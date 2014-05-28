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Mete Çubukçu

mcubukcu@t24.com.tr

TARİH

28 Mayıs 2014

Dağa çıkılmaması için önce dağdakilerin inmesi gerekiyor

Barış sürecine rağmen çok sayıda gencin Kandil’e yol alması belli bir güvensizliğin göstergesi mi?

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TARİH

22 Mayıs 2014

Sandık birleştirmiyor, bölüyor!

Irak gibi insanların etnik ve mezhebi kökenlere göre hareket ettiği, oy kullandığı bir ülkede seçimler, tarafları bir araya getirmekten çok uzaklaştırıyor.

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TARİH

10 Mayıs 2014

Kürtlere haksızlık mı yapılıyor?

Kürt hareketi tarihsel bir zihin altı ve tecrübeyle daha sabırlı ve temkinli ilerlemeye çalışıyor. AKP hükümetini eleştirmekten kaçınmıyor, sokakta yerini alıyor.

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TARİH

24 Nisan 2014

Su çatlağını bulacak mı?

Başbakan Erdogan’ın 24 Nisan nedeniyle yaptığı açıklamasındaki bu satırlara katılmamak mümkün değil.

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TARİH

13 Nisan 2014

Suriye'den 'kontra skandalı' çıkar mı?

Uluslararsı medyanın iki önemli ismi Seymour Hersh ve Robert Fisk’in Suriye’de geçen yıl kullanılan sarin gazı saldırısında Türkiye’nin izi olduğu iddiasındalar.

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TARİH

26 Mart 2014

Demirtaş: Demokratik özerklikte kararlıyız!

BDP Türkiye'de siyasi hareket olarak kadınların öne çıkaran tek parti. Kadın belediye başkanları, başkan adayları, eş başkanlar anlamında Türkiye'nin en katılımcı hareketi. 100'e yakın kadın belediye başkanı adayı var.

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TARİH

05 Mart 2014

Devrilen seçilmişler: Mursi ve Yanukoviç

Ukrayna’daki kriz dünyaya eski günleri hatırlattı. Soğuk Savaş döneminin ABD-Sovyetler Birliği arasındaki satranç oyunu bu kez ABD/AB-Rusya arasında yeniden sahneye konuyor

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TARİH

21 Şubat 2014

İran: Değişim ama nasıl?

İran İslam Devrimi’nin 35. yılında Tahran’da devrim sanki duvar resimleri ve panolardaki sloganlarda yaşıyor.

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TARİH

01 Şubat 2014

17 Aralık ve barış süreci

Mart 2013’de başlayan ve herkesin içindeki umudu yeşerten, ölümlerin durduğu sürecin sürekli kılınması sadece hükümet ya da Kürt siyasi hareketi değil tüm Türkiye’nin arkasında olması gereken bir süreç

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TARİH

23 Ocak 2014

Suriye için kurulan 'masa'...

Suriye halkını düşündüğünü söyleyenlere naçizane önerimiz: Kalkın o masadan ve anlaşın. Önkoşulsuz, alacağınız payı düşünmeden. En azından bu saatten sonra, Yarmuk’ta Guta’da çocuklar açlıktan ölmesin.

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TARİH

13 Ocak 2014

Demirtaş: Ateşe benzin dökmeyeceğiz

“Paralel yapı” kavramını ilk olarak geçen yıl Mart ayında Abdullah Öcalan kullandı”. Bunu söyleyen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş.

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TARİH

03 Ocak 2014

Ricat yılı!

Siyaset ve uluslararası ilişkiler, bazı futbol adamlarının söylediği gibi ‘en iyi savunma hücumdur’ şiarını her zaman kaldıramaz. Dünya tarihi onlarca örnekle doludur. Bu açıdan 2013’deki ricat yeni değerlendirmeler için fırsat olabilir, 2014 de yeni bir politika oluşturmanın önünün açabilir.

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