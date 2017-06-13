T24 LogoT24 Logo

Murat Belge

muratbelge@t24.com.tr

13 Haziran 2017

Kulturkampf

Bir yandan OHAL ve her yandan bu "kültürel huruc" hareketi. Yani gün geçtikçe "topyekûn" bir dönüştürme kampanyasının yeni temelleri atılıyor

Ahmet İnsel haziran başında (3 Haziran) Cumhuriyet'te "Tayyip Erdoğan'ın Kültür Savaşı" başlığını verdiği bir yazı yayımladı. Bu yazı iktidarın plan ve projelerini doğru bir perspektiften analiz ediyor; dolayısıyla önümüzdeki dönemde olabilecekler hakkında gerçekçi tahminlerde bulunuyor.

AKP'nin ve Reis-i Cumhuru Tayyip Erdoğan'ın günümüzde ürkütücü bir yaygınlık gösteren "popülist" hareketlerden birini temsil ettiğini (sağ popülizm çizgileri) genel olarak kabul ediyoruz. Bu hareketi bu çerçevede inceleyen birçok çalışma da yapıldı. Erdoğan'ın "İslâmcı-popülist" çizgisini sözgelişi İran'daki Ayetullahlar iktidarı gibi "doktriner" özelliklerle düşünmek herhalde pek doğru olmaz. Erdoğan'ın çok daha "pragmatist" bir tutumu olduğu sık sık söyleniyor. Ben bunu daha çok uyguladığı somut politikalarda gözlemliyorum. Hani, Fethullahçı polis ve savcılarla işbirliği yapıp Kemalist subayların üstüne gitmeyi de, Kemalistlerle yan yana gelip Fethullahçı kovalamayı da aynı kolaylıkla yerine getirebilmesi gibi olaylar. İşin "doktrin", "öğreti" yanında, bütün bu politikalara kaynaklık eden genel dünya görüşünün ise İslâmi olduğu kanısındayım - belki "Şeyhülislâmî" değil, ama İslâmî. Yani, "ulema" düzeyinden çok "folk-İslâm"a yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu da çizginin nihaî "popülist" karakteriyle uyumlu. Ama mekanizmayı harekete geçiren dişliler genel İslâmî ideolojiden gelen şeyler. 

Bu, Türkiye'deki olayı, popülizmin dünyadaki öbür örneklerinden ayırıyor. Trump popülizmi ya da Hollanda ve Avusturya'da zuhur eden cinsten bir popülizm değil. Öte yandan, İslâm dünyası içinde de pek benzeri yok. Çünkü İslâm dünyasında "İktidarda popülizm" örneği pek yok.

Böyle bir ideolojik yapılanması olan AKP hareketi iktidarını sağlam görünen kazıklara bağlamayı başardı. "Görünen" diyorum, çünkü bence aynı zamanda kendi iç çelişkilerini de büyütüyor ve toplumsal prestijini kaybetme sürecine girdiğinin sinyalleri de "görünme"ye başladı. Öte yandan, yargıyı kendine bağlamak benzeri önemli siyasî zaferleri var. Bunlar, her durumda OHAL'e başvurarak asıl hedeflere yükleneceğini gösteriyor. "Asıl hedefler", yani o genel İslâmi ideolojinin gerekleri. Bir süreden beri zaten bu yola girmiş durumdayız.

İslâmi ideolojisiyle popülizmin başka somut örneklerinden ayrışan AKP hareketi şu noktada popülizmin temel karakterine uyuyor: Toplumun bir kesiminin programını toplumun tamamının programı olarak sunmak, öyleymiş gibi yapmak.

Örneğin Tayyip Erdoğan kalkıyor, "Herkes üç çocuk yapmalı" diyor. Toplumda buna bir itirazı olmayan, zaten bunu yapan oldukça kalabalık bir kesim var. Ama bunu istemeyenler de büyük bir kalabalık oluşturuyor. Bu elbette somut hayat tarzına ilişkin bir şey. Üç çocuk doğurmuş bir kadının yaşamak durumunda olduğu hayat biçimi çocuksuz bir kadınınkine benzemez. Dolayısıyla onu veya bunu seçerken yalnız "çocuk sayısı" gibi bir şey değil, bir hayat tarzını seviyorsunuz. Tayyip Erdoğan "Üç çocuk doğuranlar" derken, aslında, "bizimkiler" diyor. Kendisi bunu dedi diye, "Aman, geç kaldık, hemen arayı kapatalım" demeyecek bol miktarda insan olduğunu biliyor; ama onları kendinin "halkı" olarak görmüyor. Erdoğan halkının kadınları üç çocuklu. Öyle olmayanlar bir münasebetle burada yaşıyorlar ama aslında yabancı onlar. Tabii uzun vadeli hedef de şimdi mecburen "görmezden gelinen" bu insanların fiilen ortadan kalkması, ikna olunarak (ya da ne olunacaksa onu olarak) "üç çocuk" doğuran, dört "tek" belleyen ve bunların gerektirdiği türden bir hayat yaşayan insanlara dönüşmesi. Bunun uzun-vadeli çarelerinden biri eğitim sisteminin bu tür değerlere göre yeniden ve baştan aşağıya düzenlenmesi. İktidar bunu yapmaya başladı ve eğitim sistemi de birbirine girdi. Ama olay yalnız okulda eğitim sistemiyle sınırlı değil. Hayatın her alanında "made in AKP bir İslâmi kültür toplumun tamamının kültürü olmak üzere dayatılıyor. Bir zamanların "hoş görü" söylemi rafa kalktı sayılır. İslâm'ın egemen olduğu ve başka herkesin "ikinci sınıf" insanlar olarak Müslümanların "zimmetine" verildiği ideal duruma ulaşmak üzere gerekli adımlar atıyoruz.

Bir yandan OHAL ve her yandan bu "kültürel huruc" hareketi. Yani gün geçtikçe "topyekûn" bir dönüştürme kampanyasının yeni temelleri atılıyor. 

İslâm içindeki ezeli ve temel ayrılır: Sünni/Şiî. Bugünkü dünyada bu iki çizginin en fazla kabul gören iki temsilcisi İran ve Suudi Arabistan. Aralarında haliyle epey farklılık var. ama yarı-resmî "muhafız" birlikleri yaratmak söz konusu olduğunda birleşiyor.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

murat belget24köşe yazısıerdoğanislamtürkiyeohalkültürislami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

Yazarın Diğer Yazıları

Hrant’ı özlemek

Barışmadan cezalandırma değil de gerçekten barışmayı anlamaya onun kadar yakın ve istekli birini bulabilir misiniz?

"Devlet baba"

Toplumsal gelişme açısından önemli, çok da ilginç bir aşamadayız. Bu önemli aşamada 'sefine'nin dümeninin Tayyip Erdoğan gibi 'derin muhafazakar' birinin elinde olması yeterince sorunlu

Yönetme aşkı

İyice özetleyerek söyleyecek olursak, bir imparatorluk kurmuş, sonra da bunu kaybetmiş bir toplumun insanlarıyız. Neden kaybettiğimizi gerçekten anlayabilmiş değiliz. Ama kaybetmiş olmanın öfkesini epey keskin biçimde yaşamaya devam ediyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24