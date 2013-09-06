Sarıgül'ün en büyük handikapı İstanbul'u bırakıp gitme riski

Neredeyse kesinleşti.

CHP Mustafa Sarıgül'ü en geç ekim sonunda İstanbul'dan aday gösterecek.

İstanbul”da seçimin Sarıgül'ün adaylığı ile kızışacağı kesin.

Ancak Sarıgül'ün işinin kolay olmayacağı da…

Birkaç nedeni var bunun…

Birincisi…

Mevcut belediyenin kötü çalıştığını söylemek vicdana sığmaz…

Ulaşımdan temizliğe pek çok konuda iyi bir sınav verdi.

Eleştirilecek konular yok mu..

Elbet var…

Şehrin silüetinin bozuluşu…

Merkez yeşillenirken etrafındaki alanların örneğin köprü ya da havaalanı yapımı gibi gerekçelerle ağaçsızlandırılması…

Ve belki de en önemlisi…

Şehirde yaşayanların hayatlarına etki edecek değişiklikler konusunda yönetime katılamaması.

Özellikle Gezi sırasında verilen kötü sınav ertesinde mahallelerde parklarda kurulan forumlara kulak kabartılmaması..

Gerçi Gezi'nin Sarıgül'e ve CHP'ye de oy olarak dönüşü sınırlı kalır.

Böyle bir durumda eğer HDK”nın adayı olursa en büyük kazanç Sırrı Süreyya Önder'in olur.

Ve Önder'in adaylığı Sarıgül'ün kazanmasını da zora sokar.

Diğer bir nokta…

Sarıgül'ün hedefi net…

Önce İstanbul sonra CHP Genel merkezi için mücadele…

Çünkü asıl hedefi yerel değil ulusal bazda siyaset yapmak…

Üstelik bunu da saklamıyor.

Türkiye'nin değişik illerini geziyor…

Orada ülke yönetimi üzerine mesajlar veriyor.

Ama burada farklı bir durum ortaya çıkıyor.

Yerel seçimler 2014”te…

Diyelim Sarıgül bu seçimleri CHP adayı olarak kazandı.

Bir yıl sonraki yani 2015”teki genel seçimlere partinin lideri olarak girmeyi isteyecektir.

Yani İstanbul için taahhütlerini yarım bırakıp gitme potansiyeli olan bir isimdir.

İstanbul…

Üvey evlat muamelesi görebilecek bir şehir değil.

Neredeyse bir ülke..

İstanbul'daki seçmenin eğer aday olursa Sarıgül'ün niyetini tam olarak bilmek hakkı.

Evet liderliğin yolu İstanbul”dan geçiyor ama 1 yıl sonra yapılacak genel seçimlere odaklı bir zihin seçmeni tereddüte düşürebilir.

Önümüzdeki seçimlerin adı yerel ama hiç şüphesiz özellikle başta İstanbul büyükşehirlerde AK Parti”nin güvenoylaması olarak da algılanacak.

CHP'nin Sarıgül'den daha kuvvetli bir aday çıkarması imkansız gözüküyor.

Aday olduğu andan itibaren de başta CHP içinde pek çok dengenin sarsılacağı da net…

Yazımı analizlerine her zaman güvendiğim bir uzmanın şu tespitiyle bitireyim:

“Sargül'ün 2014 seçimlerindeki hedefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayı olduğunda aldığı oyun en az yüzde 1 fazlasını almak. Onu aldığının ertesi sabahı yolu Ankara'ya düşecektir.”