Ey AKP Reisi, ey AKP'liler! Bedelli'den elde edeceğiniz kârın bin misli öneriliyor, duydunuz mu?

Ne zamandır yazamıyordum; biraz düşünmeye, kafamı toplamaya, çevremdeki yenilgi psikolojisinin yarattığı toz dumanın biraz durulmasına ihtiyacım vardı. Çizmeyi aşarak da olsa cesaret edip; artık bütün ezberlerimizi silip Türkiye’yi yeni baştan düşünmeye başlamamız gerektiğini, AKP de, CHP, HDP de dahil, iktidar veya irili ufaklı muhalefet partilerinin hiçbirinin artık oldukları gibi kalamayacaklarını, hatta birkaç yıl sonra siyaset meydanından silinip gideceklerini, tekrarlayıp durduğumuz klasik toplumsal-sınıfsal analizlerin 2020’ye doğru ülkenin “somut durumunun somut tahlili” ile uyuşmadığını, yeni örgütlenme ve mücadele biçimlerinin gerektiğini yazmaya niyetliydim. Sonra önüme Mazlum-Der eski başkanlarından HDP milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 25 Temmuzda TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın metni düştü. Yazmamak, paylaşmamak olmazdı.

Bezirgân ruhunuz kâr’a dayanamaz

Ne pahasına olursa olsun rant ve kâr -ve tabii mutlak güç, mutlak iktidar- başlıca amacınızdır, biliyorum. Dört yıldır gencecik çocuklarımızı şehitlik edebiyatıyla, vatan-millet-Sakarya hamasî nutuklarıyla, nefret söylemine bulanmış milliyetçilik kışkırtmasıyla bizim olmayan savaşlara sürüklediniz, evlatlarımız ve gencecik Kürt çocuklar öldü o çatışmalarda, savaşlarda. Türkiye Kürtleri yetmedi, Suriye Kürtleri, Irak Kürtleri de hedefiniz oldu. Savaş olmasın, insanlar ölmesin, çocuklar öldürülmesin, şehirler yıkılmasın, barış olsun diye feryad edenleri hapislere tıktınız, mahkemelerde süründürdünüz, işlerinden attınız, hâlâ da devam ediyorsunuz.

Ama benden/bizden söylemesi: Şimdilik önü açık sandığınız, hedefinize vardıracağına inandığınız bu yol, yol değil. Bu yol ülke ile birlikte sizi de felakete götürecek er veya geç. Bu yolun neresinden dönerseniz kârdır.

Vicdan dili sizlere ulaşamıyor ama bakın anladığınız dilden kârlı bir teklif var: HDP Milletvekili Gergerlioğlu 25 Temmuzda Meclis’teki konuşmasının ilgili bölümünde şöyle diyor:

“….. Yıllardır ülkemizde hamaset ve militarizm üzerinden prim yapıp çağdaş usullere ve akla karşı çıkmak, zorunlu askerliği dayatmak, vicdani ret hakkını reddetmek bir âdet olmuştu. Sıkışınca ve oy gerekince adaletsiz bir bedelli sistemi getirilmesi de bir âdet oldu. Şimdi, esasa gelelim, bunlar nereden kaynaklanıyor? Hantal bir ordu yapısı var. İnsanlar, gençlerimiz askere gitmek istemiyor, açık konuşalım. Evliliklerinin, işlerinin önünde bir engel görüyorlar; çünkü bu hantal yapıyı modernize edebilmiş değiliz, zorunlu askerliği ortadan kaldırabilmiş değiliz, vicdani ret hakkını teslim etmiş değiliz. Yıllardır vicdani ret hakkını talep edenler, bunun karşılığında kamu hizmeti yaparak vicdani ret talep edenler çekmedik işkence görmedi. Şimdi, insanlar askere gitmek istemedi, bir büyük sayı oluştu ve bunun üzerinden bir rant elde edilmeye çalışılıyor, popülist politikalar izleniyor.

Size bedeli askerlikten çok daha fazla kâr getirecek bir teklif sunuyorum: Kürt meselesinde adil ve eşitlikçi bir anlayışa dönün, 800 milyar dolar kayıp yerine, 8 trilyon dolar kâr elde edin.

Ben bedelliden elde edilecek kârdan çok daha fazla büyük bir kârı size hatırlatmak istiyorum: Türkiye'de Kürt meselesinin insan haklarına uygun bir şekilde çözülmemesinden kaynaklanan silahlı çatışmalara yıllardır harcanan para 800 milyar dolardır. Çünkü Türkiye'de insan haklarına dayanan bir anlayış yok maalesef ve Kürt meselesinde insani, adil ve eşitlikçi bir çözüm bulunmuyor, bunun için de silahlı çatışmalar devam ediyor. Size bedeli askerlikten çok daha fazla kâr getirecek bir teklif sunuyorum: İnsan haklarına dönün diyorum. Kürt meselesinde adil ve eşitlikçi bir anlayışa dönün, 800 milyar dolar kayıp yerine, 8 trilyon dolar kâr elde edin diyorum, çok mantıklı bir teklif.”

Ya silahlanmaya harcanan milyarlar?

Evet, çok mantıklı ve muhatapların anlayacağı dilden bir teklif.

Türkiye savaşlara ve silahlanmaya yakın dönemde görülmemiş paralar harcadı, harcıyor. Bölgemizin karışık ve tehlikelerle dolu olduğu açık. Ancak Yunanistan’dan Ermenistan’a, Suriye’den Irak’a; on yıl önce sorunsuz yaşadığımız, barışı örmeye çalıştığımız komşularımızla neden böylesine düşmanlaştığımızı da soralım kendimize.

Çevremizden Türkiye’ye yönelik bir tehdit olmadığını, bu tehdit algısının savaşçı, militarist, fütuhatçı ve şoven milliyetçi zihniyet tarafından yaratıldığını görelim.

Silahlanma harcamalarının ve savunma sanayiinin pompalanması da bilerek yaratılmış bu aldatıcı algıya dayandırılıyor. “Büyük devlet” olmayı çevreyi ve ekolojiyi bin yıllar için mahvedecek (ve banîine İkinci Fatih ünvanı kazandıracak) çılgın projeler ve caydırıcı, ürkütücü bir savaş gücü olarak kavrayan zihniyetin tarih yazma kibri yanında, işin içyüzünü bilenler, bu alanda yandaş ve hısım akraba sermayeye ne biçim bir rant ve kâr aktarımı sağlandığını da fısıldıyorlar.

Sayın Gergerlioğlu mallarını iyi tanıyor, bezirgân hassasiyetlerini biliyor. Bu yüzden kârlı bir teklifte bulunuyor. Kısa dönem kâr yerine iç ve dış barışın sağlayacağı kârı hesaplayın, kazanırsınız, diyor.

Biliyorum, duyacak dinleyecek haliniz yok. Yine de yarın; anlayamadık, bilemedik, aldatıldık, Reis’in iğvasına kapıldık yollu ağlaşmayın diye hatırlatıyorum: Kârlı olan, saygın olan, insanî ve ahlakî olan barıştır. Uyanın, köle ve kukla olmaktan kurtulun. Gecikmeden barışın kârından yararlanın.