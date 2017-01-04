Yazılara ara

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Murat Belge

muratbelge@t24.com.tr

04 Ocak 2017

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Daha sonra görüşmek üzere

Yazılarıma on gün ara veriyorum. 
Daha sonra görüşmek üzere. 

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