Leon (Fransa), Stefan Gidanof (Bulgaristan), Fred Kelemen (Macaristan / Almanya).

Belgesel jüride ise Başkan, Jelimir Jilnig (Sırbistan). Üyeler ise, Armen Khaçadıryan (Ermenistan), Bavel Belşenkin (Rusya).

Ermeni Panoraması klasmanı, dünya çapında, Ermeni kimliği / dünyasıyla ilişkisi olan sinemacı-filmler için… Başkan, Jesper Andersen (Danimarka), üyeler ise, Boris Nelepo (Rusya), Gena Teodosievska (Makedonya), Macit Barzegar (İran), Marine A. Vartanyan -Hampartsumyan (Ermenistan), Şağig Alis Matevosyan (Bulgaristan), Natalya İvanova (Rusya).

Genel Başkanı’nın, ülkemizin (bazılarınca kıskançlıklarından etinin nasıl yeneceğini bilmedikleri ama onlara inat) medar-ı iftiharlarından, Alin Taşçıyan’ın olduğu; FİPRESCİ jürisinde ise Davit Muratyan (Ermenistan), Alexander Grozev (Bulgaristan), Pablo Garcia Conde (İspanya). Ruhani açıdan filmleri ele alan jüride ise Başkan Peder Karekin Vartabed Hampartsumyan (Ermenistan) ve Agoş Lazar Kovacs (Macaristan) bulunuyor…

Açılış filmi, Ermenistan’ın ilk yönetmeni, Moskova’nın sessiz sinema yıldızlarından; sonra Ermenistan’ın ilk oyunculu filmini yapmış Hamo Beknazaryan (1892-1965) ’ın Zare filmi idi bu festivalde; yakında kaybettiğimiz, İranlı yönetmen Abbas Kiarostami de, anılıyor.