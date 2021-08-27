Mübarek Cuma soruları – 4

Bugün sorularımız “Dördüncü Zafer Haftasına” giriyor.

Benim yaşımdakiler hatırlarlar, sinemalarda her hafta filmler değişirdi ama bazı filmler talep yoğun olduğu için 2 – 3 hafta ya da daha fazla süreyle gösterimde kalırdı.

Böyle durumlarda sinemanın dışına pankartlar asmak adettendi: 3. Zafer Haftası gibi!

Benim yanıtsız sorularda da 4. Zafer Haftası’na giriyoruz ama bu nasıl bir zafer sayılabilir, onu da bildiğimi söyleyemem.

Ve biliyorum ki burada tek haneli rakamları kolayca geçip, üç haneli rakamlara da ulaştığımızı göreceğiz.

Eski okuyucular bilirler; Suudi Kralı’nın hediyelerini, Arınç’a suikast meselesini ve KPSS sorularını kimin çaldığını 4 yıla yakın süre sormuş, yanıt alamamıştım.

O gün bu sorulardan son ikisine yanıt verseler, Fetullahçı çetenin nasıl bir kumpasın peşinde olduğu ortaya çıkacaktı.

Ama zannediyorlardı ki Fetullahçılar ile el ele vererek, Türkiye’de İslami bir yaşam biçimini dayatan rejim kurabilecekler.

Hâlâ deniyorlar ama o iş tutmaz, ben söylemiş olayım.

Bu sorulara yanıt vermeyeceklerini de biliyorum ama hatırlatmak da benim işim.

Cuma günü cami avlusunda basın toplantısı yapmak kolay.

Benim merak ettiğim alın secdeye değdiğinde bu soruların yanıtlarını vicdanlarına verebiliyorlar mı?

Yoksa bana vermişsin, uyutmaya çalışmışsın ne fark eder?

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1 – Man Adasında 1 Sterlin’e kurulan bir şirket, nasıl bir ticari başarı elde etti ki bir iş adamına 15 milyon dolara satılabildi?

2 – Marinasına çökülen iş adamı, Man Adası'ndaki bu şirkete sattığı gemiyi neden kredi borcunu üzerine devralarak kiralamak ihtiyacını hissetti.

Arabamı banka kredisiyle satın alıyorsunuz. Sonra ben kredi borcunuzu üzerime alıp, arabayı sizden kiralıyorum. Araba sizin oluyor, ben kredi borcunuzu ödüyorum, elimdeki araba da gidiyor.

Bu helal bir ticaret olabilir mi?

Diyanet İşleri ne diyor bu işe? Hanefi Mezhebinin görüşü nedir, Şafiler ne der, Şia’da yeri var mıdır?

3 – Bir öğretmen ve bir devlet memurunun çocukları, babalarının siyasette yükselişine paralel olarak deniz ticaret filosu sahibi olabiliyorlarsa bu dehanın ateşini fitilleyen nedir?

Bu bilgi, neden Türkiye’nin iş idaresi okullarında diğer çocuklara da verilmiyor?

Bu bilgi herkesle paylaşılmalı ki yerli ve milli ve hatta Müslüman bir deniz ticaret filosuyla dünyanın ümüğünü sıkabilelim.

4 – Olmayan bir MASAK raporunu gerekçe göstererek bir savcı ve bir hâkim, kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı üzerine konulan tedbiri kaldırdı.

Bu karar da SBK’ya 150 milyon dolarlık mal varlığını kaçırma olanağı sağladı.

Savcı daha sonra taltif edilerek Adalet Bakanı Yardımcısı yapıldı.

Savcı ve hâkim olmayan bir MASAK raporunu, var gibi gösterirken hangi müşevvikin tesiri altındaydılar?

HSK da bu işin nasıl olduğunu merak eden bir tek kişi yok mudur Allah aşkına?

5 – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgütlü suç hükümlüsü Sedat Peker’in, bazı politikacıları maaşa bağladığını açıkladı.

Bir aydan fazla süre geçtikten sonra bu bilgiyi önce TBMM Başkanı ile sonra da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile paylaştı.

Savcı bu bilginin turşusunu mu kurmaya çalışıyor? Soruşturma ne âlemde?

Soylu bu bilgiyi iletilirken savcıya “aramızda kalsın” mı dedi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çay içerken dedikodu yapılmasına uygun bir yer midir?

6 – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışına kaçmasından bir gün önce Sezgin Baran Korkmaz ile bakanlıkta ne konuştu?

Bu buluşmada iki polis müdürünün ne işi vardı?

Korkmaz’ın bu buluşmadan sonra sırra kadem basması tesadüf mü?

7 – Sezgin Baran Kormaz’dan, İçişleri Bakanı ile arasını yapmak için 10 Milyon Euro isteyen, kendisine gazeteci süsü vermiş şahıs ile ilgili nasıl bir işlem yapıldı?

10 Milyon Euro’yu aralarında paylaşacak çetenin kimlerden oluştuğunu savcılar merak etmiyor mu?

HSK, bu tür konuları hiç merak etmeyen hukuk mezunlarını savcı yapmak için nereden, nasıl buluyor?

8 – Süleyman Soylu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde yapılan milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarını belediyelerden aldı ve odasında bir dolaba kilitledi.

Soylu, bu hırsızların hamiliği görevini neden üstleniyor?

Ortak mı, emir yüksek yerden geldiği için mi dosyaları sumen altında tutuyor?

Bir Bakan, müfettişlerin tespit ettiği yolsuzlukları, mahkemeye intikal ettirmek konusunda neden böyle davranır?

10 – Tarım ve Orman Bakanı’nın 23 milyon dolara 3 yangın söndürme uçağı kiraladığı şirket, hayatında ilk kez bu işe girdi.

Bu şirketi kim, nereden buldu?

23 Milyon dolar yıllık kira bedeliyle kaç yangın söndürme uçağı satın alınabilirdi?

Bugün yalnız bu kadar darılmayınız, haftaya başka sorularım da var hoşça kalınız!