Türkiye, Wikipedia'yı yasaklıyor- yasakladı!

Yani, Wikipedia'nın kendisini yasaklayabilecek kadar güçlü olmadığı için (henüz), Wikipedia'ya Türkiye'de erişilmesini önledi. Bunu yaptığına göre, demek ki Wikipedia Türkiyeli bir kurum olsa, onun yöneticileri de memlekette hapisaneleri dolduran gazeteci ve aydınlar gibi kodesi boylayacaktı. Cumhurbaşkanı da "Onlar terörist" diyerek durumu açıklayacaktı.

Ama durum böyle değil, Wikipediacılar şimdilik yakalarını kurtardılar. Hattâ Türkiye halkının yanında olduklarına dair beyanatta bulunuyorlar.

Ve Türkiye'de Wikipedia'ya ulaşılamıyor.

Dünyanın en büyük ve en sık başvurulan ansiklopedisi bu. Benim bu dünya ile ilişkim hâlâ asgarîde seyretmesine rağmen, kolayıma da geliyor, sık sık bakıyorum, doğrusu çok yararlanıyorum. Az buz bilgi toplamadım oradan.

Peki neden Türkiye'de Wikipedia yasak, erişim durdurulmuş? Türkiye hakkında yanlış bilgi veriyormuş, ondan. Ne olduğunu görmedim, bilmiyorum, ama belli ki Türkiye'de iktidarda olanları kızdıracak şeyler yazmışlar. Kızdıklarını toplasan kaç sayfalık yazı tutar, tahmin edemiyorum; ama bunun toplamıyaklaşık iki yüz bin sayfa tutuyormuş. Yani o birkaç sayfa için iki yüz bin sayfalık bilgi yasaklanmış.

Kime? Bize!

Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Yani Türkiye hakkında söylenmiş bir şeyin doğru mu, yanlış mı olduğunu en iyi bizim değerlendirmemiz gerekir- kâğıt üstünde.

Wikipedia'yı dünyada yasak edemediğimize göre, o birkaç sayfada ne yazılıysa, onu herkes okuyabilecek demektir. Bizden başka herkes.

Wikipedia'nın dünyada büyük bir ağırlığı var. Ondan yararlanan milyonlarca insan var. Ülkenin biri -yani Türkiye- "Ben Wikipedia'ya erişimi yasaklıyorum" dediğinde, bunun elbet yankıları olur. Bu durumda birilerinin oturup yorum ya da değerlendirme yapmalarına da gerek yok. Üç kelimeyi yaz: "Türkiye, Wikipedia'yı yasakladı." Yeter. Dünyada herkese Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğu hakkında yeterli fikir verir. Bu "fikir," bence, ne yazdığını bilmediğim o birkaç sayfada söylenenlerden çok daha olumsuz bir izlenim yaratmalı. Tabii daha önceki sabıkaları da var Türkiye'nin "Twitter" falan. Böyle yasaklar getirenlere dünyada ne denir, nasıl bir adla anılırlar, bunlar da belli zaten.

Türkçe'de bir atasözü var: "Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli." Bu basit olay bu atasözünün bilgeliğine sahip. Türkiye'nin bugün ne olduğunu da söylüyor, bundan böyle ne olacağını da söylüyor.

Olan her şeyi izleme amacında bir Cumhurbaşkanı var: "Bana sormadan arsa satmayın" diyen bir Cumhurbaşkanı. Bu olay karşısında "Ne oluyor yahu?" demediğine göre, onaylıyor olmalı. Ve kısa bir süre önce yapılan (şaibesi de eksik olmayan) bir referandumla bu Cumhurbaşkanı'nın yetkileri alabildiğine genişletildi. Bundan böyle "at" diyecek, atacaklar; "sat" diyecek, satacaklar; ve tabii "kapat" diyecek, kapatacaklar. Bugün Wikipedia, yarın toptan media, sınırı yok. Belli ki, "sonra ne derler?" diye bir kaygı da yok.

Bir "kaygı" var da, kaygı orada değil, başka yerde. "Bizim için ne der​ler?" konusunda endişe duymuyoruz; bizim için ne dediklerini insanlar burada haber almasın diye bir kaygımız var. Kurulmakta olan rejim ister istemez izolasyonisttir. Dünyada herkesin bir cehennem olduğunu bildiği bu rejimi kendi halkına cennet olarak yutturma uğraşındadır. Onun için de dünya ile bağlarını, iletişim kanallarını kesmek zorundadır.

Örneğin şu günlerde bütün dünya referandumun kabul edilemez koşullarda yapıldığını, YSK'nın da yasayı açıkça çiğnediğini konuşuyor. Türkiye halkının bundan haberdar olması iyi bir şey mi?