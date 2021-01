İspanya İç Savaşı'nın sanatta, edebiyatta yansımaları ve tartışılan düşüncelerin kitapları

Sinema filmlerinden bir seçki olarak şu filmler öne çıkar: Carlos Saura - La Caza (Av) ve Ay Carmela

Ken Loach – Land and Freedom (Ülke Ve Özgürlük)

Jon Garaño, Aitor Arregi ve Jose Mari Goenaga – The Endless Trench (Sonsuz Siper)

Peter Sehr, Marie Noelle – The Anarchist's Wife (Anarşistin Karısı)

Vicente Aranda - Libertarias (Özgürlük) İspanya İç Savaşı'nda kadın savaşçılar

Guillermo del Toro – Pan's Labyrinth (Pan' ın Labirenti)

Sam Wood - For Whom The Bell Tolls (Çanlar Kimin İçin Çalıyor)

Koldo Serra – Guernica

Alejandro Amenabar – While At War (Savaşın Gölgesinde)

Alanis Resnais – War is Ovar (Savaş Bitti)

Nick Hamm - Talk Of Angels (Meleklerin Ayak Sesleri)

Jose Luis Cuerda - La Lengua De Las Mariposas (Kelebeklerin Dili)

