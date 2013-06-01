Gezi dersleri...

Beş gündür sabaha karşı ya da günün farklı saatlerinde Gezi Parkı'nda, Taksim İlkyardım'da ya da Cihangir'de, şehrin diğer noktalarında konuştuğum insanlar bana bunları anlattılar ve bunları düşündürttüler:

1- Halk arkasına orduyu ya da başka bir gücü almadan da hakkını arayabileceğini, en önemlisi kendine kanıtladı.

2-Sosyal medya, twitter'da konuşuyorlar, bir avuçlar gerçek hayatta varolamazlar miti tarih oldu.

3-Her partiye, görüşe, gruba eşit mesafede durabilecek medyanın önemi bir kere daha ortaya çıktı. Ve göreceğiz bu daha fazla ertelenemeyecek.

4-Bir avuç marjinal, belli gruplar lafını bundan böyle daha az duyacağız. Halkı anlamak için yöneticiler, bu örneği hatırlayıp daha hassas olacak.

5-İstanbul'un yönetiminde, hükümetin içinde değişiklikler olacak. Seçimlerdeki adaylar değişecek.

6-Muhalefet, neden toplum tarafından bu durumlarda bile güveni tam yaratamadığını sorgulayacak.

Ve son madde: Muhtemelen iktidarın temsilcileri kendilerine daha sık 'Benden büyük Allah var' diyecekler.