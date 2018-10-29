Fenerbahçe'ye geçici hoca olmaz

Fenerbahçe’nin Teknik Direktör Cocu’nun işine son vermesi gecikmiş bir karar.

Aziz Yıldırım’ın, Ali Koç’a kaybettiği Fenerbahçe kongresindeki seçimin kilit kavramı “değişim” idi.

Comolli ve Cocu’nun futbol takımının başına getirilmesi de böyle izah edildi.

Aykut Kocaman’ın oynattığı futbolu beğenmeyen Fenerbahçeliler arasında ben de vardım ama ihmal edilen şuydu ki Kocaman, elindeki o kadroyla zaten başka bir oyun da oynatamazdı.

Eldeki kadroya en uygun oyunu kurdu ve son Galatasaray maçındaki hakem herkesin gözünün önündeki penaltılardan sadece birisini vermiş olsa şampiyon da olmuştu.

Kocaman’ın bir başarısızlığı yokken gönderilmesini “normal” kılan şey, bu “değişim” beklentisiydi.

Değişim gerçekleşmedi, hatta futbol takımı geriye gitti. Hem kadro olarak, hem oyun olarak.

Sadece gelen-giden oyunculara bakmak bile bu kararı vermek için yeterli: Fernandao ile Frey’i, De Souza ile Jailson’u kıyaslayabilir misiniz?



Ali Koç yönetiminin seçimden sonra taraftara sunduğu en önemli proje Comolli ile başlayan “geleceğin takımını kurma” iddiasıydı.

Birçok genç oyuncu transfer edildi, Cocu takımın başına getirildi.

Hazırlık maçlarında genç oyunculara fırsat verildi.

Taraftar bu sezon şampiyon olmamaya da razıydı, yeter ki gelişmeye açık bir takım izlesin, kulüp içine düşürülmüş olduğu mali iflastan uzaklaşsın.

Comolli-Cocu ikilisi buna yanıt veremediler. Bunu anladıklarından bile artık emin değilim.

Cocu, başarısız oldu, soyunma odasında görevinden alındığı tebliğ edildi.

Peki Comolli neden hâlâ yerinde? Cocu’yu bu projeyi yönetmek üzere bulup getiren o değil miydi?

Yoksa sportif direktörlük taraftarın gözünü boyamak için uydurulmuş bir kavram mıydı, hocayı yine eskiden olduğu gibi yöneticiler mi seçmişti?

Gazetelerde teknik direktör isimleri havada uçuşuyor. Hangisi doğru, hangisi spor servislerinin hayal gücüne dayanıyor, bilmiyorum.

Ama haberlerin içinde çok tehlikeli bir cümle de var ki bu büyük olasılıkla yöneticilerden biri tarafından gazetecilere fısıldanmış olmalı.

Çünkü böyle bir haberi uydurmak herhangi bir spor servisi için heyecanlı bir haber yaratmak anlamına gelmez.

O da şu cümle: Sezon sonuna kadar idare edecek bir geçici hoca bulunacak, gelecek sezon yola büyük bir isimle devam edilecek!

Bu eğer doğruysa, geçmiş hatalardan da ders alınmadığını gösteriyor.

Fenerbahçe gibi geleceğe yönelik olarak yeniden yapılandırılmak istenen bir ekibin hocası geçici olamaz.

Geleceğe taşıyacak kimse, şimdi o bulunup getirilmeli ki bu sezonun geri kalan kısmı hem takımın küme düşmeden yola devam edebilmesini sağlasın, hem de geleceğin planlarını bugünden yapsın.

Bir yandan rakipleri ve ligi tanısın, diğer yandan mevcut kadronun nasıl bir mühendislikle düzeltileceğini planlasın.

Geçici hoca kararı alacak yönetim, kendi geçiciliğinin de altını çizecektir, ben uyarmış olayım.