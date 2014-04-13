Bu kitabı babanıza hediye edin

"Önce seni görmezden gelirler, sonra alay ederler, sonra seninle savaşırlar, sonra sen kazanırsın." der Mahatma Gandhi. Kimliğini inşa etmek de, kabul görmek de sancılı ve zor bir süreç.

" Eşcinseller de insandır ve her insan gibi ayrımcılıkla karşılaşmama hakları vardır" diyen sendikacı, akademisyen, gazeteci, insan hakları aktivisti Kürşad Kahramanoğlu'nun Türkçe basılmış ilk kitabı geçtiğimiz günlerde Alan Yayıncılık tarafından basıldı: Babalara Hediyeler. " Bu kitabı beğendiyseniz bir tane de babanıza hediye edin" diyor ve ekliyor: " Çünkü ben bu kitabı en çok babalar okusun diye yazdım" 13 yayınevinin "hükümetle başımızı belaya sokmak istemiyoruz!" diyerek reddettiği kitap Kürşad Kahramanoğlu'nun çeşitli mecralarda yayımlanmış yazılarından oluşuyor.

Otuz yılını İngiltere'de geçirdikten sonra 2007'de Türkiye'ye dönmüş. Yer yer medeni, kurtarılmış bölgeleri olan bir şehir kabul ettiği İstanbul'un iktidar tarafından Sunni, Müslüman, erkek egemen bir cehenneme çevrilmesi üzerine 2011'de Bodrum'a yerleşmiş. 1999'da genel sekreter seçildiği ILGA'da ( Uluslararası Lezbiyen ve Gey Birliği) görevini dört dönem sürdürmüş.

Nüktedan üslubuyla demokrasi ve hukukun üstünlüğüne, sanatçı ve gazetecilere, politika ve politikacılara dair yazılarının yanı sıra yemek tarifleri, sinema eleştirileri, gittiği yabancı şehirler hakkındaki seyahat notları da var. Kuzu Yazıları adlı bölüm "Hukuk Devleti Anayasası Üzerine" adlı 30 Eylül 2010'da ve " Gençler" adlı 9 Mart 2011'de yazdığı makaleleri için " AKP'nin en homofobik politikacısı" dediği Burhan Kuzu'nun kendisine ve yazıların yayımlandığı gazeteye açtığı dava ile ilgili sürecini, beraat kararını ve söz konusu makaleleri içeriyor. İnterseks hakkındaki makale ve kendini "interseks"im diyen tarif eden Çağlar Deniz ile söyleşi, Mo Mowlam hakkındaki yazıya kadar pek çok konuda düşüncelerini hem akademisyen hem aktivist ama en çok " insan" yönüyle samimi bir üslupla dile getiriyor. Tapas tarifiyle yazdığı politik hicivdeki akıcı ve eğlenceli üslubu yerini Filipinler, İskoçya, Endülüs ve başka yerler hakkındaki çok yönlü gözlemlere bırakıyor. Tüm ötekileştirmelere karşı olan Kürşad Kahramanoğlu, Kürt sorununun bir kimlik sorunu olduğunu ve bu sorunu da asilime edilmeye çalışılmış, yok sayılmış Kürtlerin çözebileceğini belirtiyor.

"Babalara Hediyeler" de ataerkil zihniyeti eleştiren, güncelliğini koruyan yazılar var. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, cinsiyet ayrımcılığı, eşcinsel hakları ve Gezi Olayları'na kadar pek çok konu üzerine yeniden düşünmek, birbirimizi daha iyi anlamak için okunması gereken yazılar her biri.

BABALARA HEDİYELER

KÜRŞAD KAHRAMANOĞLU

ALAN YAYINCILIK

İstanbul, 2014

245 s.