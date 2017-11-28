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Pınar Doğu

pinardogu81@gmail.com

28 Kasım 2017

Kesretten mi Gılletten mi?

Gerçekler hiçbir kinaye kaldırmıyor. Yaşamın pratiği söz sanatlarıyla geçiştirilemeyecek denli acıtıcı

Bülent Arınç Kübra Par'ın Açık ve Net adlı programında daha sonra "Kesretten kinaye yaptım" sözleriyle açıklık getirmeye çalışacağı şu sözleri söylemişti:

"Ben şundan çok eminim, bu 80 milyonluk kitlede belki 80 kişi haricindeki herkes Fethullah Gülen’in belki bir dini lider olarak, belki eğitim hizmetlerinin güzelliği karşısında bir sempati beslemiş olabilir. Ama o 80 kişi hariç, hiç kimse 15 Temmuz gibi bir ihaneti düşünmemiştir"

80 kişi kesretten kinaye mi yoksa gılletten kinaye mi?

Kesretten kinaye çokluktan kinaye demek. Mübalağa etmek bir bakıma. Batı 200 yıl ilerimizde demek gibi.

Gılletten kinaye ise tam tersi.

Fakat gerçekler hiçbir kinaye kaldırmıyor. Yaşamın pratiği söz sanatlarıyla geçiştirilemeyecek denli acıtıcı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü 2017 yılı raporuna göre Türkiye ifade özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 155’inci sıradadır.

16 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 150 gazete ve dergi kapatılmış, 184 gazeteci tutuklanmıştır.

Türkiye'de 3 milyon 551 bin 78 mülteci var.

Türkiye'de yirmi milyondan fazla Kürt yaşıyor.

1915'te 1,5 milyon Ermeni tehcir edildi. Süryani nüfusun üçte ikisi yok oldu.

Bugün Türkiye'de 25 bin Süryani yaşıyor ve sadece yüzde biri kendi anadilini biliyor.

Son otuz yılda 30 binden fazla Kürt katledildi.

Son 10 yılda Türkiye'de 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi.

15-17 yaş arası 17 bin 789, 15 yaş altı 244 kız çocuğu doğum yaptı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar vak'aları son 10 yılda yüzde 700 oranında artış gösterdi.

2010'dan bu yana 1915 kadın öldürüldü.

Sırf 2017'nin ilk 10 ayında 337 kadın öldürüldü.

Bunlar kesretten kinaye değil, gerçek rakamlar. Polise ve savcılığa bildirilen rakamlar. Sözün başka bir anlama gelme ihtimali yoksa kinaye-i karibe denir ya o hesap!

Sözün bittiği yer neresi diyen soran olursa Türkiye'dir diyebilirsiniz. Kinaye-i baideye lüzum yok.

Ya Selahattin Demirtaş'ın Seher'ini imzalayan yazarlar için "entel değil danteller" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ne demeli?

Nisbetten kinaye mi?

@NarDogu

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