Harekâttan Barzani'nin haberi var!

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin, bu operasyondan haberdar olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan operasyonun, uzun süredir planlanan Barzani’nin Ankara ziyaretini etkileyeceğini sanmıyorum.

İki gün önce Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi, Erbil’de Barzani ile biraraya geldi. Ziyaretin detayları ele alındı. Burada, Türkiye’nin PKK konusundaki hassasiyetinin de dile getirildiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca, Iraklı üst düzey bir Kürt yöneticinin de gayri resmi olarak Ankara’yı ziyaret ettiğini öğrendik. Bu harekat Erbil’in bilgisi dahilinde yapıldı diye düşünüyorum.

Sınır ihlali nedeniyle Türkiye protesto edilecek olsa bile, bu, durumu kurtarma ve iç politikaya yönelik olarak değerlendirilebilir.

Kürt yönetimi ile 2008’den bu yana ilişkikler adım adım ilerledi. Geçtiğimiz günlerde Erbil’de konsolosluk açılması, ilişkilerin zemininin eskiye göre çok değiştiğini gösteriyor. Bu topyekün bir işbirliği anlamına gelmeyebilir ancak anlaşılan o ki, Barzani’nin ziyareti sonrası PKK’ya karşı işbirliğinde daha fazla tedbirler alınacak ve Erbil de bu işbirliğine yanaşacak.

Son bir not; Türkiye’de fazla gündeme gelmedi ama İran son 1 aydır PEJAK nedeniyle Kandil’i bombalıyordu. Kürt Yönetimi’nin peşmerge bakanlığı, bugün bir açıklama yaptı. Daha önce ortalama açıklamalar yapılırdı ancak bugün PEJAK'ın silah kullanması durumunda karşılık verileceği belirtildi; bu yeni bir şey. Aynı durumun PKK içinde geçerli olacağını söyleyebiliriz.

(Ntvmsnbc)



