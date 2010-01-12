Rize Müftülüğü'nce yaptırılan merkezi ezan sistemine farklı frekans karıştırılınca kentteki 170 caminin hoparlörlerinden yaklaşık 5 dakika boyunca şarkı ve türkü sesi duyuldu.

Hmmm...

Birkaç sene önce bir arkadaşımızın Altınoluk’taki evine tatile gitmiştik. Nefis bir yer. Balkona bir çıkıyorsun, enfes bir manzara. Denizden çıkmışsın, güneş batıyor, nefis bir sofra...

Fakat bir ses var. “Fsssssss” diye. Bütün Altınoluk “Fssssss” diye bir ses dinliyor. Belediye hoparlörü açık kalmış. Fsssssss. Bir süre alışıyorsun sese, sonra tabii, yoruluyorsun. Lebiderya manzaraya dalıp gidesin var, fssss. Ne yapacaksın, belediyeye gidip haber mi vereceksin hoparlör açık kalmış diye. Aporlö açık kalmış. Ney? Apollo. Apollo açık kalmış. Kapatın şu mekiği de uzaya çıksın.

Bütün gün anonslar oluyormuş hoparlörden. Belediye, duyurularını buradan yapıyor. Olurdu eskiden, hepimiz hatırlarız, yolumuzun düştüğü ya da büyüdüğümüz yerlerdeki belediye hoparlörünü. Yerel bir organizasyon, cenaze, çekilecek araç, meydanda satılan karpuz, kayıp çocuk, olası bir doğal afet buradan duyurulur.

Küçük yerde bu tür şeyler aidiyet duygusu verir insana. Komik tabii, bizim gibi şehir hayatının yabancılığına dalıp gittikten sonra garip geliyor. Oysa ne güzel. Anonstan önce “Cliyyyt” diye bir ses, ardından “Phhh phhh. Dikkat dikkat, kasabamız ilköğretim okulu 3-B sınıfından Fatma Falanca, ‘Cumhuriyet’ adlı şiirini okuyacak.” Herkese aynı anda yayın. Koş git şenlikleri izle, arabanı çek, çocuğunu bul, ucuza karpuz al. 1984 gibi olmadığı sürece, güzel.

İşte insanın aklına hemen pislik geliyor. Çocukların saklanası, kayıpmış gibi yapası geliyordur kesin mesela, ismi hoparlörden anons edilsin diye.

“Muhsingilin oğlan kaybolmuş duydun mu, aporlöden söylediler.” “Neyden söylediler?” “Apollo’dan. Uzay mekiğinden duyurdular.”

Altınoluk gibi yerde, yazın nüfusun 250 bin’e çıktığı oluyormuş, o kadar insana bir mesaj ileteceksin. Bütün millet aynı anda duyunca, vallahi hayat değişir.

Bir sürü film var öyle. Kötü kaderin ağlarında sıkışmış kalmış insanların olduğu bir yerde, savaşta, bir toplama kampında, bir kahraman binbir güçlükle bir anons yapar hoparlörlerden. Kafalar gökyüzüne uzanır. Millet duygu seliyle bir kendine gelir.

Hayat Güzeldir filmindeki gibi, bir adam karısına “Buongiorno principessa!” diye bağırır hoparlörden, ağlamaktan göz pınarların kurur.

İl Müftüsü İlyas Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 20.30 sıralarında merkezi ezan sistemi için kurulan yayın sistemine farklı bir verici ile giriş yapılarak şarkı ve türkü çalındığını söyledi.

Olayı öğrenir öğrenmez görevlilerin müdahale ettiğini belirten Serenli, “Sesleri duyar duymaz görevli arkadaşlarımız Yeni Orta Cami’deki merkezi sistemi kapattı. Sistemi devre dışı bıraktık ancak cami hoparlörlerinden çok hoş olmayan sesler çıktı” dedi.

Şarkı ve türkü çalınmış hoparlörlerden. 170 adet cami. Hepsinden aynı anda, şarkı ve türkü çalınmış. “Çok hoş olmayan sesler çıktı,” diyor adam.

Şarkı ve türkü gerçekten “Şarkılaaar türküleeer dinledik” cümlesinde geçtiği anlamında olsa, neden “Çok hoş olmayan ses” desin.

Ajdar’ın Naane naane’si mi çaldı acaba? O çok hoş değil mesela.

Rize’de biri çıkıp “Buongiorno principessa!” diye de bağırmayacağına göre...

Müftü Serenli, şunları kaydetti: “Zaman zaman arıza olabiliyordu ancak dün yaşanan olay birileri tarafından sabote edildiği izlenimi veriyor. Cami hoparlörlerinden şarkı, türkü dillendirildi. Hiç kimseyi suçlamıyoruz ancak camiler insanların hassas olduğu konular. Cami hoparlörlerinden sisteme girerek böyle bir şey yapmak hoş değil. Bunun tedbirlerini alacağız. Yarından itibaren ilgili mercilere müracaat ederek bu tür sabotajları önlemeye çalışacağız.”

“Hoş değil” deyip durmuş adam. Sakıncalı türküler de demiyor, halk galeyana falan da gelmemiş. Yahu ne çalmış o 5 dakika boyunca?

En sonunda bir yerde bir haber buldum. Sizlere aynen aktarıyor, yorumsuz bırakıyorum.

Öte yandan konuyu haber yapan Rize’deki yerel siteler merkezi sistem yayınıyla hoparlörlerden 5 dakika boyunca Zeki Müren şarkılarının çalındığını belirttiler. Haberkaradeniz.com sitesinde yer alan haberde “Bu akşam Rize’de saatler 20.00’yi gösterirken merkezi sistem hoparlörlerinden Zeki Müren’in şarkısını duyan Rizeliler ‘Zeki Müren dirildi geldi şarkı söylüyor’ sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.” ifadelerine yer verildi...

