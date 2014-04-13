T24 LogoT24 Logo

Pınar Doğu

pinardogu81@gmail.com

13 Nisan 2014

Bu kitabı babanıza hediye edin

"Önce seni görmezden gelirler, sonra alay ederler, sonra seninle savaşırlar, sonra sen kazanırsın." der Mahatma Gandhi. Kimliğini inşa etmek de, kabul görmek de sancılı ve zor bir süreç.

"Önce seni görmezden gelirler, sonra alay ederler, sonra seninle savaşırlar, sonra sen kazanırsın."  der Mahatma Gandhi. Kimliğini inşa etmek de, kabul görmek de sancılı ve zor bir süreç.

" Eşcinseller de insandır ve her insan gibi ayrımcılıkla karşılaşmama hakları vardır" diyen sendikacı, akademisyen, gazeteci, insan hakları aktivisti Kürşad Kahramanoğlu'nun Türkçe basılmış ilk kitabı geçtiğimiz günlerde Alan Yayıncılık tarafından basıldı: Babalara Hediyeler.  " Bu kitabı beğendiyseniz bir tane de babanıza hediye edin" diyor ve ekliyor: " Çünkü ben bu kitabı en çok babalar okusun diye yazdım"   13 yayınevinin "hükümetle başımızı belaya sokmak istemiyoruz!" diyerek reddettiği kitap Kürşad Kahramanoğlu'nun çeşitli mecralarda yayımlanmış yazılarından oluşuyor.

Otuz yılını İngiltere'de geçirdikten sonra 2007'de Türkiye'ye dönmüş. Yer yer medeni, kurtarılmış bölgeleri olan bir şehir kabul ettiği  İstanbul'un  iktidar tarafından  Sunni, Müslüman, erkek egemen bir cehenneme çevrilmesi üzerine 2011'de Bodrum'a yerleşmiş. 1999'da genel sekreter seçildiği ILGA'da ( Uluslararası Lezbiyen ve Gey Birliği) görevini dört dönem sürdürmüş.

Nüktedan üslubuyla demokrasi ve hukukun üstünlüğüne, sanatçı ve gazetecilere, politika ve politikacılara dair yazılarının yanı sıra yemek tarifleri, sinema eleştirileri, gittiği yabancı şehirler hakkındaki seyahat notları da var.  Kuzu Yazıları adlı bölüm "Hukuk Devleti Anayasası Üzerine" adlı 30 Eylül 2010'da ve " Gençler" adlı 9 Mart 2011'de yazdığı makaleleri için  " AKP'nin en homofobik politikacısı" dediği Burhan Kuzu'nun kendisine ve yazıların yayımlandığı gazeteye açtığı dava ile ilgili sürecini, beraat kararını ve söz konusu makaleleri içeriyor. İnterseks hakkındaki makale ve kendini "interseks"im diyen tarif eden Çağlar Deniz ile söyleşi, Mo Mowlam hakkındaki yazıya kadar pek çok konuda düşüncelerini hem akademisyen hem aktivist ama en çok " insan" yönüyle samimi bir üslupla dile getiriyor. Tapas tarifiyle yazdığı politik hicivdeki akıcı ve eğlenceli üslubu yerini Filipinler, İskoçya, Endülüs ve başka yerler hakkındaki çok yönlü gözlemlere bırakıyor.  Tüm ötekileştirmelere karşı olan Kürşad Kahramanoğlu, Kürt sorununun bir kimlik sorunu olduğunu ve bu sorunu da asilime edilmeye çalışılmış, yok sayılmış Kürtlerin çözebileceğini belirtiyor. 

"Babalara Hediyeler" de ataerkil zihniyeti eleştiren, güncelliğini koruyan yazılar var. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, cinsiyet ayrımcılığı, eşcinsel hakları ve Gezi Olayları'na kadar pek çok konu üzerine yeniden düşünmek, birbirimizi daha iyi anlamak için okunması gereken yazılar her biri.

 

        

BABALARA HEDİYELER

KÜRŞAD KAHRAMANOĞLU

ALAN YAYINCILIK

İstanbul, 2014

245 s. 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

pınar doğukürşad kahramanoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

Montreal Katliamı, Las Tesis dansı ve yaşayan cadılık

Erkeğin sesine boğulmuş bir dünyada kendi sözünü yükselten kadınlara yönelik nefret hiç değişmedi. Eskiden de cadı ilan edilmiştik, yine cadıyız. Madem öyle, cadılığa da devam edeceğiz! Ta ki öfkeden gözü dönmüş erkeklerin zulmü hukuk eliyle bitene kadar

Kendimizi nasıl iyi hissedeceğiz?

İnsan hakları savunucularının toplumsal sorumluluk bilinci öyle yüksektir ki, kendini ihmal etme, hatta hiçe sayma pahasına hayatlarını başkalarına adarlar

Irishman ya da İrlandalı

Erkek anti-kahramanlara odaklanan filmlerindeki maskülen havaya, uzun diyaloglara, kaydırma çekimlerine, donup kalan görüntülere, müziği boca ettiği yavaş çekimlere, katolik öğelere, sade metaforlarla bezediği derli toplu anlatımına alışkın sadık bir Scorsese seyircisi olarak, sabık filmlerindeki sinema dilini bulmayı bekliyordum, fazlasıyla buldum da

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24