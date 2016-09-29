FETÖ basili

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan insanlık görevini yaptı. Birleşmiş Milletler'deki birleşmemiş milletleri Fethullah karşısında birlik olmaya çağırdı. Uyardı da onları: "Tedbir almazsanız Fethullah gelir, sizin memleketinizde de darbe yapar" dedi.

Ondan söylemesi. Ne oldu? Bir kere o konuşurken salon boşaldı. İnsanlar her zaman gaflet içinde (din kitapları bunun örnekleriyle dolu). Ama bu Erdoğan'a özel bir gaflet değilmiş (diye bildirdi TV kanalları); Obama'dan başkasını kimse dinlememiş. Normalmiş o boşalmış salon. Obama'yı da herhalde "Giderayak ne söyleyecek?" diye dinlediler. Yoksa hep boş durur o salon.

Tayyip Erdoğan bütün insanlığı FETÖ darbelerine karşı uyarmakta haklıdır. Çünkü FETÖ'cülük, iblisin modern dünyada giydiği kıyafettir. Bildiğiniz gibi örneğin Soma'da, şurada burada, maden göçmeleri örgütlüyordu. Adamlarda her türlü numara var: "Zarrab'ı Tayyip Erdoğan'a karşı kullanalım," diyorlar; hemen Amerikalı yargıcı savcıyı kafaya alıyorlar, "yedirip içiriyorlar," adamlar otomatikman FETÖ'cü oluyor. Yanılmıyorsam Birleşmiş Milletler'de salonu boşaltan da onlardır, "bomba ihbarı var" demişlerdir mesela.

Moody's gibi bir kuruluşa "puan düşür, puan yükselt" diyebilen adamlar bunları yapamayacak değil ya. İşin aslını bilenler söyledi zaten, "bu rapor siyasî" dediler.

Bu FETÖ'cülük bu dünyada şimdiye kadar benzerini görmediğimiz bir felâket. Baksanıza, "Bu temizlik işine biz başlayalım, dünyaya örnek olalım," dedik. Bir başladık, bakın neler oldu. Yüz bin kişi mi, kaç kişi, açığa alınanı, gözaltına alınanı, içeri alınanı, al al bitmiyor. Nereye el atsan altından FETÖ çıkıyor. MİT'ten bile adam ata ata tam temizlediler mi, bilemiyorum, ama bu milletin "harîm-i ismet"idir MİT!

Oraya bile sızmışlar, olacak şey değil!

Tabii bu kadar adam (ve kadın) bir araya gelip bir darbe yapmayı beceremediler, o da ayrı garabet!

Dünyada görülmüş felâket değil, dedik. Evet, örneğin Haşhaşîler solda sıfır kalır. İslâm'da zaten böyle şeyler olmaz- IŞİD olmadığı gibi. O halde neyin nesi bu Fethullah, bu FETÖ'cüler. Sakın bu FETÖ, UFO gibi bir şey olmasın? Biz bu yıllarda Merih filan, bir yerlere gidip araştırıyoruz. Ya oradaki mahlûkat böyle her kılığa girebilen ve her gezegene gidebilen bir mazarrat yığınıysa? Ya onlar da gelip bizi inceliyor ve bize egemen olmanın yollarını arıyorsa? Bu bakımdan Cumhurbaşkanı'nın insanlığa uyarısı son derece yerinde. Bize düşmanlık eden bu terör örgütleri, hep söylüyoruz, hepsi birbirinin aynıdır. Örneğin PKK dediğin İsveç'te, PYD dediğin Arjantin'de birer "bağımsız Kürdistan" kurabilir. Bakarsınız Pensilvanya FETÖ'cüleri Amerika'da darbe yapıp idareyi ele almışlar. Dünya milletleri Tayyip Erdoğan'ı dinlemedikçe, işin varacağı yer burası.

Moody's puan düşürüyorsa "siyasî"dir dedik. Ekonomiye de zaten eskiden "ekonomi-politik" derlerdi. Kürtlerle içeride ve dışarıda bir savaş sürüyor. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin uçakları ve tankları Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyarbakır, Nusaybin gibi kentlerini bombaladı. Koynumuza aldığımız IŞİD (yani, tabii, DAEŞ), şu kadar bomba patlattı. Rus uçağını düşürdük ama neyse barıştık. Şimdi Suriye'ye doğru, nerede nasıl biteceği belli olmayan bir harekâta başlamış durumdayız. Şu kadar subay, şu kadar yargıç-savcı, şu kadar öğretmen ve başkalarını açığa almış, şu kadar gazeteci-yazar-aydını hapse atmışız. Bunlar ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir diye hiç düşünmeyecek o Moody's denen yerde çalışanlar. Ama bir FETÖ'cü gelip kulaklarına fısıldayacak "Şunların puanını biraz düşürüverin," diye, hemen düşürecekler.

Hoşumuza gitmeyen ne olmuşsa, FETÖ'cüler yapmıştır. Bu da aslında bir bakıma kolaylık: "Acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum?" diye düşünmekten kurtuluyorsun. Böyle şeylere kafa yormanın hiçbir yararı yok. Biz her zaman her şeyin en doğrusunu yaparız. FETÖ'cü hainler gelip bozar. Bir şey kötü gittiyse sorumlusu baştan belli: FETÖ!

Amerikalı savcı Zarrab'ı tutuklamışsa bu da bazı nedenlerle bizim hoşumuza gitmiyorsa, de gitsin FETÖ'cüler savcıya yedirdi, içirdi. Savcı satılık, yargıç onların adamı, Zarrab ise pîr-ü-pak! FETÖ'cüler yüzünden çocuğu hapiste tutuyorlar, bunca zaman oldu. Bir de "hak, hukuk" konuşurlar, bizim işimize karışırlar.

Belki zaman içinde bir "FETÖ aşısı" bulunur. Bir iğne vurdurur, hayat boyu FETÖ'ye yakalanmazsın. Bu buluşu da tabii bir Türk doktorundan bekliyoruz.