Yazılara ara

Toplumsal gelişme açısından önemli, çok da ilginç bir aşamadayız. Bu önemli aşamada 'sefine'nin dümeninin Tayyip Erdoğan gibi 'derin muhafazakar' birinin elinde olması yeterince sorunlu
İyice özetleyerek söyleyecek olursak, bir imparatorluk kurmuş, sonra da bunu kaybetmiş bir toplumun insanlarıyız. Neden kaybettiğimizi gerçekten anlayabilmiş değiliz. Ama kaybetmiş olmanın öfkesini epey keskin biçimde yaşamaya devam ediyoruz
Erdoğan'ın ağzından çıkan her sözün mutlak doğru olduğuna dair mutlak inancı ürkütücü. "Ürkütücü" çünkü demokrasiyle bu kesinlik kadar derinden çelişen bir şey olamaz
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