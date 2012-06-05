Hukuksuzluğun olağanlaştırıldığı bir coğrafya: 'Bölge'

Gözaltına alınan bir adamı konuşturmak için on devlet görevlisinin Hazal adlı dokuz yaşındaki kızına tecavüz ettiği bir ülkede her yer aslında akıl ve vicdandan yoksun siyasi ve/ veya askeri birer

“BÖLGE”.

Her siyasetin kendi hukukunu meşrulaştırdığı bir düzende aslında hukuk da hukuksuzluk da bir müddet sonra olağan karşılanmaya, aşılamaz sanılmaya başlanır. Giorgio Agamben, bu bağlamda, siyaseti şiddet ve hukuk arasındaki bağı kesen eylem olarak tanımlar. İtalya’da Alberto Yasası, Almanya’da Reich Anayasası döneminde başlayan paradigmasal hukuk düzeni uyarınca, anayasanın yanı sıra “ikili devlet” olarak tanımlanmış, çoğunlukla resmiyete kavuşmamış ikinci bir yapı var olagelmiştir. Buna göre, hukuk, kendini askıya alarak istisna hali kurallarını devreye sokar. İşte o zaman her yer kuşatılan, gözetlenen, denetlenen birer “ bölge” haline gelir, hatta insan bedeni bile.

44A, Galeri’deki yeni sergisi “ BÖLGE” yi, hukuksuzluğun olağanlaştırıldığı bir coğrafyada, imha ve inkârdan ibaret bir ideolojinin hedef alanına dâhil edilerek öldürülen yüzlerce çocukiçin Hazal’a adayan ressam Sevinç Altan ile Galata’daki atölyesinde bir araya gelip hem sergideki resimleri hem de resim- hayat ilişkisini konuştuk.

Her savaş olağanüstü hal kabul edilerek aslında olağanlaştırılıyor. Şiddetin her türlüsü gereksinim olarak algılanıyor. Bu anlamda yerleşim alanları birer bölgeye dönüştü. Bu yüzden sadece ölülerin değil, yerleşim yerlerinin de adları unutturuldu. Bölge sergisi nereye işaret ediyor?

Bölge kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Mesela “Bölgede çatışma çıktı” derken Marmara ya da Ege Bölgesi söz etmiyoruz tabii ki! Coğrafi olarak kadim adı bile telaffuz edilmiyor “Bölge”nin. İşte “ora”ya işaret ediyor “Bölge”.

Heron’un hedef işareti ile başlayan sergide resimler birbirini takip eden kareler halinde. Karanlık Resimler ve “ 5 No’lu Bina” dan sonra ortaya çıkan karanlık figür hemen her resimde tehditkar bir şekilde dolaşıyor. Bu figürü hangi anlamda kullandınız?

Kâh bir kız çocuğu hedefinde, kâh bir ceylan. Yüzü yok, erkek! Ve sadece işine odaklanmış bir figür bu. 90’lı yıllara götürüyor bizi, faili meçhullere. Hedefindeki ceylan ise bize bakıyor, bu güne bir sürekliliğe işaret ediyor. Resimlere tek tek de bakılabilir ama sıralı, birbiriyle ilintili, bir bütünün parçaları olarak okunmasını tercih ettim.

Daha önceki sergilerinizde de şiir- resim ilişkisi vardı. Bu serginizin kataloğunda da Turgut Uyar’ın Yokuş Yol’a adlı şiirinden alıntı var. “Güllerin bedeninden dikenleri teker teker koparırsan / Dikenleri kopardığın yerler teker teker kanar.”Bu mısralarla resimlerinizi nasıl ilişkilendirdiniz?

1979’da yazmış Turgut Uyar bu şiiri. “dikenleri kopardığın yerleri bir bahar filân sanırsan /Kürdistan'da ve Muş-Tatvan yolunda bir yer kanar / Muş - Tatvan yolunda güllere ve devlete inanırsan / eşkıyalar kanar kötü donatımlı askerler kanar”diye de devam etmiş. “Kürdistan” demiş şairimiz, ta o zaman. Şimdi kullanmaya kalkışmak cesaret meselesi olabiliyor. O zaman devletin gözünden kaçmış olmalı ki dava konusu falan olmamış. Resimleri yaparken bu dizeler sürekli dolaşıp durdu yanımda yöremde sanki.

Sizin de içinde yer aldığınız bir çalışma başlayacak aslında. Biraz bundan bahseder misiniz?

Ülkemizde son otuz yılı aşkındır süren savaşta ölen çocuklarla ilgili bir rapor hazırlığı bu. . Kamuoyunda görünür olmuş Uğur Kaymaz ,Ceylan Önkol gibi devletin güvenlik güçleri tarafından hedef alınarak ya da hedefte bırakılarak öldürülen çocuklar bunlar. Ceylan gibi havan topu mermisiyle parçalanarak, Uğur Kaymaz gibi terörist damgasıyla hedef alınarak öldürülen ya dapanzerin ezip geçiverdiği çocuklar. Askeri alanlarla yaşam alanları iç içe geçtiği için uluorta yapılan atış talimlerinde hayatlarını kaybeden çocuklar. 1989-2012 yılları arasında 517 çocuk var böyle. Sadece elimizdeki listeye, bu çocukların nerede, ne zaman, nasıl öldürüldüklerine bakıp bu zaman diliminde ne olup bittiği hakkında bir fikriniz ya da merakınız olabilir. Biz de böyle bir ilgiyle bir çalışma grubu kurduk; sanatçılar, akademisyenler, sosyologlar, hukukçular, adli tıp uzmanları gibi farklı alanlardan arkadaşlar var aramızda; çok yönlü bakmaya, anlamaya çalışacağız. Sorumluların hesap vermesi, cezalandırılması için ne yapılmış, ne yapılabilir? Ne, neden, nasıl olmuş ve olmaya devam ediyor. Bu çocuklar nasıl bu kadar kolay gözden çıkarılabiliyor bu kadar kolay öldürülebiliyorlar? Bunu mesele ediyoruz bir anlamda. Roboski’de olanların altında da esasen böyle bir bakışın yattığını düşünüyorum ben. Sergideki “Bölge’ye Tepeden Bakış” da bu duruma işaret ediyor. Devlet “Bölge”yeHeron’un gözünden bakıyor bence.

O çocukları hiç umursamazlarken anne karnındaki ceninin kürtaj edilmesini cinayet diye görüyorlar aslında, ironik!

Ne yaman bir çelişki değil mi? Roboski’de katledilen çocukların hayatlarını “tazminatsa tazminat” diyerek paraya tahvil etmeye kalkışırken “kürtaj cinayettir” cümlesini kur, yaşam hakkından söz et! İnanılır gibi değil!