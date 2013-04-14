T24 LogoT24 Logo

Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

14 Nisan 2013

CHP’de kim doğru söylüyor, işte tartışılan anketin hikâyesi

CHP’de şimdi de anket tartışması var. Bir yanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç. Diğer yanda partinin diğer genel başkan yardımcıları. Adnan Keskin, Gürsel Tekin ve Haluk Koç...

\

CHP’de şimdi de anket tartışması var.

Bir yanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç.

Diyor ki:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının, yani 'CHP'ye oy verdim' diyenlerin yüzde 65'i barış sürecini destekliyor. 

Diğer yanda partinin diğer genel başkan yardımcıları.

Adnan Keskin, Gürsel Tekin ve Haluk Koç.

Onlar da diyorlar ki:

“Biz böyle bir anket yaptırmadık, bu sonuçları nereden, hangi anketten aldığını da bilmiyoruz”.

(Muharrem Sarıkaya, Habertürk Gazetesi 14 Nisan 2013 Pazar)

Peki iyi de kim doğru söylüyor?

İçeriden aldığım bilgileri aktarıyorum.

10 Nisan Çarşamba günü.

CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı...

Toplantının gündem maddelerinden biri, Metropoll araştırma şirketinin bir anketi.

Anket sorularından biri şu:

PKK sorununun çözümü için aşağıdaki yöntemlerden hangisini onaylarsınız?

Bu sorunun cevabında “PKK ile siyasal görüşmeler sürdürülmeli” diyen, yani çözüm sürecini desteklediğini söyleyen, yüzde 63’lük bir CHP seçmen kitlesi var.

Ancak soru “Hükümetin Öcalan ile görüşerek sürdürdüğü yeni çözüm sürecini destekliyor musunuz?” olduğunda, bu seçeneğe destek veren CHP’lilerin oranı yüzde 20’ye düşüyor.

Bu da müzakerenin yöntemi ve içeriği konusunda CHP tabanındaki kaygıya işaret ediyor.

Metropoll, araştırmanın yazılı sonucunu  sadece Genel Başka Kemal Kılıçdaroğlu’na veriyor.

Diğer MYK üyeleri bunu sadece not ediyor.

O gün yapılan o MYK’da bugün “Gülseren Onanç'ın söz ettiği sonuçlar hangi anketten bilmiyoruz” diyen isimler de var.

Anketin devamında farklı bir tablo var.

CHP barış sürecinde iç barışını nasıl koruyacak, bilmiyorum...

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

murat sabuncuchpgülseren onançhaluk koçadnan keskingürsel tekinankettartışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Yazarın Diğer Yazıları

Kılıçdaroğlu HDP’siz Kürt sorununun çözülmesini zor görüyor, yeni rapor yolda

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Kürt sorunu konusunda 2020'de daha çok ses çıkartıp inisiyatif almaya hazırlanıyor

AKP iktidarda olduğu müddetçe 'tahliye edilmeyecekler listesi' mi var acaba?

Hak, hukuk, adalet için karanlık günlerin devamı ülkeyi daha da zor günlere taşıyacak

Davutoğlu bu kadar büyük bagajla bu kadar büyük cümleler kurup oy alır mı?

Gelecek Partisi'nin programı ve Davutoğlu'nun kuruluş konuşmasının analizi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24