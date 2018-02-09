T24 LogoT24 Logo

Leyla Alp

leyla.alp@gmail.com

09 Şubat 2018

Kirlenmek güzel değildir

Ne kadar çok kirlendik… Nasıl temizleneceğiz diyorum

115 kız çocuğunun gebe bırakılmış…

Bazılarına göre adet gören birinin gebe kalması ‘normal’

Şort giyen kadına tokat atan adam utanmadan hassasiyetten dem vuruyor. Başkası “kadın dediğin şort giymez” diyor. Bir başkası kadının gülmesinden rahatsız oluyor.

LGBTİ bireylerin toplanması hatta film seyretmeleri bile yasak.

Bir oyun adında ‘Diktatör’ var diye yasaklanıyor. Yetmiyor oyuncusu Barış Atay bir ilde tamamen yasaklanıyor.

Doktorlar yaşam hakkını savunduklarını söyledikleri için gözaltına alınıyor. “Onlar doktor değil” deniyor. Aklın alamıyor.

Bir adam köpeğe tecavüz ederken yakalanıyor. “Cahilim “ diye savunma yapacak kadar kurnaz. Başkası “köpek halinden memnun” diyor.

Her gün ama her gün en az birkaç tane zalimlik haberleri okuyoruz.

“Ne zaman bu kadar zalim olduk” diye soruyor sürekli insanlar.

“Ne ara bu kadar kirlendik?” diye soruluyor.

Herkes kendi bulunduğu yerden bakıyor ve toplumun çok kirlendiğini söylüyor.

Kardeş Türküler’in yeni albümü Yol’da Eşrefoğlu Al Haberi türküsü var.  Sözleri Hasan Dede’nin müzik Ali Murtaza Dede’ye ait. Kardeş Türküler yeniden düzenlemiş.Sözler de müzik de çok güzel. İnsanı çıkardığı yolculuk ise şahane.

“Bahçe biziz, gül bizdedir

Biz de Mevla’nın kuluyuz

Yetmiş iki dil bizdedir”

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre en fazla “istenmeyen komşu” %51,9 ile eşçinseler birinci sırada, ikinci sırada %39,3 ile sığınmacılar/mülteciler yer alıyor.

Oysa yetmiş iki dil bizde…

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Türk Silahlı Kuvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Afrin’de en az 11 çocuğun yaşamını yitirdiği açıkladı.

Reyhanlı’ya yapılan roketli saldırıda 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Her gün bir genç insanın ölüm haberi geliyor.

“Erlik midir eri yormak

Irak yoldan haber sormak

Cennette ol sekiz ırmak

Coşkun akan sel bizdedir”

Her gün bir tabut arkasında dövünen analar görüyoruz. Her gün duvara aslına resimler çoğalıyor.

Haberlerden cenazeleri izliyoruz.

Cenazeler bilemedin 30 saniye harekata dair bilmem kimlerin açıklamaları bitmiyor, bitmiyor…

Bir annenin bundan sonraki tüm hayatını kaplayacak habere 30 saniye…

Haberleri izliyoruz.

Ülkenin en çok izlen haber kanallarından ülkenin en çok izlenen insanı harekatı hararetle anlatıyor. Spor karşılaşması mı sanıyor diye geçiyor insanın içinden. Yüreği ağzında bekleyen insanları düşünüyorsun.

Meclis’te Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik iddiaların haberi veriliyor.  Filiz Kerestecioğlu’nun konuşmasının tamamını vermeye gerek görmüyorlar. Milli Savunma Bakanı “Onlar etek giymiş terörist” demiş. Haberlerde Bakan’ın açıklaması uzun uzun veriliyor. Haberi sunan ağzı dolu dolu “etek giymiş terörist” sözünü tekrarlıyor. Hiç rahatsız olmuyor. ‘Adamlık, delikanlılık’ sözleri, eril dile yansıyan kadını aşağılama ve şiddet bir türlü bitmiyor. Ve bunu yapan asla kendinden bilmiyor.

“Adam vardır cismi semiz

Abdest alır olmaz temiz”

Bir ya da iki sonraki haber kadına şiddet haberi. Bir adam bir kadına sokak ortasında makasla saldırmış. “Kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet” diyor haberi sunan “ne zaman bitecek” diye soruyor.  Biraz önce “Etek giyen terörist” diyerek sen de yaptığın için bitmeyecek diyorsun.

 “Halkı ta’n eylemek nemiz

 Bilcümle vebal bizdedir”

Herkes şikâyetçi kirlenmekten. Ama kendi kirletmedi ise…

Herkes şikâyetçi şiddetten. Kendi uygulamadıysa…

 Biri öldüğünde öldürene göre öteki şikâyetçi şiddetten.

Eğer kendi yapmadıysa herkes haksızlıktan şikayetçi.  Oysa haksızlık karşısındaki tavrınız size haksızlık yapıldığında değil biri size haksızlık yaptığını söylediğinde ne yaptığınızla belli olur. Vebal bizdedir.

Çünkü deterjan reklamındaki slogan gibi değildir hayat. Koşarken yere düşüp üzerimizin kirlenmesi gibi değil ruhumuzun, vicdanımızın kirlenmesi ve aklımızın kirlenmesi. Yıkayınca geçmiyor.

“Arı vardır uçup gezer

 Teni tenden seçip gezer

 O can bizden kaçıp gezer

 Arı biziz bal bizdedir”

İnsanın iyiden, adaletten, nezaketten yana olması büyük erdem gibi geliyor. Oysa değil. Bir insanın iyi olması en önce herkesten ve her şeyden önce kendisi için şahanedir. Başını yastığa koyduğunda rahat uyur.

“Kuldur Hasan Dede’m kuldur

 Manâyı söyleyen dildir

Elif Hakk’a doğru yoldur

 Cim ararsan dal bizdedir”

Ne kadar çok kirlendik…  Nasıl temizleneceğiz diyorum

“Temizlenemeyiz. Temizler mümkün mertebe kendini temiz tutmaya çalışmalı.” diyor. Yeter mi diyorum.

“Temiz olmayan başka yeri nasıl temizlesin?” diye soruyor. Herkes kendi evinin önünü süpürmüyor artık ama herkes kendi aklını ve vicdanını en azından temiz tutmaya çalışmalı. Birileri bize iyi yapmışsın desin diye değil. Gerçekten sevebilmek, gerçekten yaşamış olmak, gerçekten insan kalabilmiş olmak için…

“Cim ararsan dal bizdedir”

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

leyla alphamile çocuktecavüzşiddetharekatterörist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Yazarın Diğer Yazıları

Atiye’yi biliyoruz Gülistan Doku nerede?

Biz bu ülkede bir kadın 'intihar mektubu' bıraktığında gerçekten kendini öldürmüş olabileceğine inanamayız

Yaşlı erkeklerden neden kurtulmalıyız?

Bu dünyayı kadınlar ve gençler yönetiyor olsaydı yaptıkları en büyük hatalar bile yürümekte zorlandıkları halde oturmakta ısrar ettikleri koltuklar için harp etmekten çekinmeyen yaşlı erkeklerin yaptıkları kadar olmayacaktı…

Ve nihayet Şule için adalet… 

Şule'nin tüm hayatını didik didik edip dalga geçer gibi savunmalar yapan sanıklara verilen 'iyi hal' uygulanması mahkemenin ayıbı olmakla birlikte bu dava inadın, ısrarın ve cesaretin kazandığının resmidir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24