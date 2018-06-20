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Leyla Alp

leyla.alp@gmail.com

20 Haziran 2018

Seçmeyeceğiz...

Haklı olduğumuzu ve halk olduğumuzu bildiğimiz için seçmeyeceğiz...

Kendi gibi düşünmeyen herkesi hain ilan edip yan komşumuza bizi düşmanlaştırmaya çalışanları seçmeyeceğiz.

Korku iklimi yaratanları seçmeyeceğiz…

Seçmeyeceğiz…

Meydanlarda barış, özgürlük yerine idamdan bahsedenleri seçmeyeceğiz. Yağlı urganlara tapanları seçmeyeceğiz.

Silahtan, korkudan bahsedip “Mantar tabancası patlasa evlerinden 5 gün çıkmazlar” diyenleri seçmeyeceğiz.

Hayattan bahsetmek yerine ölümden bahsedenleri seçmeyeceğiz. Tabutlar önünde fotoğraf çektirenleri seçmeyeceğiz. Bu ülkenin her karışını tabutlara mahkum edenleri seçmeyeceğiz. Neredeyse her evin duvarına genç ölülerin fotoğraflarını astıranları seçmeyeceğiz.

Karne günü çocuk dövdürenleri seçmeyeceğiz. Çocukların yerlerde sürüklenmesini izleyenleri, emir verenleri seçmeyeceğiz.

Seçim kazanmak için kurşun atanları, kurşun attıranları, bıçak çekmeye cesaret verenleri seçmeyeceğiz.

Kürdü ‘terörist’, Ermeni’yi ‘hain’, LGBTİ’yi ‘sapık’ sayanı seçmeyeceğiz.

Madenciyi tekmeletip, gazeteciyi hapse atanı seçmeyeceğiz. Termik santraller anlaşmalarına imza atanları seçmeyeceğiz.  Dereleri kurutanları, karıncayı yuvasından edenleri seçmeyeceğiz. Yalanları, kandırılmayı seçmeyeceğiz…

Seçmeyeceğiz…

Soma’yı unutmadığımız için … Ali İsmail’in döve döve öldürüldüğü aklımızdan bir türlü çıkmadığı için… Buzdolabında bekletilen ölü bebeklerin yasını hala tuttuğumuz için… Berkin ve öldürülen bütün çocuklar adına adalet istediğimiz için…

Bu vatan bizi öldürmek isteyenlerden daha çok bizim olduğu için. Sevmeyi gerçekten bildiğimiz için…

Yerlerde çiğnenen onurumuz için.  Hatıramız ve hatıratlarımız için… Gözyaşları bir türlü kurumayan analar için ...  Evladına ekmek götüremeyen babalar için. Soğuktan donan çocuklar için, yoksulluktan intihar eden kadınlar için…  Kirletilen dualar, yalan secdeler için…  Hiç kimsenin bizden daha üstün olmadığını bildiğimiz için. Kendimizi ve hayatı sevdiğimiz için…

Acıyla tanıdığımız memleket coğrafyasının her bir karışı için

Milyar doları olanlar değil milyonlar olduğumuz için seçmeyeceğiz…

Haklı olduğumuzu ve halk olduğumuzu bildiğimiz için seçmeyeceğiz.

Bitmeyen ahlar için...

Huzurla uyumak için, neşeyle uyanmak için

“Gülmek bir halk gülebiliyorsa gülmektir” diyen Edip abi için

Seçmeyeceğiz…

Nokta…

 

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