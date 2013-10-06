Paşa'ya 'Özel' demokrasi olmaz

1997 yılı..

Milliyet”te muhabirim…

O günlerde beni en heyecanlandıran haberlerden biri…

TÜSİAD”ın hazırladığı demokrasi raporu…

Tam adıyla “Türkiye”de demokratikleşme perspektifleri”…

Hazırlık aşamasından itibaren arka arkaya haberler yapıyordum…

Raporu hazırlayan isim daha sonradan kaybettiğimiz Prof. Dr. Bülent Tanör idi…

Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri ise Genelkurmay Başkanlığı”nın demokratik ülkelerde olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı”na bağlanması idi…

Rapor yayınlandı ve TÜSİAD içinde ciddi bir tartışma başladı…

Derneğin önde gelen üyeleri, o günkü yönetime bu rapor yüzünden isyan ediyor, kimileri basınla da paylaştığı mektuplar yazarak “sizleri bizim görüşlerimizi yansıtmanız için seçiyoruz kendi başınıza hareket etmeniz için değil” diye eleştiriyordu.

Direk Genelkurmay'ı arayarak özellikle bu konuya katılmadığını söyleyenler de vardı.

Sonunda 8 Nisan 1997”de toplanan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi raporda savunulan her ayrıntının kendilerini bağlamadığını açıklayacaktı.

O günler…

Ülkedeki gerçek iktidarın “asker” olduğu günlerdi…

Sivillerin bir kulağı hep Genelkurmay”dan gelecek açıklamalardaydı..

İş dünyası emekli olan generalleri yönetim kurullarına almak için adeta yarışırdı.

Patronların verdiği davetlerde emekli ya da muvazzaf askerler sivillerden daha fazla değer görürdü.

Ordu ile işadamları arasında hem ticarete hem güç bölüşümüne yönelik adı konmamış bir anlaşma vardı.

Halkın oylarıyla seçilenlerin yeri hep atanmışların gerisindeydi.

O günlerden bugünlere…

Türkiye demokrasi yolunda adımlar atıyor.

Belki de bugünkü hükümet en çok askeri vesayetin geriletilmesi ile anılacak…

Askerin diğer demokrasilerde olduğu gibi sivil yönetimlerin emrinde olduğu bir ülke…

Tüm bunları bana yeniden düşündürten konuya gelince…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan”ın “ahaber”de katıldığı program…

Ve orada gazetecilerin kendisine yönelttiği bir soruya verdiği yanıt…

Başbakan Genelkurmay Başkanlığı”nın Milli Savunma Bakanlığı”na bağlanması konusunda şunları söyledi:

“Şu an gündemimizde öyle bir durum söz konusu değil. Şu anda bana bağlı olarak zaten Genelkurmay Başkanlığı çalışıyor. Halimizden memnunuz, gayet iyi yürüyor.”

Şu anki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel…

Türkiye”nin 28. Genelkurmay Başkanı..

Sivil yönetimle yani Hükümet ile ilişkilerde olması gerektiği gibi davranıyor…

Yani demokrasi içindeki“yerini” biliyor.

Zaman zaman Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerin fotoğrafları da kamuoyuna yansıyor…

Bir zamanlar Genelkurmay Başkanları”nın iktidarlarla her görüşmesi öncesi ve sonrası akıllardaki “gerginlik olur mu?” soruları artık neredeyse tarihe karıştı.

Peki yeter mi?

Bugün Başbakan mevcut Genelkurmay Başkanı ile iyi mesai götürüyor diye “halden memnun olunabilir mi?”…

Demokrasilerde kurallar, kişilere “özel” oluşturulur mu?

Türkiye”de de gerçek anlamlı tüm demokrasilerde olduğu gibi Genelkurmay”ın bağlı olması gereken yer Milli Savunma Bakanlığı”dır…

Diyeceksiniz ki…

Darbe, muhtıra gibi konuların da haklı olarak üstüne giden Hükümet, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt”ın 27 Nisan 2007”deki “e-muhtıra”sına da sanki diğerlerinden farklıymış muamelesi yapmıyor mu?

Yapıyor da..

Mış gibi demokrasi olmuyor işte…

Ya tam demokrat olunuyor ya da..