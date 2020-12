Yeni projeler heyecan verici!

Merhaba!

Değerli Okurlar,

Biliyorsunuz ki her perşembe sizlerle birlikte oluyordum; fakat geçen hafta yazmadım, "Neden yazmadın?" diye soranlarınız oldu. Yoğunluğum sebebiyle bundan sonra iki haftada bir sizlerle birlikte olacağımı belirtmek isterim. İlginize çok teşekkür ederim.

Sizden ayrı kaldığım bu süreçte (geçtiğimiz hafta) Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Hackathon Türkiye ile birlikte düzenlediği "Just in Case" etkinliğinde İş Yatırım'ı temsil etmek üzere jüri olma onurunu yaşadım. Just in Case, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gelenek halinde devam eden bir etkinlik. Bu sene etkinliği hâlihazırda okumakta olan Şevval ve Deniz kendilerine yardımcı olan 16 kişiyle birlikte düzenledi. Sektöründe öncü firmaların caselerinin de yer aldığı etkinlikte, son zamanların yükselen yıldızı Hackathon Türkiye de vardı.

Ülkemizde yazılım, kodlama, yapay zeka, veri analizi adına hareketlenmelerin olması ne kadar güzel değil mi? İsminden sık sık söz ettiren bir sürü etkinlik ve topluluk türedi. Dilerim önümüzdeki sene, mevcut sayı en az 30 katına çıkar (tabii kaliteyi korumak şartıyla).

Bu sene 52 takım hackathona giriş yaptı, bunlardan 25 tanesinin projeleri ön elemeden geçti. Konu kariyerdi. Pırıl pırıl ve birbirinden heyecanlı gençler kariyer basamağındaki çeşitli sorunlara çözüm buldu. Doğal dil işleme, makine öğrenmesi gibi yöntemlerle çözümlerini sunan üniversiteli gençlerin (bir de lise grubu vardı) projelerinden bazılarının konularını sizlerle paylaşmak isterim:

- Son zamanlarda popüler olan mentor ve mentee'lerin internetten birbirlerini bulmalarını sağlamak,

- CV iyileştirme, mülakat simülasyonu,

- Yatırımcı ve girişimcileri buluşturmak,

- Pandemi günlerinde uzaktan çalışmaya güzel çözüm: yönetici çalışan iş ataması,

- CV fazlalığına çözüm olan CV arama motoru,

- İşveren ve öğrenci için staj bulma imkanı sağlamak.

Projelerin kodları önce Hackathon Türkiye ekibinin kontrolünden geçti. Sonra bizlerin de puanlamalarıyla kazananlar belli oldu.

Benim için böyle bir etkinlikte jüri olarak yer almak muazzamdı. Hem öğrencilerin projeleri ve sunumları hem jüri üyelerinin yorumları ufuk açıcıydı…

Bir de son olarak yarışmada sorunlara oldukça etkili çözüm üreten projeler vardı. Ben bu arkadaşların yerinde olsam kapı kapı gezer, projemi firmalara tek tek anlatırdım… İnsan kaynakları çalışanlarının iş yükünü azaltacak bu projelere kolay kolay hayır denmez ya da denmemeli diye düşünüyorum…

Şimdi sırada bambaşka bir konu: duygu analizi

Duygu analizi nedir?

Kısaca, metnin ifade etmek istediği sınıfın duygu durumunu belirler.

Nerelerde kullanılır?

1) Sosyal medya

2) Müşteri geri bildirimleri ve şikayetleri

3) Çalışan yazışmaları

4) …

Sosyal medyada kullanıma bir örnek

Farz edelim ki; bir firmasınız ya da bir marka ya da bir parti, bakan, başbakan, vali, ünlü, youtuber… Hesap altına yapılan yorumların tek tek okunmasının mümkün olmadığı bir pozisyondan bahsediyorum aslında. 10, 20 hatta bazen 100'lerce yorum okumak mümkün ancak binlerce yorum varsa? 10 tane sosyal medya görevliniz girip tek tek yorum mu okuyor? Sene olmuş 2020. Duygu analizinden bihaber olmak için çokça vakit geçmiş…

Duygu analizi ile yorumların ne yönde ve belirli anahtar kelimelerle yorumlar yapanın kim olduğunu vs. bulmak mümkün. İşin büyüklüğüne ve çeşitliliğine göre değişmekle birlikte bir veri analisti 10 kişinin yaptığı bu işi çok daha hızlı bir şekilde yapabilir, siz de bu 10 kişiyi ihtiyacınız olan başka bir alana kaydırabilirsiniz.

Duygu analizini kullanan firmalardan bazıları

Apple, Google, KFC, TripAdvisor…

Bu firmalar müşterilerini/takipçilerini/kullanıcılarını dinledikleri için artarak artan cirolara sahipler…

Bir de görüntü işleme ile yüz ifadelerine bakılarak yapılan duygu analizi var, onu da belki başka bir yazımda anlatırım.

Şimdilik hoşça kalın değerli okurlar!

Unutmadan;

Yazı konularımın kapsamında olmaması nedeniyle geniş yer veremediğim, fakat bir iki cümleyle üzerinden de geçmeden edemeyeceğim bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Özlem Türeci ile Uğur Şahin ve ekibinin LinkedIn hesaplarından duyurdukları, 10 ay önce Koronavirüs aşısını bulmak için çıktıkları bu yoldaki başarılarını kutluyor, sürecin bir an önce tamamlanmasını ve eski günlerimize dönmemizi canı gönülden diliyorum…

26 Kasım Perşembe günü görüşmek dileğiyle…

İletişim: https://www.linkedin.com/in/nehir-gunce-dasci/

Kaynak

https://theappsolutions.com/blog/development/sentiment-analysis-for-business/#:~:text=Overall%2C%20sentiment%20analysis%20can%20be,sites%2C%20forums%2C%20etc

https://unsplash.com/photos/QBpZGqEMsKg