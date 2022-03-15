Sayılarla 2022 Ocak-Şubat bütçe gerçekleşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi internet sitesinde 2022 Ocak-Şubat bütçe gerçekleşmelerini az önce yayımladı. Buna göre 2022 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL ve bütçe fazlası 69,7 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 157,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113,4 milyar TL olarak açıklandı.

Şubat Ayı Bütçe Dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiş ama 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla vermiştir. Faiz dışı fazla 2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon iken 2022 yılı Şubat ayında 113 milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verildiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda Şubat 2021 ile Şubat 2022 bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırılmıştır.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere bütçe gideri Şubat 2021’e nazaran %108,3 oranında, bütçe gelirleri %126,3 oranında, vergi gelirleri ise %83,2 oranında artmıştır. Şubat 2021’de bütçe 23 milyar fazla verirken Şubat 2022’de 69,7 milyar TL fazla vermiştir.

Ocak-Şubat dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri 2022 Ocak-Şubat ayı itibarıyla 346 milyar 776 milyon TL, faiz harcamaları 57 milyar 901 milyon TL, faiz hariç harcamalar 288 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 984 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde 99 milyar 781 milyon TL fazla vermiştir.

Ocak-Şubat dönemi gelir gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak –Şubat itibarıyla 446 milyar 557 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 327 milyar 747 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 108 milyar 379 milyon TL olmuştur.

Aşağıdaki tabloda 2022 Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri ve bu vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı gösterilmiştir.

Ocak-Şubat dönemi bütçe gerçekleşmeleri içinde KDV ve ÖTV’nin toplam vergi gelirleri içindeki payı %42,73, Dolaylı vergilerin payı %54 ve dolaysız vergilerin payı ise %45 olarak gerçekleşmiş. Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmeleri arasında en dikkat çeken durum ise kurumlar vergisinin toplam hasılatıdır. 97 milyar 116 milyon TL tahsil edilen kurumlar vergisi tahsilatının 95 milyar 474 milyon TL’si kurum geçici vergi oluşturmaktadır.

Ayrıca geçen yıl aynı dönemde tahsil edilen beyana dayanan kurumlar vergisi sadece 4 milyon TL iken bu dönem yüzde 37 bin 500 artış göstermiştir.





Ocak-Şubat dönemi-2021 ile Ocak-Şubat dönemi 2022 vergi tahsilatı karşılaştırılması

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 209 milyar 188 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 113,5 oranında artarak 446 milyar 557 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 oranında artarak 327 milyar 747 milyon TL olmuştur.

Aşağıdaki tabloya göre 2021 Ocak-Şubat dönemine göre tahsilatı en fazla olan gelir kalemi kurumlar vergisidir. 2021 Şubat ayında 4 milyon TL tahsilatı olan beyana dayanan kurumlar vergisi, 2022 Şubat ayında yüzde 37 bin 500 artarak 1 milyar 504 milyon TL’ye yükselmiştir

ÖTV’nin tahsilatında %36,23 artış görülürken özelliklerden son zamlardan enflasyondan kaynaklı alkolden alınan ÖTV %60 artış göstermiş.

Tütün ve alkolden alınan ÖTV ise geçen yıl aynı aya oranla (tütün) %39,67, (alkol) %60,1 oranında artış göstermiştir.