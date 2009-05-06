Şu aralar bir video dönüyor ortalıkta. Alkol testi yapılan bir amca. Konuştukları dili anlamıyorum. Rusya’da bir köy müdür nedir, vidu vici bir şeyler diyorlar. Adam zor ayakta duruyor, sanki polisler araba kullanırken durdurmuş bunu, hem çok yaşlı hem neşeli hem de alkollü havası var. Üfle diye o aleti uzatıyorlar. Adam alete şöyle bir bakıyor, sonra kafasına dikiyor. Herkes gülmekten yerlere yatıyor. Kendisi dahil. Ben de çok güldüm. Çok basit ve çok komik.
Alkollü araba kullanmanın şakası olmaz. Müthiş tehlikeli ve yanlış bir şey, bundan bahsetmek bile gereksiz. Zaten bu videoyu bir kazanın üzerine yapılan alkol testi olarak izlesek sinirden ne yapacağımızı şaşırırdık. Bildiğiniz güldürü içeriği işte, trajedi içermeyen çelişki. Gündüz gündüz, çimlerin ortasında, eğlenceli bir ortamda gerçekleşiyor hadise. Bütün matematik tamam. Gülüyorsun.
Tempo24’ün videolarında “böyle alkol testi görmediniz
” başlığıyla var, girin izleyin. Öyle bir hava var ki, sanki işin esprisi daha önce dönmüş, sonra “Dur şunu bir çekelim” deyip adama aynı şeyi tekrar yaptırmışlar. Yani farklı meslek gruplarından hemşehriler kenara çekmiş aralarında eğleniyorlar gibi bir ortam. Ama anektod çok basit ve etkili olunca, gerçek midir değil midir’lerle ilgilenmiyorsun.
Videoyu izleyince neden fıkra anlatılan ortamı çok sevemediğimi düşündüm. Keyif alırım almasına, işin içinde mizah var. Ama özellikle iyi hikaye anlatıcısı olmayan kişilerin “Şöyle olduğunu düşünsene, ne kadar komik olurdu,” diye özetlenebilecek şeyleri uzun öykülere dönüştürmeleri, bana pek çekici gelmiyor.
“Biri alkol kontrolü için durdurulsa, ve üflemesi için uzatılan aleti şarap gibi kafasına dikse, ne komik olurdu.” Yani fikir iyi. Bunu canlandırararak göstermek de ancak bu videodaki kadar basit olabilir.
Başlı başına iyi fikirler söz konusu olduğu zaman, ne kadar allayıp pulladığın, ne kadar süslediğin önemli olmuyor. Ortada amaca uygun iyi bir fikir varsa, vereceksin gidecek.
Bunları hemen belgelemek, hayata geçirmek lazım. “Bu fikir çok iyi” ise, sadedir zaten. “Bu espri çok komik” ise, sermayeye gerek yok. Belgele gitsin. Üret gitsin. Yay gitsin. Al arkadaşının kamerasını, çek gitsin. Al birinden bir kalem, yaz gitsin. Gir internete, başvur gitsin. Çok gerekiyorsa senin için bir süsleyen çıkar.
Fikir iyiyse, matematik düzgündür. Alkollü şoföre ceza vermek yerine katılarak gülen trafik polisi bile uygunsuz kaçmaz. Yap, paylaş bizle. Hem sen kalkın, hem biz sebeplenelim. Hayatımıza bir renk gelsin.
Evet sevgili okurlar. Bir “Internette dönen otuz saniyelik Rus köyü videosundan hayatın amacını bulma” programımızın daha sonuna geldik. Bence fikir iyiydi. Yaydım gitti.