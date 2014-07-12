Erdoğan 10 yıl daha istiyor, 1921'e benzeyen anayasa hedefliyor

Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında kritik bir kavşak; vizyon belgesi.

"Yeni Türkiye yolunda" başlığını taşıyor.

Demokratik yönetim, refah toplumu ve öncü ülke başlıkları bulunuyor.

Erdoğan uzun konuşmasında daha çok "12 yılda yapılanlardan" bahsediyor.

İcraatın içinden havası.

Belgenin içeriği daha az yer tutuyor.

Konuşmada ve belgede iki nokta dikkatimi çekiyor.

Birincisi Erdoğan cumhurbaşkanı seçilirse hesabını 10 yıl üzerinden yapıyor.

Yani 5 artı 5'i hedefliyor.

İkincisi beklenenin aksine "yarı başkanlık- başkanlık" imasından uzak duruyor.

Tabii bundan vazgeçtiği anlamı çıkmaz.

Bunun yerine sık sık yeni anayasaya yapılmasına vurgu yapıyor. Muhtemelen yeni yönetim önerisini burada şekillendirecek.

Şöyle diyor: "Yeni bir anayasa öncelikli gündem maddelerimiz arasındadır. Milletimizin güven duyacağı, güç beklentilerin karşılayacak bir anayasa olmazsa olmazdır. Milletin güven duygusuna hitap eden bir anayasa şarttır. İnanıyoruz ve biliyoruz ki milletimiz 95 yıl önce başardığını bugün de başarmaya azimlidir, kararlıdır. Yeni bir anayasa yeni bir gelecek demektir. Cumhurbaşkanı olarak seçilirsek öncülüğü yapmak işlerimiz arasında yer alacaktır."

Erdoğan'ın atıfta bulunduğu 1920 kasımda çalışmalarına başlanan ve 1921'de kabul edilen anayasa. 1920 ruhunda Meclis ve 1921'e benzeyen anayasa. Kürt kesiminin de Öcalan'ın da hem bu ruha hem 21 anayasasına olumlu baktığını kaydetmekte yarar var.

Erdoğan'ın daha önce ki konuşmalarında da buna vurgu yapmıştı ve şöyle demişti: "Biz 23 Nisan 1920 ruhuyla yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. 1920’de TBMM’de Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez nasıl bir ve beraber olduysalar cumhuriyeti nasıl birlikte kurdularsa yeni Türkiye’yi de o ruh o öz ruhuyla yeniden imar ediyoruz.”

Diğer bir nokta.

1 Temmuz konuşmasında dini motifler ağırlıktaydı. Bu konuşmada hem diğer inanç kesimlerini de saydı hem de sivillik vurgusu yaptı:

"Devlet din ilişkisini belirleyen unsur sivilliktir. Toplum kendi dini yaşamını kendisi gerçekleştirmelidir. Hoşgörü birlikte yaşama ortak mirasımızın demokrasi ekseninde güçlendirmesini güçlendireceğiz. Ülkemiz için değil bölgemiz ve dünya için büyük bir örnek ortaya koymuş olacağız."

Uzun zamandır unutulan Avrupa Birliği hedefi. 1 Temmuz adaylık açıklamasında olduğu gibi vizyon konuşmasında da yerini aldı.

Erdoğan yargı konusunda tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor.

Anlaşılan 17 ve 25 Aralık sonrası hükümet tarafından başta HSYK ablukaya alınan yargı ve sürülen yargı mensupları yeterli olmamış. Erdoğan yargıyı yeniden yapılandırmayı istediğini de söyledi: "Yargı teşkilatı, hukuka ve adalet idealine uygun yargılamayı sağlayacak bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır."

Uzun konuşmadan öne çıkan kısımlar böyleydi.