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Mete Çubukçu

mcubukcu@t24.com.tr

22 Mart 2013

Yeni bir döneme başlarken

Mektup beklentilerin ilerisinde net ve açık. Öcalan\'ın bildik ağdalı retoriğinden uzakta

Türkiye tarihinin en çoşkulu, en kalabalık ve en önemli Nevruzuydu. 2013 Nevruzuyla bir dönem kapandı. Daha önce de eylemsizlik, sınır dışına çıkma kararı alınmış ve uygulanmıştı. Ancak bu kez daha ileri bir adım atılarak tarihi bir karar verildi: Silahlı mücadele dönemi sona ermiştir.

Bu durum sınır dışına çekilme ve eylemsizliği aşan bir paradigma ve siyaset değişikliği. Yani PKK'nın stratejik anlamda bütün siyasetini değiştireceğini gōsteriyor. Önemli Çūnku artık bir donem kapanıyor. Alışkanlıklar, ezberlerin değişmesi gerekiyor

 1999 geri çekilme süreci ve 2009 yol harıtasına bakıldığında Öcalan'ın o dönem söylediklerini revıze edip daha genel daha kapsayıcı daha makul bir şekilde kaleme aldığı görūlūyor.

Mektup beklentilerin ilerisinde net ve açık. Öcalan'ın bildik ağdalı retoriğinden uzakta.

Birlik analizini, ortak vatan vurgusu, Çanakkale, 1920 Meclisi'ne atıf yapması ve tabii ki bin yıllık İslam ortaklığı. Diğer yandan Kürtlere mücadele ederek bu noktaya geldik mesajı. Yani 'kazan kazan' formülü ya da herkesin birlikte kazanacağının Altın'ın çizilmesi. Farklı anlamlarda ortaklaşa milli ve dini çağrışımlar mevcut. Bir diğeri de hellalleşme yani zor da olsa yaşanları geride bırakma

Mektupta Türkiye içinde bir çözüm talebi; ayrı devletin ,bölünmenin talebinin olmadığı görülüyor

Bu kapsamlı mektupta tabii ki teknik ayrıntıların yer alması beklenmemeli. Yani çekilmenin nasıl olacağı, tarih zamanlama, denetleme vb konular boyle bir mektupta yer almazdı.

Mektupta yer almayan ama önemsesen konu ise süreci Meclis taraından ve aklı adamlar grubunca denetlenmesi. Meclis kısmı daha önemli tabii ki

Sonuç olarak bundan sonraki süreç önemli olmakla birlikte artık bir donem kapanmıştır. Yeni donem ve yeni Türkiye'yi zaman gösterecek. Ancak, kesin olan bu yeni donemde herkesin ezberini bozmak zorunda kalacak olması. Diyarbakır'da umutlar bir ay öncesine göre daha yeşermiş soru işaretleri azalmış durumda. Uzun yolun başlangıcındayız.

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