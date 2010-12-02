T24 LogoT24 Logo

Mete Çubukçu

mcubukcu@t24.com.tr

02 Aralık 2010

YENİ MEDYANIN ZAFERİ

Sıralamada 8017 belge ile Washington ilk sırada. 7918 belge ile Ankara geliyor ardından 6660 belge ile

Sıralamada 8017 belge ile Washington ilk sırada. 7918 belge ile Ankara geliyor ardından 6660 belge ile Bağdat’tan daha önde. Yani Ankara ABD’nin işgali altına kalan ve her türlü gayri insani olaya tanıklık etmiş işgal başkentinden bile daha fazla merak edilmiş. 
Belli ki Türkiye artık ABD’nin gözünü çevirdiği en önemli ülke. Olan biteni dikkatle izliyor. Attığı adımları takip ediyor. Özel önem atfediyor. İkincisi, ABD Türkiye’de yaşanan “değişimi” tam çözemiyor; eski alışkanlıkların değişmesi ABD’ye sorun yaratıyor. Washington eski düzenin bozulmuş olmasından pek memnun değil. 

***

Biz belgelerin Türkiye kısmını tartışırken diplomasinin 11 eylülü denen dönem aslında ABD açısından belki de Watergate’den daha büyük bir skandalın kapısını aralıyor.
Diplomasi dili, bilgilerin paylaşımı, diplomatların yarı ajanlığı, istihbarat toplama biçimleri, gizli belgelerin ne kadar gizli kalabileceği artık yeniden değerlendiriliyor. 

***

Ve artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Gözetleyenler de gözetleniyor. Düzeni kuranlar aynı düzene teslim oluyor; kendi silahı ile vuruluyor. Küreselleşmenin en önemli şiarı olan “bilginin demokratikleşmesi” gerçekleşiyor. Sadece bilgi değil karanlık noktalar, kamudan gizlenenler, kamudan habersiz çevrilen dolaplar ortaya çıkıyor, gizli kalamıyor. Yeni medya düzeninde herşeyin sızabileceği anlaşılıyor. 
Yani yeni medya düzeni ile gazetecilik yeniden tartışılıyor. İnternet, gazetecilere “kamu görevi”ni, asıl işlevini yeniden hatırlatıyor. 

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

Yazarın Diğer Yazıları

Dağa çıkılmaması için önce dağdakilerin inmesi gerekiyor

Barış sürecine rağmen çok sayıda gencin Kandil’e yol alması belli bir güvensizliğin göstergesi mi?

Sandık birleştirmiyor, bölüyor!

Irak gibi insanların etnik ve mezhebi kökenlere göre hareket ettiği, oy kullandığı bir ülkede seçimler, tarafları bir araya getirmekten çok uzaklaştırıyor.

Kürtlere haksızlık mı yapılıyor?

Kürt hareketi tarihsel bir zihin altı ve tecrübeyle daha sabırlı ve temkinli ilerlemeye çalışıyor. AKP hükümetini eleştirmekten kaçınmıyor, sokakta yerini alıyor.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24