Barzani'den açılıma tam destek

Türkiye ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasında yeni bir dönemin başladığı belli oluyor. Yıllardır iki taraf arasında devam eden psikolojik engeller aşılıyor.Türkiye’nin daveti ile Ankara ve İstanbul’da birçok temasta bulunan bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani ya da yerel tabirle Kak Mesut’un memnuniyeti gazetecilerle buluşmasına da yansıdı. Barzani, açık sözlü az ama doğrudan konuşan bir lider. Sorulara hep kısa yanıtlar vermesi ile bilinir. İstanbul’da gazetecilerle buluşmasında da öyle yaptı. Bu özelliği ile Celal Talabani ile zıt iki karakter diyebiliriz. Sözlerini sakınmayan bir lider olarak bilenen Barzani gazeteci grubunun PKK ve terör ile ilgili yoğun soruları karşısında biraz sıkıldı. Sıkıntısı yanıt verememekten değil, kendi deyimi ile “sakız çiğner gibi” aynı konu etrafında dönmektendi. Sonunda

“ Kandil’deki PKK sorununu bir milyona yakın askeri ile Türkiye çözemezken ben 100 bin peşmerge ile nasıl çözeyim” diyerek nokta koydu. Kürt sorunun Türkiye’nin kendi sorunu olduğunu, askeri yöntemlerin yıllardır sorunun çözümüne katkıda bulunmadığını söyleyen Barzani aslında yıllardır savunduğu tezleri yineledi. Erbil’de 2 kez karşılıklı görüştüğümüz Bölgesel Yönetim başkanı bu buluşmada çok memnundu. Detay vermese de bu durum cümlelerine yansıyordu: “Çok iyi görüşmeler yaptık. Teşekkürlerimi sunarım. Birçok konurda ortak anlayış içindeyiz. Ortak yanlarımız çok. Geçen yıllardaki uzaklığımız yanlış yorumlandı. Şimdi başka bir noktadayız” diyordu. O noktaları sorduğumuzda, “bütün detayları sizle paylaşırsam bunun önemi kalmaz” diyerek Ankara’ya ciddi öneriler getirdiğini ima ediyordu.

Barzani zaman zaman sertleşti, ama espri yapmayı da ihmal etmedi. Söz sırası bize geldiğinde, “İstanbul’da mı Erbil’de mi yaşıyorsunuz” diye sordu latife yaparak. Sorumuza ise ziyaret için “iki taraf için yeni bir dönemdir” yanıtı verdi.

En dikkat çeken nokta ise her kürt açılımına verdiği destekti. Barzani bu açılımı çok önemsiyor. Kürt sorunun çözümünde önemli bir aşama olarak görüyor. Hatta açıkça söylemese de PKK sorunun çözümünü bu sürece bağlamış gibi görünüyor. Kendisine açılımın tıkandığı, önündeki engeller ve BDP’nin itirazları hatırlatılınca da “Ahmet Türk ve BDP’lilere açıkça bu projeyi desteklemelerini söyledim. Bu Kürt halkının çıkarınadır. İki halkın kardeşliği için herkes desteklemelidir” diyordu. Barzani yıllardır PKK ve kürt sorunun çözümünün silahla olmayacağını savunuyor, hatta türkiye’de çözülmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle açılım projesine çok önem veriyor ve toplantıda da her türlü katkıya hazır oluşuğunu tekrarladı. Barzani ilan edilecek bir Affa da katkıda bulunacağı izlenimi edindik. Kendisinin Türkiye’de bulunduğu bir dönemde ama genel anlamda PKK’nın ateşkesi bozduğu haberi ise keyfini kaçırmış gibi göründü: “Eğer doğruysa teessüf ederim. Ben buradayken yapılması daha manidar. Eğer karar doğruysa çok yanlış” diyordu. PKK dahil her türlü şiddete karşı olduğunu birkaç defa tekrarlayan Barzani zaman zaman sesini yükselterek de yanıt verdi. Özellikle İskenderun saldırısı ile ilgili bir soruya “siz bizim sınırımızla İskenderun arası kaç kilometre biliyor musunuz” diyerek bu tür iddiaların saçma olduğunu ima etti.

PKK’nın davranışlarından kendisinin sorumlu olmadığı, Kandil’i kontrol etmenin çok zor olduğunu, kimsenin bu bölgeyi kontrol altına alamayacağını, savaşanın iki düzenli ordu olmadığını söylerken PKK’ya karşı silahlı bir mücadelelerinin olmayacağını söylüyordu aslında

Toplantı sonuna doğru, keyifli bir soru gelince o da buluşmayı gülerek kapattı: “İlişkiler rayına oturdu. Sorunun çözümü ekonomiktir. Irak ve Katar doğalgazı Irak Kürdistanı üzerinden Türkiye’ye ulaşabileceğini söylerken “ilişkilerimizi aydınlık bir gelecek bekliyor” diye tamamladı.

Basınla konuşması çok sevmeyen Barzani ek soru almadan salondan ayrıldı. Milli eğitim Bakanı Safin Dizayi, Sanayi Bakanı Sinan Çelebi, KDP Divan başkanı Fuat Hüseyin gibi ağır toplarla gelmesi yeni dönemin öne çıkan konularında yavaş da olsa işbirliğini gösterir gibiydi: Güvenlik, Sanayi, Ticaret ve Eğitim. Ama PKK ile mücadele konusunda sürprizler olduğunu da not düşelim.