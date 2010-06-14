Son kuruş sekse yatırılır mı, ey Serdar Ortaç?



İyi günler sevgili okurlar, saygıdeğer konuklar.

Dün süper bir haber aldık.

“Ekonomik kriz seksi de vurdu! İstanbul’daki fuhuş baskınında erkeklerin hayat kadınlarıyla birlikte olup veresiye defterine yazdırdığı ortaya çıktı.”

İyi mi?

Benim bildiğim, paran yoksa bazı zevklerden mahrum kalırsın. Dondurma yemezsin mesela, ne bileyim, o çok bayıldığın Manolo Blahnik ayakkabıyı almazsın. Taksiye binmezsin, ‘Eller havaya’ barlarına gitmezsin, Thailand tatilini ertelersin, koca koca porsiyon Cafe de Paris’ler yerine, küçük küçük salatalar yersin. Pırlanta kolye yerine gümüş kaşıkla idare edersin.

“Nil hanım Nil hanım, bırakın bu lüks ihtiyaçları. Ekmek bulamayanlar var.” Evet, bilmez miyim hemşehrim, ama görüyorsun, onlar da ‘pasta’ yiyorlar. Ceplerinde para yokken, veresiyeyle seks yapıyorlar.

Çok sevdiğim sanatçı Serdar Ortaç’ın bir röportajını izledim geçen gün. “Haiti mi, Hakkari mi?” diye buyuruyor kendisi.

“Ben bu yardım işini anlamıyorum abi. Abuk subuk yerlere yardım etme hevesi başladı. Bana ne Haiti’den? Kendi insanım teneke çatının altında ölüyor. Haiti’deki adama da acıyorum tamam, ama Kızılay’a da kızıyorum. Ben Haiti’ye gidecek parayı TOKİ’ye bağışlarım, Elazığ’dakilere konut yapar. Hayvanlar Bilmemne Derneği. Bak bak bak... ‘Hayvanların hepsini kurtaralım.’ Ulan hayvan gibi yaşayan var! Yok efendim hayvanlara yardım et, yok efendim Bilmemneden Şiddet Görenlere Pembe Hayat Yardımı... Ulan senin vatandaşın açlıktan ölecek!... Emniyet Teşkilatı Dul ve Yetim Vakfı’na yardım ederim abi. Benim için canını veren polis öldükten sonra geride kalan eşine yardım ederim... Karısını döven adamı ona iyi bir hayat vererek mutlu edeceksin. Ev vereceksin. Açlığını giderecek TOKİ’ye bağış yapacaksın. Sonra hayvanları tabii koruyalım. Haiti’ye 60 milyar toplamışlar. Gitmesin o para!...”

Serdar Ortaç kimlerin yardım hakkedip kimlerin hakketmediğiyle ilgili sıralamasını güzelce yapmış.

Memleketi kurtarmak için öncelikleri belli.

Eli kolu bağlı Serdar Ortaç’ın yardımını bekleyen Haitililer, kocasından dayak yiyen kadınlar (“pembe hayat yardımı”), hayvan hakları koruyucuları gibi garip dertleri olanlar biraz daha beklemek zorunda kalacaklar, kusura bakmasınlar. Aaa, bir insandan memleketi kurtarmasını beklediğiniz yetmiyormuş gibi, onun dünyanın öbür ucuna da yetişmesini istiyorsunuz. Zaten değişik şarkılar yazarak derdimize yeterince derman oluyor, daha ne yapsın adam! Kameralara bizi hangi sıralamada kurtaracağını anlattı işte yerli Batman.

Beyefendinin ilan ettiği öncelik sıralamasından yola çıkarak, veresiye seks konusunu ufacık beyinlerimizle fazla kurcalayıp saçmalamadan, ben konuyla ilgili Serdar Ortaç’ın bir açıklama yapmasını bekleyeceğim.

Cebinde para yoksa sırasıyla hangi zevklerden mahrum kalmalısın? Türk erkeğinin seks ihtiyacı iskender kebap ihtiyacının ne kadar önündedir?

Cebinde parası olmayan Türk erkeği, canı çok çektiyse veresiye kredisiyle önce Cafe de Paris mi yemeli, eller havaya’ya mı gitmeli, yoksa yabancı uyruklu hayat kadınlarıyla seks mi yapmalı?



