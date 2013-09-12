Rails Girls İstanbul'da

Kadınların ikinci cins olarak görüldüğü eril bir hegemonyada, birçok alanda olduğu gibi,yazılım sektöründe de erkeklerin başat konumda olduğu bir gerçek. Hayallerini hayata geçirmeyi erteleyen kadınlar için hiçbir şey geç ve zor değil aslında. Her iş alanı teknolojik gelişmelerle paralel büyüyüp genişliyor, bu nedenle çağa ayak uydurmak için birçoklarına karmaşık ve çetrefilli görünse de yazılım dünyasının kapısını aralamak, hiç değilse zilini çalmak gerekiyor. Birçok girişimci kadın olduğu gibi fikirleri hayalden öteye geçemeyenler kadınlar da mevcut. Her iki kesime de hitap eden uluslarası bir proje Rails Girls. Üstelik sadece kadınlara yönelik. Dünya çapında gittikçe yayılan bu projenin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını, katılımcılara nasıl bir katkı sağlayacağını, 4-5 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek bu ücretsiz eğitimin ayrıntılarını Genel Koordinatör Öngün Eryılmaz'a sordum.

Rails Girls projesi nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir?Biraz bahsedebilir misiniz?

Rails Girls Finlandiya çıkışlı, daha sonrasında tüm Avrupa'ya yayılmış, pek çok Avrupa kentinde, ABD ve Japonya'da buluşmalar düzenlemiş, kâr amacı gütmeyen, gönüllü çalışma temelinde yürüyen uluslararası bir open-source IT-projesidir. Rails Girls buluşmalarının amacı kadınlar ve teknoloji arasındaki açığı kapatabilmek, kullanımı kolay ve hızlı sonuç alınan Ruby on Rails web çatısını öğretmek, kadınlara düşüncelerini ve tasarımlarını hayata geçirebilmek için olanaklar sunmaktır. Her bir etkinlik yapıldığı bölgelerdeki sponsorlar tarafından desteklenmektedir. Etkinlikler katılımcılara tamamen ücretsizdir. Eğitmenler için ise herhangi bir ücret ödenmez, eğitimler gönüllü kişilerce yapılır.

İlk etkinlik ne zaman düzenlendi? Ne zamandan beri etkinlikler düzenleniyor?

İlk etkinlik 2010' da Helsinki'de düzenlendi. 100'den fazla kadın katıldı. O günden bugüne Şangay, Singapur, Berlin, Paris, Londra, San Francisco gibi dünyanın bir çok yerinde etkinlikler düzenlendi ve düzenleniyor.

Katılımcıların yazılım konusunda temel bir bilgiye sahip olması gerekir mi?

Temel Bilgisayar bilgisi yeterli. Her yaştan katılımcıyı bekliyoruz. İstanbul etkinliğine 9 yasinda bir kız basvurdu! Şimdiye kadar çok farklı background'u olan kadınları biraraya getirebilmiş bir organizasyon. Birbirlerine projelerini geliştirmekte yardımcı olmuşlar, birlikte yeni fikirler geliştirmişler.

Peki, bu etkinlik sadece kadınlar için mi? Erkekler katılamaz mı?

Öncelikli hedef kadınlar. Katılımcıya teknoloji ve yazılım dünyasına meraklı bir erkek eşlik edebilir.

Eğitimin fikirlerini hayata geçirmek isteyen katılımcıya faydası ne olacak? Sonunda bir sertifika veriyor musunuz?

Öncelikle katılımcı temel web kavramları ve bir web uygulamasının basamakları hakkında fikir edinecek. Hayata geçirmek istediği bir fikri varsa - bu direkt web ile ilgili olabilir ya da web ayağı da olan bir fikir olabilir- ihtiyaçlarının neler olduğunu görebilecek. Tabi bu ilk elden söyleyebileceklerimiz. Daha sonra Rails ile daha sıkı bir ilişki yürütürse elbette kendi web uygulamasını kendi yapma şansı da var. Mesela bir etkinlige çiçekçi bir bayan katılmış ve ardından kendi online-shop’unu kurmuş. Rails Girls bir kurum olmadığı için herhangi bir sertifika verme durumu yok, ama amaçladığı şey de bu değil, daha çok Rails ve web dünyası ile bir tanışıklık yaratmak.

Son olarak, kayıtlar ne zaman sona eriyor?

Başvurular için son tarih 20 Eylül. Kabul edilenler 24 Eylül'de bilgilendirilecek. Ekim’de düzenlenecek Rails Girls İstanbul buluşmasına 30 kadın katılımcı bekliyoruz. Dizüstü bilgisayarınızla gelmeniz yeterli. Ücretsiz ve çok eğlenceli!

Ayrıntılar ve başvuru için : www.railsgirls.com