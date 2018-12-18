Bu kadroyla bu kadar oluyor

Sezon başında Ersun Yanal’a, “16. haftada Fenerbahçe’nin başına geçeceksin, rakip kim olsun istersin” diye sormuş olsaydık, herhalde “Kadıköy’de Erzurumspor” yanıtını almamız sürpriz olmazdı.

Hafta başlarken Erzurumspor, Fenerbahçe’nin bir sıra üstünde averajla yer alıyordu.

Dünkü oyununa bakarak da şunu söyleyebilirim: Ligde kalması sürpriz olacak bir ekip.

"Fenerbahçe’deki hoca değişikliğinin sonuçlarını gördük mü" diye soracak olursanız, "Evet gördük" diyebilirim.

Değişiklik, oyuncuların bir coşku kazanmasına neden olmuş.

Sezon başından bu yana ikinci topları kazanmak için kılını kıpırdatmayan takımın hareketlenmesi olumlu bir gelişme.

Rakibin baskıyı kıramayıp, top yapamaması da Fenerbahçe’yi bu sezonun topa sahip olma rekoruna daha ilk yarıda götürdü.

Bu şevkle iki gol attılar, Slimani ile çok rahat gol yapılabilecek iki pozisyonu harcadılar.

İkinci yarı, filmi geriye sardık!

Sezon başından beri izlediğimiz Fenerbahçe yine sahadaydı.

Erzurumspor’un ilk golünde Emrah yanında bir refakatçisi olmadan orta sahadan ceza sahasının içine kadar tek başına girebildi ve bomboş pozisyonda ayağına uzatılan topu filelere yolladı.

Maç biterken yenen ikinci gol, belki de bütün sezonun cezasıydı.

İkinci yarıda Fenerbahçe maçı alıp götürebilecek pozisyonlar da bulmadı değil.

Ama Slimani ve Eljif pozisyon harcama yarışındaydılar.

Bu sonuç ve sahadaki futbolcuların yetenekleri de ortaya koyuyor ki, bu takımın kümede kalabilmesi gerçekten çok zor.

İkinci yarıda lig daha da sertleşecek ve bu oyuncu kadrosu böyle sert bir mücadeleye yanıt verecek çapta değil.

Bu oyuncu kadrosunun elinden bu gelebiliyor.

Hoca değişikliğinin, bu oyuncu kadrosuyla işe yarayıp yaramayacağını sezonun ikinci yarısında göreceğiz.

Yönetimin önünde iki seçenek var gibi görünüyor: Ya Finansal Fair Play’i boş verip, bir iki sezon Avrupa kupalarına katılmamayı göze alacaklar ve adam gibi bir kadro kuracaklar.

Ya da 100 küsur yıllık bir futbol takımının küme düşmesini seyredecekler.

Çok fazla seçenekleri olduğu söylenemez.

Yol yakınken Comolli ile de vedalaşmalarını öneririm. Bu transferleri yapan bir 'yeteneğe', sezonun ikinci yarısını kurtaracak transfer emanet edilmez.