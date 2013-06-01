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Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

01 Haziran 2013

Gezi dersleri...

Gezi Parkı\'nda, Taksim İlkyardım\'da ya da Cihangir\'de, şehrin diğer noktalarında konuştuğum insanlar bana bunları anlattılar ve bunları düşündürttüler

Beş gündür sabaha karşı ya da günün farklı saatlerinde Gezi Parkı'nda, Taksim İlkyardım'da ya da Cihangir'de, şehrin diğer noktalarında konuştuğum insanlar bana bunları anlattılar ve bunları düşündürttüler:

1- Halk arkasına orduyu ya da başka bir gücü almadan da hakkını arayabileceğini, en önemlisi kendine kanıtladı.

2-Sosyal medya, twitter'da konuşuyorlar, bir avuçlar gerçek hayatta varolamazlar miti tarih oldu.

3-Her partiye, görüşe, gruba eşit mesafede durabilecek medyanın önemi bir kere daha ortaya çıktı. Ve göreceğiz bu daha fazla ertelenemeyecek.

4-Bir avuç marjinal, belli gruplar lafını bundan böyle daha az duyacağız. Halkı anlamak için yöneticiler, bu örneği hatırlayıp daha hassas olacak.

5-İstanbul'un yönetiminde, hükümetin içinde değişiklikler olacak. Seçimlerdeki adaylar değişecek.

6-Muhalefet, neden toplum tarafından bu durumlarda bile güveni tam yaratamadığını sorgulayacak.

Ve son madde: Muhtemelen iktidarın temsilcileri kendilerine daha sık 'Benden büyük Allah var' diyecekler.

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