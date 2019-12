İlk hedefiniz yumurtadır. İleri!

Nedir bu spermlerin çektiği.

Aşağı gitsen spiral, yukarı gitsen diyafram’dı zaten, şimdi de manyetik alan.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde geliştirilen rahim içi cihaz, ürettiği manyetik alanla sperm ve yumurtaların biraraya gelmesini engelleyerek, gebeliğin önünü kesiyormuş.

* * *

-Duydun mu Ali!

-Neyi duydum mu?

-Yeni bi doğum kontrol yöntemi bulmuşlar oğlum.

-Ya ama yeter ama ya! Niye varız ki biz abi? Ama niye üretiyolar bizi o zaman ya?

Zor bu spermlerin hayatı. Tek yapmaları gereken yumurtaya ulaşmak, onda da türlü türlü engel. Varoluşlarını sorgulamaları çok normal.

Önlerini kesmeye Minipill’ler, Norplant’lar yetmedi. Manyetik alan oluşturarak gebelik oluşumunu engelleyen ilk yerli malı rahim içi cihazı da yapıldı.

Türk spermleri, artık manyetik alana takılacak.

* * *

-Hişşt. Ali.

-Ne var ya?

-Bi hareket var oğlum.

-Bak tam kazanıyorum, yine aynı numarayı yapma abi bana.

-Vallahi bak.

-Al. Kare as. Aaal hahahaha.

-Ali oğlum yürü, hayatımız boyunca beklediğimiz an geldi. Yumurta kapıya dayandı oğlum Aliii!

-Oğlum deyip durmasana abi ya, daha oğlan mı kız mı olacağız belli mi! Aseksüelim ben! Hermafrodit’im henüz!

Haldır huldur haldur huldur...

* * *

Spermlere karşı manyetik alan oluşturan cihazın laboratuvar ortamında ve hayvanlarda denendiğini ve başarılı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Önder Çelik, gerekli faz çalışmalarının yapılmasının ardından kadınlarda kullanılabileceğini belirtti.

* * *

-Koş Ali oğlum kooooşş... Hurraaaaa... Fiyuuuuh...

-Ya bana bak, koştuk girdik bu ortama uçuyoruz ama, bu işte bir yamuk olmasın?

-Ne yamuğu koş oğlum kooooş...

-Ya bak, türlü türlü şeyler duyuyoruz, hani mesela fıkralarda oluyo ya, geçen gün anlatıyorlardı...

-Heyoooo huyaaaaa...

-Hani, adamın biri böyle bizim gibi yumurtaya gidiyorum derken derken, bir bakıyo eşek diye bi hayvan...

-Eyoooo.... Allahım uçuyorum sanki! Yürü Alicim arkada kalma bu yarış o yarış... Hayatımızın yarışı...

-Hani... Hani böyle bi hikaye vardı, hatta hikaye de değildi gerçek haberdi, “Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde bir siteye su götüren su dağıtıcısının asansörde boş damacanayla mastürbasyon yaptığı tespit edildi.” Hatırladın mı abi? Gerçek haber.

-Önemli olan varacağın yer değil, yolculuktur Ali!

Zzzzzzzbbbbbbzzzzttttttttttttttttt......

* * *

-İyi misin abi? Çok sert vurdun kafayı ha. E öyle uçunca tabii...

-Nasıl giricez burdan Ali ya, yumurtanın etrafı uzay gemisi gibi görünmez bi duvarla çevrilmiş.

-N’oldu abi, varacağın yer bi önemli oldu şimdi bakıyorum.

-En azından su damacanasına düşmedik Alicim.

-Şu an durumumuz süper hakikaten abi. Kedinin ciğere baktığı gibi, Wall-e’nin Eve’e baktığı gibi yumurtaya bakıyoruz.

* * *

-Otur abi şöyle, dert etme ne yapalım, nasip kısmet.

-En kötüsü buymuş ha, ennn kötüsü buymuş! Spiral mpiral, çat diye bitiriyodu işi. Halime bak. Görebiliyorum ama ulaşamıyorum. Bana çok yakın, bana çok uzak... Ühüüüü....

-Gel bi türkü çığıralım be abi... Şuuu Fıırat’ın suyuuu akar serindiiiir oooy oyyy...

-Ben gidip şu güvenlik’le konuşucam...

* * *

-Afedersiniz, bi arkadaşa bakıp çıkıcam.

-Yardımcı olamıyoruz arkadaşım.

-İsmimin listede olması lazım.

-Yardımcı olamıyoruz arkadaşım, kapalıyız.

-Ama öyle bi şey yok ki, bize öyle bi bilgi gelmedi yani. Ta nerelerden geliyoruz. Benim romatizmam var buralarda bekleyemem evladım.

-Öyle hasta falan olunca hiç alamıyoruz arkadaşım. Başka zaman da gelme sen.

-Vivivivivi. Gerizekalı.

-Lan!

* * *

-N’oldu abi biraz kırgın gördüm seni, hatta ağzın yüzün dağılmış?

-Ya bırak gerizekalıları ya. Ben yarışı kazandım, önemli olan o.

-Ben de katıldım. Katılmak da önemli bence.

* * *

Zor bu spermlerin hayatı, zor.

* * *

1 yıl sonra

-Haberi okudun mu abi, “Koreli bir adam, üzerinde kadın resmi çizili olan kocaman bir yastığa aşık oldu, daha sonra hayatının aşkıyla evlendi.” T24’te yazıyo abi. “Dakimakura denilen ve kucaklanabilen büyük Japon yastığına ilk görüşte aşık olan Lee Jin-gyu, rahip önünde düzenlenen özel bir törenle gelinlik giydirdiği yastıkla evlendi.” Vay manyak vay. Vay gerizekalı vay.

-Hıı...

-Ama abi sen bu yumurtayı daha kaç yıl seyredicen ya. Gel film falan indirelim. iPad diye bi şey çıktı abi bak, iPod Touch’ın büyüğü, teknolojinin gözünü yiyim ya.

-Keşke Koreli olaydım da bugünleri görmeyeydim Ali. Keşke Koreli adamın çekik gözlü teknoloji devi spermi olaydım. Manyetik alana takılacağımaa, sevgilime uzaktan bakacağımaa yumuşacık tüylere dalaydım Aliiii...

-Nereye abi? Abi? Dur gitme abi, yapma abi... Değmez abi!

-Zzzzzzzbbbbbbzzzzttttttttttttttttt......

* * *

Doç. Dr. Önder Çelik, çalışmalarının “Eur J Contracept Reprod Health Care” dergisinde yayımlandığını belirtti.