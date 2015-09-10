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Oya Baydar

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10 Eylül 2015

Acil çağrı!

Hadi hep birlikte, hiç vakit geçirmeden Cizre’ye doğru yola çıkalım

Gezi’ciler, CHP’liler, Nişantaşı, Cihangir, İzmir, Ege, Akdeniz halkı, Batı’nın kadınları, Orta Anadolu’nun, Karadeniz’in, bu ülkenin tamamının vicdanlı insanları!

 

Cizre bir haftadır kuşatma altında, Cizre’de bebekler, çocuklar ölüyor, Cizre ölülerini gömemiyor. Cizre, Kerbela misali suya, ekmeğe, ilaca muhtaç. Cizre bize muhtaç.

Evet; Cizre’yi üs haline getirmiş, silah depolamış PKK var orada. Evet, çatışma var, askerimiz, polisimiz, insanlarımız öldürülüyor. Ama Cizre’de halk var ve o halk masum. Öldürülen çocuğunun cesedini hastaneye, camiye götüremediği için buzlukta saklamak zorunda kalan anne, gece damda yatarken keskin nişancıların vurduğu genç kadın ve kızı, hastaneye götürülemediği için can veren bir buçuk aylık bebek var. Orada, ellerini göğe açmış “Allah için, peygamber için biraz merhamet edin, iki tarafa da yalvarıyorum” diyen yaşlı kadın var. Orada Cizre’de doğmaktan, Kürt olmaktan başka suçları olmayan insanlar var.

Vatan bölünecek diye korkanlar! Vatan; iktidarın ve örgütün ortak çabalarıyla gözlerimizin önünde bölünüyor. 12 Eylül’de Diyarbakır hapishanesi  nasıl PKK’yi yarattıysa, Cizre’de halka uygulanan devlet terörü de, ayrılığı körüklüyor. Bizler, Batı’nın insanları; hiç vakit geçirmeden Cizre halkının yanında, çift taraflı terörün karşısında yer almazsak bir daha birbirimize ulaşamayacağız. Devlet ve örgüt terörünün cehenneme çevirdiği bölgede, Batı’nın Doğu’ya ama’sız, fakat’sız sarılmasını Cizre’de gerçekleştiremezsek, belki bir daha hiç buluşamayacağız.

Geç kalmadan yola çıkalım. Belki geçit vermezler ama Kâbe’ye gitmek isteyen karınca misali hiç değilse barışın, kardeşliğin Cizre yoluna düşmüş olalım. Kendi vicdan, insanlık ve yurtseverlik sınavımızda başarısızlığa uğramayalım.

*  *  *

İsterdim ama nasıl yapabilirim, nasıl gidebilirim oralara, diyorsak; Türkiye’nin her yerinde her türlü örgütlenme olanağı var. Hangisi olursa olsun hiç önemli değil, parti merkezleri, kadın örgütleri, kültür dernekleri, dostluk dernekleri, esnaf kuruluşları, vb., vb. onbinlerce başvuru noktası var. Hiçbir şey yoksa sosyal medya üzerinden örgütlenme olanağı var. İstanbul’un, İzmir’in, Mersin’in, Ankara’nın….. kapılarında durdurulsak bile, yola çıktığımız haberinin oralara ulaşmasının dahi Cizre’deki insanlar için, bölge halkı için ne kadar önemli olduğunu bilelim.

 

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