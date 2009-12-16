Yıldız savaşları

Yıl bitiyor. Yok, bu yeni yıl yazım değil. Yeni yıl yazım yıkılacak. Kopacak. Ortalık birbirine girecek. Küsler barışacak. Zenginden alıp fakire verecek o yazı. Biberleri düberleyecek. Ağzınızı beş karış açık bırakacak. Midenizde bir ekşime, burnunuzda kekremsi bir koku, gözlerinizde bir renk, kulaklaaarınızda biiir seees ve içinizde bir nefeeees olaaaarak ka-la-cak-sıııın... Ay...



Yok ayol yok. Kim yazmış öyle yazı. Ama bir sürü malzemem var. Yeni yıl, yeni umutlar, yok efendim yeni dilekler...



Kırmızı iç çamaşırları, hediye telaşları, alışveriş merkezi ışıkları, yeni yıl kararları, çekilişler, senenin en rüküşleri, yılın fotoğraf kareleri, bir bakışta 2009, bir kere daha mı baksak sana 2009, ay yok ben hiç bakmayayım sana 2009, bitirdin beni 2009, sana girdiğim güne lanet olsun 2009, yok yok güzel günlerimiz de oldu 2009, ama falımda öyle demiyordu 2009...



Ne diyordu 2009 falımızda? Sevgili Oğlak Burcu. Pardon Oğlak Ali. Bir defa senden ricam, böyle ucuz espriler yapmayı bırakman. Seninle de hiç ciddi bir şey konuşulmuyor.



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Sevgili Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık. Geçin artık 2009’u. O dede oldu artık, dede. TRT’deki görüntüleri hatırlamıyor musunuz? Minik bebek yeni yıl, artık dede olmuş eski yılın yerine gelir, yaşlı yıl ağlaya ağlaya, topallaya topallaya kadrajdan çıkar. Yeni yılda kimbilir hangi sokak kenarında kaderine terkedilen eski yıl tiplemesi... Sanki yeterince kabusumuz yokmuş gibi.



Neyse sevgili burçlarım. 2010 geliyor. Bu sene hepinize aynı yorumdan hitap etmeyi uygun gördüm. Zira hepiniz çocuğum gibisiniz. Yeryüzündeki 6 milyar insanı 12 kategoriye ayırabilen bir insan olarak, tek kategoriyi de kotarabilirim diye düşünüyorum.



Yeni yıl sizin için sürprizlerle dolu olacak. Böyle sürprizlerle dolu falan gibi lafları duyunca hemen havalara girmeyin. Kötü sürpriz diye de bir şey var bu hayatta. Nerden mi biliyorum canikolarım, Satürn’le Uranüs saç saça baş başa birbirlerine girmiş durumdalar da ondan. Kavga çıktı, kavga.



Bu ikisi kavgaya girdiler mi, bütün galaksi bir araya gelse ayıramaz, bilirsiniz. En son Mart 1985’te böyle olmuştu. Siz hepiniz o günlerde çok küçüktünüz. Hatırlamazsınız. Ama doğduğu ayın ilk 5 gününde doğmuş olanlarınızın hafızaları kuvvetlidir, onlar hatırlarlar.



Sevgili burçlarım, 2010 yılında hisleriniz sizin için yol gösterici olabilir. Olmayabilir de. Belli olmaz. Geçen sene de böyle demiştim, manik-depresif olduğunuzu hesaba katmamışım. Bir sürü saçmalık yaptınız. Hele doğduğu ayın ilk 7 gününde doğmuş olanlar iyice saçmaladı.





Olumlu düşüncelerle geleceğinizi yönlendirme şansına sahipsiniz. Ama hangimiz değiliz ki? Pozitif olacaksın, olumlu olacaksın. Heryerde yazıyor. Hadi bu kısmını geçtim. Siz bir de mistik konulara ilgi duyabilir, size sıkıntı veren duygusal yüklerinizden bu şekilde arınmaya çalışabilirsiniz bu sene. Genelde mantığınız pek devrede olmadığı için, ayaklarınız beş karış havada, diliniz dışarda sağa sola bakındığınız için kafanız bu sene de çok çalışmayacak kısaca.



Kötü haber, biliyorum sevgili burçlar. Ama üzülmeyin, Kasım 2081’de Merkür’ün bu etkisi yerini huzura bırakacak. Orası kesin.



Bu sene yeni dostlar edinebilirsiniz sevgili burçlar. Zaten her gün aynı insanlar, gıy gıy gıy, aynı laflar, sinir geldi. Yeter, görmeyin artık o eski dostlarınızı.



Zaten Mars o dost sanıp sarıldığınız insanlar arasında gizli düşmanlıkları açığa çıkarabilir. Bu Mars var ya Mars, biz kendisinde hayat var mı yok mu diye tartıştıkça pisleşir. Hayat var ulan bende dercesine, ne kadar kılçık etkisi varsa gösterir. Özellikle doğduğu ayın son 5 gününde doğmuş olanlara iyice gıcık olur.



Bu sene yeni emlak alımları yapabilirsiniz sevgili burçlar. Evet, hepiniz birden emlak piyasasına girebilirsiniz. Kurban bayramında danaya girmek gibi. Çok acayip. Bu emlak dediğim şey kendinize ev almak, aileyi bir eve yerleştirip kendiniz bar bar gezmek, evinize elektronik eşya almak gibi şeyler olabilir. Ev görüyorum, gerisini siz düşünün işte.



Ama elektronik eşya almak için yılın üçüncü ayını bekleyin. Evet, hepiniz birden Mart ayını bekleyin sevgili burçlar. Teknosa’yla çok acayip bir anlaşma yaptım. O ay satışlar patlarsa prim alacağım söylemesi ayıp.



Finansal açıdan sizleri süper bir dönem bekliyor sevgili burçlar. Kriz var biliyoruz, ama finans durumunuz iyi görünüyorsa ben ne yapayım yani? Yıldız haritasında öyle çıktı. Gidin bütün paranızı bonoya tahvile yatırın. Bu arada beni de biraz görürsünüz artık.



İşyerinizde her şey yolunda. Patron sizi seviyor, iş arkadaşlarınız saygıda kusur etmiyor, yemekhanede hergün sıcak yemek, sodexo, yol parası, sigorta. Oh vallahi. Nerden torpillisiniz siz yahu, bu devirde bu imkanlar? Yılın ortasında dışardan gelecek bir iş teklifine hemen atlamayın. Nankörlüğün lüzumu yok.



“Ee, aşk ne olacak aşk?” dediğinizi duyar gibiyim. Evli olanlarınız bu sene de evli kalacak. Aynı terane. İşten gel, yemek, televizyon, kanepede sızıp kalmalar falan aynen devam. Cuma geceleri evdesiniz. Eşinizle işleri biraz heyecanlandırmak ister misiniz? Küçük sürprizlerle onu şaşırtın. Hahaha, şaka şaka. Yok öyle eğlenceli şeyler bu sene size. Pijama-terlik-televizyon. Oturun oturduğunuz yerde.



Bekar olanlar bu sene eğlencenin dibine vuracak. Hepiniz, bütün bekarlar sokaklardasınız. Bütün sene sabahlara kadar eğleniyor, maceradan maceraya koşuyorsunuz. Tamamen delirdiniz. Sizin bu acayip hayatınızı gören evlilerin durumuna 2011 falımızda bakacağız.



2010’da Jüpiter’in tadilatta olması sizi garip bir boşluğa itiyor sevgili burçlar. Bu etkiyle gizli ilişkilere heves edebilir, süregelen ilişkinizde sorun yaşayabilirsiniz. Terbiyesizlik etmeyin. Yasak aşkın mutluluk getirmeyeceğini ben mi öğreteceğim size? Toplumun şimşeklerini üzerimize çekmeden, sosyal konumumuzu koruyarak, Mart’ta Teknosa’ya uğramayı unutmayacak şekilde şuurlu şuurlu yaşayalım lütfen.



Özet: Bu yıl türlü şakalar, espriler, pırıltılı aşklar, sizi sırtınızdan bıçaklayan sevimli dostlar, mistik karşılaşmalar gibi karışık karışık, çeşitli olaylar sizleri bekliyor. Mart ayında elektronik eşya almanızda fayda var.









