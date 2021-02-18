Veri mühendisleri ve veri mimarları büyük talep görüyor!

Merhaba Değerli Okurlar!

Bugünkü yazımda veri mühendislerinden bahsedeceğim. Kendinize meslek arıyorsanız ya da çocuğumu hangi mesleğe yönelteyim diye düşünüyorsanız, önerim listenin başına veri mühendisliğini almanız.

Verinin tutulabilirliği ve işlenebilirliği arttıkça veri ile ilgili meslekler de önem kazandı. Aşağıda maaşlarına göre sıralı şekilde veri ile ilgili 10 kariyer önerisi belirttim. En çok kazandıran meslekler arasında adı sık geçen "veri mühendisliği" yine ilk sırayı kapmış.

Veri ile ilgili 10 kariyer önerisi

Büyük Veri Mühendisi (Big Data Engineer)

Veri Mimarı (Data Architect)

Veri Ambarı Y ö neticisi (Data Warehouse Manager)

Veri Tabanı Y ö neticisi (Database Manager)

İş Zekası Analisti (Business Intelligence Analyst)

Veri Bilimci (Data Scientist)

Veri Modelleyici (Data Modeler)

Veri Tabanı Geliştiricisi (Database Developer)

Veri Tabanı Y ö neticisi (Database Administrator)

Veri Analisti (Data Analyst)

Veri mühendisi (data engineer) ne iş yapar?

Veri mimarları genellikle veri tasarımı, veri yönetimi ve veri depolamada uzun yıllara dayanan deneyime sahipken veri mühendisleri genellikle Hadoop, Spark ve açık kaynaklı büyük veri ekosistemindeki diğer araçları kullanma ve Java, Scala veya Python'da programlama konusunda yeteneklidir.

Veri mühendisi olma yolunda bir avantaj elde etmek istiyorsanız sertifika almak güzel bir opsiyon.

Hangi sertifikaların geçerliliği var?

Dünyada aranan meslekler arasında olan veri mühendisliği Türkiye'de de çok kıymetli. Aşağıda bu alanda avantaj yakalamak isteyenler için önerilen sertifikaları paylaştım.

Amazon Web Services (AWS) Certified Data Analytics – Specialty ($ 300 )

Cloudera Certified Associate (CCA) Spark and Hadoop Developer ( $295)

Cloudera Certified Professional (CCP): Data Engineer ($400)

Data Science Council of America (DASCA) Associate Big Data Engineer ($585 )

Data Science Council of America (DASCA) Senior Big Data Engineer ( $620)

Google Professional Data Engineer ( $200 )

IBM Certified Data Architect – Big Data ($200)

IBM Certified Data Engineer – Big Data ($200)

SAS Certified Big Data Professional (her bir sınav i ç in $180)

Büyük veri, hemen hemen her sektördeki profesyoneller için heyecan verici fırsatlar sunan, hızla büyüyen bir alan. Yetenekli büyük veri (big data) profesyonellerine olan talep artmaya devam ediyor, bu nedenle şimdi iş piyasasına girmek için de oldukça iyi bir zaman. Gelecekte de özellikle Türkiye'de talebin daha da artması bekleniyor.

Türkçe eğitim yok mu?

Bilindiği üzere veri alanında üniversiteler daha yeni yeni bölümler açmaya başladı. Ben de kendimi online eğitimler alarak geliştirdim. Türkçe içeriğin zor bulunduğu bu alanda ben big data eğitimimi sektörde deneyimli ve bilgili olan Erkan Şirin'den aldım. Niyetiniz varsa tavsiye ederim. Linki de aşağıya bırakıyorum.

https://www.veribilimiokulu.com/bootcamp-programlari/advanced-big-data-data-science-at-scale/

4 Mart Perşembe günü görüşmek dileğiyle.

İletişim: https://www.linkedin.com/in/nehir-gunce-dasci/

Kaynak: https://www.northeastern.edu/graduate/blog/highest-paying-big-data-careers/

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