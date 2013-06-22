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Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

22 Haziran 2013

Galatasaray Başkanı için dosya mı hazırlanıyor?

Heyecan yok çünkü liste tek. Gidiyorsunuz oyunuzu kullanıyorsunuz ve çıkıyorsunuz… Saat 11.30 gibi gittim, oy kullandım ama çıkamadım. Çünkü…

 

Galatasaray’da seçim günü…

Heyecan yok çünkü liste tek.

Gidiyorsunuz oyunuzu kullanıyorsunuz ve çıkıyorsunuz…

Saat 11.30 gibi gittim, oy kullandım ama çıkamadım.

Çünkü…

Yolumu çeviren pek çok isim ki aralarında Başkan Ünal Aysal’a yakın olanlar da vardı.

“Duydun mu?” diye soruyorlardı.

“Neyi” dedim?

“Başkan hakkında MİT’te bir dosya hazırlanıyormuş, Gezi Parkı konusunda söyledikleriyle ilgili…” dediler.

Ben de, “Böyle zamanlarda ihtiyatlı olmak gerekir… Çok dedikodu çıkar, gerçek olmayabilir” dedim.

İki isim daha saydılar, kaynaklarının sağlam olduğunu söylediler.

Diğer iki isimden birisi Galatasaray’dan diğeri ise dışarıdan.

İkisi de işadamı.

Onların kendilerine ya da herhangi bir danışmanına uğraşmama rağmen ulaşamadım. O yüzden bu isimleri burada anmayacağım.

Gerçek ya da gerçekdışı…

En kısa zamanda bununla ilgili bir açıklama yapılması gerekir.

Çünkü kulaktan kulağa en büyük risktir.

Bugün Galatasaray seçimlerinde konuşulan ağırlıklı gündem buydu.

Bilmeyenlere küçük bir hatırlatma:

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Gezi Parkı ile ilgili sadece şunları söylemişti:

“Gezi Parkı olayları Türk vatandaşı olarak hepimizi etkiledi. Türk vatandaşı olarak gönülden destek veriyoruz.”

 

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