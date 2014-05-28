Mete Çubukçu

TARİH
28 Mayıs 2014
Barış sürecine rağmen çok sayıda gencin Kandil’e yol alması belli bir güvensizliğin göstergesi mi?Devamını Oku
TARİH
22 Mayıs 2014
Irak gibi insanların etnik ve mezhebi kökenlere göre hareket ettiği, oy kullandığı bir ülkede seçimler, tarafları bir araya getirmekten çok uzaklaştırıyor.Devamını Oku
TARİH
10 Mayıs 2014
Kürt hareketi tarihsel bir zihin altı ve tecrübeyle daha sabırlı ve temkinli ilerlemeye çalışıyor. AKP hükümetini eleştirmekten kaçınmıyor, sokakta yerini alıyor.Devamını Oku
TARİH
24 Nisan 2014
Başbakan Erdogan’ın 24 Nisan nedeniyle yaptığı açıklamasındaki bu satırlara katılmamak mümkün değil.Devamını Oku
TARİH
13 Nisan 2014
Uluslararsı medyanın iki önemli ismi Seymour Hersh ve Robert Fisk’in Suriye’de geçen yıl kullanılan sarin gazı saldırısında Türkiye’nin izi olduğu iddiasındalar.Devamını Oku
TARİH
26 Mart 2014
BDP Türkiye'de siyasi hareket olarak kadınların öne çıkaran tek parti. Kadın belediye başkanları, başkan adayları, eş başkanlar anlamında Türkiye'nin en katılımcı hareketi. 100'e yakın kadın belediye başkanı adayı var.Devamını Oku
TARİH
05 Mart 2014
Ukrayna’daki kriz dünyaya eski günleri hatırlattı. Soğuk Savaş döneminin ABD-Sovyetler Birliği arasındaki satranç oyunu bu kez ABD/AB-Rusya arasında yeniden sahneye konuyorDevamını Oku
TARİH
21 Şubat 2014
İran İslam Devrimi’nin 35. yılında Tahran’da devrim sanki duvar resimleri ve panolardaki sloganlarda yaşıyor.Devamını Oku
TARİH
01 Şubat 2014
Mart 2013’de başlayan ve herkesin içindeki umudu yeşerten, ölümlerin durduğu sürecin sürekli kılınması sadece hükümet ya da Kürt siyasi hareketi değil tüm Türkiye’nin arkasında olması gereken bir süreçDevamını Oku
TARİH
23 Ocak 2014
Suriye halkını düşündüğünü söyleyenlere naçizane önerimiz: Kalkın o masadan ve anlaşın. Önkoşulsuz, alacağınız payı düşünmeden. En azından bu saatten sonra, Yarmuk’ta Guta’da çocuklar açlıktan ölmesin.Devamını Oku
TARİH
13 Ocak 2014
“Paralel yapı” kavramını ilk olarak geçen yıl Mart ayında Abdullah Öcalan kullandı”. Bunu söyleyen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş.Devamını Oku
TARİH
03 Ocak 2014
Siyaset ve uluslararası ilişkiler, bazı futbol adamlarının söylediği gibi ‘en iyi savunma hücumdur’ şiarını her zaman kaldıramaz. Dünya tarihi onlarca örnekle doludur. Bu açıdan 2013’deki ricat yeni değerlendirmeler için fırsat olabilir, 2014 de yeni bir politika oluşturmanın önünün açabilir.Devamını Oku
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