Yazılara ara

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Murat Belge

muratbelge@t24.com.tr

25 Aralık 2018

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Yılbaşı tatili nedeniyle yazılarıma ara veriyorum

Yılbaşı tatili nedeniyle yazılarıma ara veriyorum. Ocağın ikinci haftasında görüşmek üzere.

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