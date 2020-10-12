Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtı

t24.com.tr internet sitesinde, 08.10.2020 tarihinde imzanızla yayımlanan "Siyasi ahlak, yalan ve Eğitim Bakanı" başlıklı yazınıza istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur.

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, yazınızda da ifade ettiğiniz "EBA ile her çocuğun eğitimine devam edeceğini söylemişti" anlamını karşılayan değerlendirmelerini tüm EBA yayın alanlarını işaret ederek yapmıştır. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi hâline gelen EBA'nın, internet platformunun yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı televizyon kanalı da bulunmaktadır. EBA TV kanalları, "Eğitimde Fırsat Adaleti" anlayışı ve uzaktan eğitime erişemeyen hiçbir öğrencinin kalmaması hedefiyle bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurulmuş ve yayınlarını başarıyla sürdürmektedir.

Koronavirüs salgını döneminde Millî Eğitim Bakanlığı'nın EBA TV Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütülen, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmeni kapsayan uzaktan eğitim süreci büyük bir özveriyle sürdürülmüştür. Ayrıca, küresel çapta bir değerlendirildiğinde salgın sürecinde, eğitimin ülke genelinde farklı platformlarda sürdürüldüğü az sayıda ülkelerden birinin Türkiye olduğu görülecektir.

İmkânları olmayan ve erişim sorunu olabilecek öğrenciler düşünülerek uzaktan eğitimin ana mecrası bazında üç ayrı televizyon kanalı kurularak eğitim içerikleri bu kanallardan yayımlanırken diğer yandan, uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmen ve öğrencilerimize hizmet verebilmek için yeni iyileştirmeler de hızlı bir şekilde yapılmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin kendi öğretmenleri ile etkileşimli ders yapabilmelerine de imkân sağlamak amacıyla EBA Canlı Ders özelliği geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. GSM operatörleri ile yapılan anlaşmalar güncellenerek EBA içeriklerine ücretsiz erişim imkânı artırılmıştır.

Bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilerin bu süreçte eğitimden kopmaması ve uzaktan eğitim imkânlarından faydalandırılmaları amacıyla resmî okullardaki güncel ihtiyaçları karşılayabilir bilgisayar laboratuvalarını, imkânı olmayan öğrencilerimizin hizmetine sunmak üzere EBA Destek Noktaları kurulmuştur. Ayrıca, bunlara ek olarak kırsal bölgelerde yaşayan çocukların il ve ilçe merkezlerinde oluşturulan EBA Destek Noktalarına ulaşımının mümkün olamayabileceği değerlendirilerek Mobil EBA Destek Noktaları da oluşturulmuştur.

Söz konusu yazınızda, "EBA'nın, pandeminin başında kapasitesinin 40 bin öğrenci ile sınırlı olduğu" ifadesi yer almaktadır. EBA internet platformu 18 milyondan fazla öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen ve velilerimize hizmet veren bir alandır. Salgın öncesinde, aynı anda (anlık) EBA'ya erişim sağlayan kullanıcı sayısı temel alınarak yatırımlar yapılmış olup o dönem için aynı anda 40 bin kişinin kullanabileceği bir platform hazırlanmıştır ve bu kapasitesiyle sorunsuz bir şekilde hizmet sağlanmıştır. Aynı anda 40 bin kişinin kullanması demek, sadece 40 bin kişinin EBA'dan faydalanması demek değildir. Tüm kullanıcılar EBA'dan faydalanabilmektedir. Salgın öncesinde yüz yüze eğitim-öğretim yapılırken bu altyapı yeterli gelmiştir. Pandemi öncesinde de sonrasında da EBA; tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hizmet etmiştir ve bu durum aynen devam etmektedir. Sadece aynı anda platforma erişen kullanıcı sayıları değişmiştir. Pandemiyle beraber uzaktan eğitime geçilmesiyle aynı anda EBA'yı kullanan kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak da altyapı yatırımları güncellenmiş ve aynı anda EBA'yı kullanan kullanıcı kapasitesi, ciddi oranda artırılmıştır. Ayrıca EBA'ya artık çok hızlı giriş yapılabilmekte olup giriş süresi 2 saniye seviyesine düşürülmüştür. Bunun için hizmet sunulan veri merkezi sayısı artırılmış, yeni donanımlar sisteme entegre edilmiş, veri merkezi ve CDN internet bant genişlikleri artırılmıştır. Bu yatırımların pandemi öncesinde yapılması demek, ihtiyaç fazlası yatırım yapmak anlamına geleceğinden kaynakların gereksiz harcanması demektir. Yazıda geçen ifadeler, objektiflikten uzak, yanlı ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşımaktadır.

Yazıda geçen "Şu anda da Millî Eğitim Bakanlığı'nın canlı yayın kapasitesi, 1 milyon öğrenci ile sınırlı" ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. 23 Mart 2020 tarihinden bu yana sürdürdüğümüz uzaktan eğitim faaliyetleri, EBA TV kanalları ve EBA İnternet Platformu üzerinden yürütülmektedir. 16 Mart 2020 tarihinde, yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte 1 hafta gibi kısa bir zaman içinde 3 ayrı televizyon kanalı kurulmuştur. Tüm kullanıcılarımıza ulaşabilmek adına da hem HD hem de SD yayınlar yapılmaktadır. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarında, okul seviyelerine uygun ve özel öğretim programıyla uyumlu yayınlar yapılmaktadır. Her dersin tekrar yayınları da yapılmakta olup yine de bu yayınları kaçıran kullanıcılar için EBA platformu ve TRT İzle platformundan da ders tekrarı yayınları internet üzerinden erişime açılmaktadır. "EBA TV kanallarına erişebilen kullanıcı sınırı" diye bir kavram bulunmayıp isteyen herkes, bu kanalları izleyebilmektedir. EBA TV kanallarının yayın kapasitesi sınırsızdır.

EBA TV kanallarının yanı sıra EBA Platformu'ndan da öğrenci, öğretmen ve velilerimiz faydalanmaktadır. Öğrencilerimizin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alınmıştır. Bilişim güvenliği ilkelerini gözeterek öğrenci ve öğretmenlerimizin kişisel verilerini korumak ve uzaktan eğitimin güvenli ve etkili şekilde sürdürülmesini sağlamak için EBA'ya, ihtiyaca göre sayısı artırılabilen Canlı Ders entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu iyileştirmelerle birlikte aynı anda canlı derse katılım 1 milyonla sınırlı değildir. Şu anda, tüm ihtiyacı karşılayabilen bir canlı ders altyapısı hizmet vermektedir. Günlük olarak yaklaşık 900 bin canlı ders yapılmakta, 20 milyon öğrenci katılımı olmaktadır (bir öğrenci birden fazla derse katılım sağlamaktadır). Bu sayılar bir sınırlama belirtmemekte, ihtiyaca göre şekillenmektedir.

Okul öncesi, ilkokul ve hazırlık sınıfı öğrencileri, haftanın 6 günü (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri) 08.30 – 20.20 saatleri arasında istedikleri kadar ders yapabilmektedir. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar haftalık 24 saat; 8 ve 12. sınıflar haftalık 36 saat canlı ders yapabilmektedir. Bu derslere giren kişi sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimize EBA canlı ders hizmeti sunulmaktadır.

Bu sebeplerle yazınızın, objektiflikten uzak, eksik birtakım bilgilerle, araştırma yapılmadan hazırlandığı, kamuoyunu yanlış yönlendirecek biçimde yazıldığı açıkça görülmekte olup Sayın Bakanımız hakkında mesnetsiz ithamlarda bulunulmuştur.

5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. madde hükmü gereğince, gerçeğe aykırı olan yazınız içeriğine karşı düzeltme ve cevap hakkı çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz tekzip metninin değiştirilmeksizin yayınlanmasını talep ederiz.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

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