Her kadın, "ektiği erkeği" biçer!

Bir robota aşık olabilir misiniz? Bu haberi salı sabahı Instagram'da gördüm, yanlış anlamalara yol açmasın diye kimin hesabında yayınlandığını söylemeyeceğim, kusura bakmayın. Haber şöyle: "Seks robotu Samantha'ya, canı seks yapmak istemediği zaman "Hayır" deme özelliği geleceği belirtildi." Anladığım kadarıyla "me too" hareketinin zirvesine böylece ulaşmış bulunuyoruz. "No means no!" mottosu, böylece robotlar için de geçerli olacak ki medeni davranış, bunu gerektirir. Tabii isminden de anlayacağımız gibi bu robot bir kadın. Kadın okuyucuların bir Mona Lisa tebessümüne eşlik eden alaycı bir bakışla "tabii her şey erkekler için bu dünyada" dediklerini de duyar gibiyim. Ancak bu konuda haksızlık ediyorlar, açıkça söylemek zorundayım. Dünya tarihinin bilinen ilk cinsel robotu, kadınlar için yapıldı. Evet, sizi fazla oyalamadan söyleyeyim, bu robotlara vibratör deniliyor. "Ama vibratör konuşmaz, nerede kaldı ki hayır demeyi öğrensin" diye düşünebilirsiniz tabii. Meseleyi böyle ortaya koyunca kadınlar için organik yollarla üretilmiş kanlı-canlı robotların hemen yanı başlarında durduğunu söylemeliyim, gazeteden kafanızı kaldırıp, telefonuyla oynayan adama bakın! Elbette ne kadar başarılı ve iyi imal edilmiş olursa olsun, herhangi bir vibratör bir duygu sahibi olabilmiş değil. Bir şey hissettirmiyor, kendisi zaten hissetmiyor, sahibine geçirebildiği tek duygu orgazm hissi! Anında arkasını dönüp uyumuyor, yatakta bir sigara yakmıyor, mini bardan aldığı minik şişeyi kafasına dikip, dibini gördükten sonra duvara doğru sallamıyor, yatakta gofret yemeye kalkmıyor! Eğlenceli değil, esprisi yok, renksiz. Bir de tersini düşünün şimdi. Öyle bir robot yapmışlar ki âşık oluyor, hissediyor, insani zaafları var, bazen onlara yenik de düşüyor. Kredi kartına on taksitle satın alıyorsunuz, hopi'niz varsa ayrıca indirim de var, alıp eve götürüyorsunuz ve sonsuza kadar sizin! Aşkınız bitmiyor, biter gibi olursa yeniden programlanıyor, haydi sil baştan yeniden âşık oluyorsunuz. David Levy'nin "Love and Sex with Robots" isimli kitabında anlattığına bakılırsa bu tür robotların kadın / erkek versiyonlarının üretilmesi çok yakın. Bilim adamları, "neden aşık oluruz" sorusunun yanıtını bulduklarında, bu tür robotların yapılmasının çocuk oyuncağı olduğunu anlatıyor. Hazır aklıma gelmişken not edeyim, gelecek haftanın konusu da bu olsun: Neden aşık oluruz? Bu açıdan bakılınca gerçek bir erkeğe benzeyen bir robotu yapmak daha kolay gibi göründü gözüme. Nihayetinde davranışları 0'lar 1'lerle kolayca kategorize edilip, standart hale getirilebilecek bir canlı türünden söz ediyoruz burada. İstekleri basit, duyguları kolayca tatmin edilebilir, tarif edilmiş duygular. Ama en iyi robotun bile gerçek bir kadının yerini tutabilmesinin mümkün olmadığını düşünmek için de kendime göre gerekçelerim var. Duyguları karmaşık, istekleri belirsiz, davranışları "unique" bir canlı türü bu. Ve zaten onun için de eğlenceli ve heyecan vericiler. Gerçek bir kadının verebileceği duyguyu bir robot nasıl verebilir ki?