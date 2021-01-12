Mesut Özil'e bir ağabey uyarısı

Okuyucuların çoğu bilir, ben Fenerbahçeliyim.

Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye transferinin konuşulduğu bu günlerde bu haberi de heyecanla izliyorum.

Çünkü Mesut yüzünden Londra'da tuttuğum takımı bile değiştirmiştim. Spurs'u tutardım, Arsenal'e geçtim ki bu Fener'i bırakıp, Cimbom'a geçmekle aynı şey sayılır.

Neyse Arsenal'in sana reva gördüklerinden sonra, ben de takımıma geri döndüm.

Çok özel bir futbolcu, büyük bir yetenek ve oyun zekasına sahipsin. Formdayken seyretmek büyük bir zevkti benim için.

Özil, herkesin en doğal hakkı olan siyasi tercihleri nedeniyle Almanya'da itilip kakıldı. Kimsenin, kimseye siyasi tercihi nedeniyle böyle davranmaya hakkı yoktur, bunu bilir, bunu söylerim.

Ve çapsız bir teknik direktör, onu bir senedir kenara itti; şimdi Fenerbahçe ya da Amerikan ligi arasında bir tercih yapacağını okudum haberlerde.

Mesut Özil'e bu uyarıyı yapmak zorundayım ki Türkiye'ye gelme kardeşim.

Burada oynanan şey futbol değil.

Evet ortada bir top var ama toptan daha çok yetenekli futbolculara vuruyorlar, kulağına küpe olsun.

Bu lig, faul ligi. Bu lig çapsız hakemler ligi. Bu ligdeki teknik direktörlerin çoğu "vur, kır, parçala, yenilme"ci.

"Taktik faulün" tek taktik olduğu tek lig burada oynanıyor.

İngiltere'de sana bir sezonda yapılan faullerin hepsini bir maçta yaparlar, sarı kart bile görmezler.

İngiltere'de bir sezonda oynanan 400 küsur maçta, rakip futbolcunun ayağına basan oyuncu sayısına, burada bir haftada ulaşılıyor.

Aklında olsun, Türkiye'ye gelirsen kiminle hava topuna çıktıysan, rakibin eliyle yüzünü tutup, canhıraş bir çığlık atarak yere düşecek.

Bazılarını hakeme de yedirip, sana kart da göstertecekler. Sinirlenip ikinci kartı da görebilirsin.

Burada hakemler, futbolcunun zeki, çevik ve ahlaklısını değil, kurnaz ve ahlaksızını korurlar.

Burası "vasatistan".

Burada vasat hakemler, vasat oyuncular, vasat teknik direktörler sırf kendi aşağılık duygularını tatmin etmek için bile sana sahayı dar ederler, haberin olsun.

Elbette Fenerbahçe'ye gelmen beni ve benim gibi milyonları çok mutlu eder.

Ama kendine yazık etme.

Futbolun, gerçekten futbol olarak oynandığı, ruhsuz artistlerin azınlıkta, sporcuların çoğunlukta olduğu bir yere git.

Kaç, kendini kurtar!