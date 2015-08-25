Sutopu dünyasında neler oluyor?

Sevgili sutopu ailesi,

Dolu dolu yaz sezonunu geride bırakırken ülkemizden başlayalım… Galatasaray erkek sutopu takımı, final maçında Enka’yı geçerek art arda 11’inci, toplamda 26’ıncı kez Türkiye şampiyonu oldu ve İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nün rekorunu kırmayı başardı. Başka anlatım şekliyle bizim ‘efsane takım’ın 10 yıllık üst üste şampiyonluk rekoru artık tarihe gömüldü, tebrikler. Bu arada Galatasaray'ın 26 şampiyonluğunun 3’ünde yer almış olmanın haklı gururunu yaşadığımı da itiraf etmeliyim!

Enka içinse bir parantez açmak istiyorum. Onlar da çok iyi iki yabancı ile oynayıp (ki biri İgor Hiniç, Hırvatistan ulusal takımının eski kaptanı ve dünyanın en iyi çakılı oyuncularından birisi ve de kelimenin tam anlamı ile centilmen) gelecek sezon şampiyon adayı olduklarını ortaya koydular.

Diğer yandan U 17’de şampiyon olan Enka’da tüm kadroyu ve teknik heyeti tebrik ediyorum, sutopunda Enka’nın tüm yaş gruplarında üstünlüğü bulunduğunu söylemek son derece isabetli ve yerinde olur kanımca.

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (İYİK), tesis yetersizliği nedeniyle yeterince antrenman yapamamasına karşın yine de 3’üncülüğü sevgili Sinan kardeşimin yönettiği, bence çok başarılı bir takım olan Manisa karşısında kazandı.

Adalar Su Sporları Kulübü’nün (ASSK), başta Sinan Naipoğlu olmak üzere fedakarca çalışan bir yönetim var, dilerim tekrar seçilirler yakaladıkları ivmeyi devam ettirirler.

Ligin diğer ekiplerinden Heybeliada, Kınalıada ve diğerleri, bu sezon istediklerini alamasalar da, genç kadrolarıyla gelecek sezonlar başarıyı yakalamak için kulaç atacaklar.

Dünyada ise Sırbistan fırtınası esmeye devam ediyor. World League’de (İtalya Bergamo’daki) finalde Hırvatistan’ı yenip şampiyon olduktan sonra, Kazan'daki dünya şampiyonasında da yine final maçında Hırvatistan'ı bu sefer çok farklı bir skorla mağlup ettiler ve ön plana Nikiç, Mandiç ve Filipoviç’li çıktı.

Bu arada ekonomik ve siyasal kriz ile boğuşan Yunanistan ise 3’üncülük maçında İtalya’yı penaltılarla geçip zoru başardı ve bronzun sahibi oldu. Yunanistan’ın yarı finalde Hırvatistan’a penaltılarla elenip, final oynama şansını yitirdiğini de belirtelim.

Ve biraz da kendimizden söz edelim! Biz de Modaspor olarak 2. Lig’de mücadele verdik ve İzmir 35 takımı ile girdiğimiz mücadelede, rakibimizin ardından ligde ikinci sırayı aldık. Kendilerine birinci ligde başarılar diliyorum.

Bu müsabakalar esnasında, gol krallığını İzmir 35 takımından Emre Dalgıç kardeşimle birlikte 52’şer golle paylaştık.

42 senelik sutopu yaşantımda aldığım en iyi kaleci ödüllerinin yanına bu ödülü de eklemek benim için büyük bir gurur oldu, bu yolda beni destekleyen genç takım arkadaşlarıma da teşekkürü borç bilirim.

Bir dip not; Adadan sevgili dost Garo Mutafyan'ın kızı, dünya gençler kız sutopu şampiyonu Amerika ulusal takımının kadrosunda yer aldı. Hem aileyi hem de genç kardeşimizi tebrik ediyoruz.

Şimdilik bu kadar yeter. Artık T24 ailesinin bir üyesi olarak sutopu yazılarımla karşınızda olacağım ve T24’ün spordaki üstünlüğü de kısa zamanda belirginleşecek.

Aydınlık günlere...