T24 LogoT24 Logo

Mete Çubukçu

mcubukcu@t24.com.tr

21 Mayıs 2010

Harekâttan Barzani'nin haberi var!

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin, bu operasyondan haberdar olduğunu söyleyebiliriz...

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin, bu operasyondan haberdar olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan operasyonun, uzun süredir planlanan Barzani’nin Ankara ziyaretini etkileyeceğini sanmıyorum.
İki gün önce Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi, Erbil’de Barzani ile biraraya geldi. Ziyaretin detayları ele alındı. Burada, Türkiye’nin PKK konusundaki hassasiyetinin de dile getirildiğini söyleyebiliriz.
Ayrıca, Iraklı üst düzey bir Kürt yöneticinin de gayri resmi olarak Ankara’yı ziyaret ettiğini öğrendik. Bu harekat Erbil’in bilgisi dahilinde yapıldı diye düşünüyorum.
Sınır ihlali nedeniyle Türkiye protesto edilecek olsa bile, bu, durumu kurtarma ve iç politikaya yönelik olarak değerlendirilebilir.
Kürt yönetimi ile 2008’den bu yana ilişkikler adım adım ilerledi. Geçtiğimiz günlerde Erbil’de konsolosluk açılması, ilişkilerin zemininin eskiye göre çok değiştiğini gösteriyor. Bu topyekün bir işbirliği anlamına gelmeyebilir ancak anlaşılan o ki, Barzani’nin ziyareti sonrası PKK’ya karşı işbirliğinde daha fazla tedbirler alınacak ve Erbil de bu işbirliğine yanaşacak.
Son bir not; Türkiye’de fazla gündeme gelmedi ama İran son 1 aydır PEJAK nedeniyle Kandil’i bombalıyordu. Kürt Yönetimi’nin peşmerge bakanlığı, bugün bir açıklama yaptı. Daha önce ortalama açıklamalar yapılırdı ancak bugün PEJAK'ın silah kullanması durumunda karşılık verileceği belirtildi; bu yeni bir şey. Aynı durumun PKK içinde geçerli olacağını söyleyebiliriz.
(Ntvmsnbc)

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

Yazarın Diğer Yazıları

Dağa çıkılmaması için önce dağdakilerin inmesi gerekiyor

Barış sürecine rağmen çok sayıda gencin Kandil’e yol alması belli bir güvensizliğin göstergesi mi?

Sandık birleştirmiyor, bölüyor!

Irak gibi insanların etnik ve mezhebi kökenlere göre hareket ettiği, oy kullandığı bir ülkede seçimler, tarafları bir araya getirmekten çok uzaklaştırıyor.

Kürtlere haksızlık mı yapılıyor?

Kürt hareketi tarihsel bir zihin altı ve tecrübeyle daha sabırlı ve temkinli ilerlemeye çalışıyor. AKP hükümetini eleştirmekten kaçınmıyor, sokakta yerini alıyor.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24