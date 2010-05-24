İran: Uranyum için artık bahane kalmadı

İran, Türkiye ve Brezilya ile imzaladığı uranyum takası anlaşmasının ayrıntılarını içeren mektubu Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı'na sundu. İran Dşişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanpervez Takas Anlaşması konusunda bu aşamadan sonra bahane kalmadığını ve deklarasyonda bulunan 10 madde dışında yeni bir koşulu kabul etmeyeceklerini söyledi.





Mihmanpervez, NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu'nun sorularını yanıtladı:





- TAKAS ANLAŞMASI KABUL EDİLİR ANCAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN YAPTIRIMLARI GÜNDEME GELİRSE İRAN'IN TAVRI NE OLACAK?





Tahran bildirisi İran, Türkiye ve Brezilya'nın yapıcı işbirliğinin sonucudur. Biz resmi anlamda çok büyük bir işe imza attık ve en kısa zamanda aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'nın bulunduğu Viyana grubunun kendi görüşlerini açıklamalarını bekliyoruz.





- İRAN BU SÜREÇTEN UMUTLU MU?





Tahrip ve tehdit edici sözleşmeler olumlu bir adım olmayacaktır. Biz bu konuda çok iyi niyetliyiz. Herkesten de aynı iyi niyeti bekliyoruz. Bağımsız ülkelerin de bu takası desteklediğini biliyoruz. Örneğin Tacikistan'daki İslam Konferansı Teşkitlatı toplantısında 57 İslam ülkesi bu bildirgeyi onayladılar.





- FARKLI BİR TALEPLE GELİRLERSE BU ANLAŞMA BOZULABİLİR Mİ?





Biz resmi mektubu da göndererek işe başladık, birlikte bir deklarasyon ilan edildi. Herhangi bir talep için mantıklı ve güçlü bir nedenleri olması gerekiyor. Biz bir an önce bu değiş-tokuşu işleve koymalarını istiyoruz. Biz bildirinin icra safhasına ulaşmasını istiyoruz. 10 maddelik bildiride tüm konulara değinilmiştir. Bu bildirgeye istinaden bir anlaşma yapılması lazım. Eğer Viyana grubu bunu kabul ederse ve bu çerçevede bir anlaşma olursa konu kalmamıştır. Zaten bazı konuları Türkiye ve Brezilya bizimle konuşarak, ABD, Fransa gibi ülkelerin sorularını aktardılar. Batılı ülkelerin önderleri ve hatta Rusya, bu önerilerin Tahran'a bildirilmesini tavsiye etmişlerdir, Sayın Erdoğan da bunu bize bildirmiştir, bu aşamadan sonra bahanenin yeri yoktur.





- HERKES ŞUNU MERAK EDİYOR; GERÇEKTEN İRAN'IN ELİNDE 1200 KİLODAN FAZLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM VAR MI? 2000 KİLODAN BAHSEDİLİYOR...





İran'daki reaktörümüz için yakıt gerekiyor. Reaktörün uranyum gereksinmesi için 120 kilo yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum gerekiyor, bunun için biz de yüzde 3,5 oranında zenginleştirilmiş 1200 kilogram tahahhüt ettik. Bildiride bahsi geçen miktar uzmanların belirlediği, eskiden anlaşılan miktardır. Takas Anlaşması da bu kadar miktarı içermektedir.





- İRAN MECLİS BAŞKANI ALİ LARİCANİ "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE AMERİKA BİR MACERAYA KALKIŞIRSA TÜM ÇABA BOŞA GİDER" ŞEKLİNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI...





İran İslam Cumhuriyeti kesin bir şekilde bu bildiriyi destekliyor. Meclis bu anlaşmayı onaylamıştır. Deklarasyonadaki maddelerin hayata geçirilmesine kesin gözülye bakılıyor. Bu anlaşma yeni bir işbirliğinin işaretidir. Sadece İran açısından değil. Bu, Türkiye ve Brezilya'nın içinde bulununduğu iyi niyet projesidir. İyi niyetli olarak bu deklarasyonun gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Karşı taraf hazır olduğunu ilan ederse işbirliği gerçekleşir ve ortam da daha yumuşar, gelecekteki işbirliklerinin zeminini de böylece hazırlayabiliriz...





- TÜRKİYE'NİN ÇABASININ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?





Türkiye ile yakın, samimi, kardeşçe ilişkilerimiz var. İran ve Türkiye hem bölgede, hem de dünyada güçlü ve etkili ülkelerdir. İran, Türkiye ve Brezilya arasındaki işbirliği, gelecekte diğer ülkelerin de işbirliklerine örnek olacak düzeydedir. Bu bölge için çok önemlidir.