Öcalan'dan HDP Kongresi'nde mesaj: 40 yıldan sonra devletle müzakere önemlidir

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu..

Dün HDK Genel Kurulu”nu “umuda yolculuk”ta bırakmıştım.

Bugün HDP Büyük Kongresi”nde “bu daha başlangıç”la karşılaştım.

Dün de yazdığım gibi Kürt Hareketi”nin Gezi ile “buluştuğu” bir parti, oluşum bu..

Salonda iki cümle büyük alkış alıyor: Öcalan ve Gezi…

Her şeyin özeti bu iki kelime aslında…

Ama detaylar…

Tribünler mesela…

Partinin sloganları duvarlara yazılmıştı:

“Barışçı parti, ekolojist parti, kadın parti, lgbti parti, emekçi parti, eşitlikçi parti, en genç parti, rengarenk parti, özgürlükçü parti, halkçı parti, demokratik parti.”

Çalınan şarkılar…

Türkçe de var Kürtçe de…

Doğu”dan da var Karadeniz”den de..

Ahmet Kaya”dan Aynur”a Yeni Türkü”den Kazım Koyuncu”ya…

Keçe Kurdan dan Narino”ya..

Partinin sloganı “bu daha başlangıç” izlemeye gelenlerin en çok attığı slogan…

Bir de “biji serok Apo”…

Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Önder, Sahabat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü 10 40”da salona geldiler.

“Her yer Taksim her yer direniş” sloganlarıyla karşılandılar.

Açılış konuşmasını Levent Tüzel yaptı. Şunları söyledi:

“Ülkenin, ortak vatanın kuruluşunda neler yapacağımızı ele güne göstereceğiz. Partimiz halklar için umut ve çözüm gücüdür.Bir büyük birlik, bir büyük eylem, bir büyük cephe hareketi, halkların kucaklaşmasıdır. Türkiye halkları demokrasi, barış, özgürlük ve kardeşlik istiyor. HDP bunları kazandırmak için kuruldu ve yola koyuldu. Partimiz, Türkiyeli, Kürdistanlı, Anadolulu ve Mezopotamyalı coğrafyanın partisidir.”

Tüzel ardından salondan da gelen “her yer Taksim her yer direniş” sloganları eşliğinde “demokrasiyi sandıktan beklemeyeceğiz, Gezi Direnişi”ne sahip çıkacağız” dedi.

Tüzel iki duvarı yıkmaktan bahsetti. Biri Suriye sınırına kurulan duvarlar diğeri de hapishane duvarları.

İki gün sonra cumhuriyetin 90. yılının kutlanacağını hatırlatarak “90 yıllık cumhuriyet inkara, asimilasyona yönelik cumhuriyetti. Böyle cumhuriyet istemiyoruz” diye konuştu.

Tüzel konuşmasını şu cümleyle bitirdi:

“Yeryüzünü aşkın, dostluğun, kardeşliğin, emeğin yeryüzü yapmak istiyoruz..”

Bu arada Divan oluşturuldu. Divan için seçilen isimlere bakıldığında, HDP”nin kimlerle kucaklamak istediği şeklinde de okunabilir.

Her inançtan, gruptan, dilden, duruştan kişiler var.

Divan”dan birkaç örnek:

Hüda Kaya mesela: 28 şubat sürecinde kendisi ve kızları başörtüsüne özgürlük için mücadele etmiş hapiste yatmış bir isim.

Hemen yanında Esmeray..Cinsel tercihleri yüzünden baskıya uğramış bir isim.

Garo Paylan…Türkiye”deki Ermenilerin hakları için mücadele eden bir aydın..

Tuncay Bakırhan. Kürt hareketinin uzun yıllar içinde kalmış mücadele etmiş bir portre.

Ardından salondaki ekranlara Abdullan Öcalan”ın fotoğrafları ekrana yansıtıldı.

Ve Öcalan”ın mesajı okundu Kongre”de..Pervin Buldan tarafından. Öcalan şu mesajları yollamıştı:

Değerli kongre bileşenleri öncelikle hepinizi selamlıyor, bugüne kadarki emeğinizin demokratik Türkiye’nin inşasında yüksek bir değer oluşturduğunu bilmenizi istiyorum. Kürt Özgürlük Hareketi’nin mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerim, başlangıcı ve devamındaki temel ilhamı Mahirlerden almış olmasına, kendisine temel izlek olduğuna vurgu yapar. Kürt Özgürlük Hareketi, Türk ve Kürt halklarıyla tüm halkların birlikte mücadele özlemi ve idealini Diyarbakır sıkıyönetim mahkemelerinde de inatla ve ısrarla dile getirmiştir.

Tarihin kaçınılmaz uğrağının halkların birlikte ortak mücadelesini geliştirerek özgürlüğe varacağını savunan Türkiyeli yoldaşlarımız Kemal Pir, Hayri Durmuş ile Mazlum Doğan’ın anılarının bu kongrede yaşam bulacağına inanıyorum.

Halkların Demokratik Kongresi oluşumu mücadele tarihimizde Haki Karer’in şehadetinden sonra aldığımız partileşme kararı kadar tarihsel bir öneme sahiptir. HDP, ortak demokrasi mücadelemizde önemli tarihsel sapağı işaret etmektedir. Yürüttüğümüz mücadelede yılların birikim ve deneyiminin kaçınılmaz olarak radikal demokrasiye evrileceği, elitist ve konformist siyaset anlayışının terk edilerek, tabanı ve halkı esas alarak ortak örgütlenmeyi ikame edecek birikim ve enerjiyi kendinde görmelidir. 71 devrimciliği devlete isyan devrimciliğiydi. 40 yıldan sonra devletle müzakere önemlidir. Zira devrimci mücadeleler ancak nitelikli müzakerelerle kalıcı insanlık barışına dönüşebilir. Söz, yetki ve karar mekanizmalarının sokak mahalle ve kent meclislerine evrileceği yeni deneyim ve demokratik katılımcılığı esas alacak bir partileşmenin Türkiye gerçekliğinde büyük rol üstleneceği aşikardır. Bu itibarla hep omuzlarımda hissettiğim bu tarihsel emaneti yeni bir anlayışla sizlerin üstlenmesi ve yükseklere taşıması dileğiyle kongreyi kutluyor, üstün başarı dileklerimle devrimci selamlarımı gönderiyorum.”

Sonra kürsüye çıkan iki isim sırasıyla, artık HDP”li Sırrı Süreyya Önder ve BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak espriyle başladılar konuşmalarına.

Önder eski partisine “ne zaman başınız dara düşerse buradayız, arada gizlice görüşmemize mani yok” derken Kışanak “BDP, HDP”nin ana direğidir eskimedik, eskimeyeceğiz” diye şakaya şakayla karşılık verdi.

Sırrı Süreyya Önder'in en çok alkışlanan cümlesi ise “kürt= sosyalist, sosyalist = kürttür” oldu. Bunun önümüzdeki günlerde HDP içi dahil tartışılacağını düşünüyorum.

HDP’nin Eşbaşkanlığına Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel geldi. Her ikisi de kongrede birer konuşma yaptılar. Özellikle Ertuğrul Kürkçü’nün konuşması ve sonunda kurduğu “Varız ve var olacağız” cümleleri uzun süre ayakta alkışlandı. Kürkçü konuşmasının ardından kalp şikayetiyle hastaneye kaldırıldı, ancak

HDP Kongresi’ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir kutlama mesajı gönderdiği yöneticiler tarafından gazetecilere söylendi. Gazetecilerin içeriğiyle ilgili sorusu ise yanıtsız bırakıldı.

Bu arada ODTÜ öğrencileri de HDP'nin davetlileri arasındaydı. Kürsüye çıkıp hem slogan attılar hem de aralarından bir temsilci bir konuşma yaptı:

“Özgürlük sokakta ODTÜ kavgada olacaktır.”

Gezi”nin, ODTÜ'nün, Öcalan”ın mesajının heyecan yarattığı yeni bir yolculuk başladı bugün Ankara'da..Bu yolculuğun nasıl süreceğini zaman gösterecek.