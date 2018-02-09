Kirlenmek güzel değildir

115 kız çocuğunun gebe bırakılmış…

Bazılarına göre adet gören birinin gebe kalması ‘normal’

Şort giyen kadına tokat atan adam utanmadan hassasiyetten dem vuruyor. Başkası “kadın dediğin şort giymez” diyor. Bir başkası kadının gülmesinden rahatsız oluyor.

LGBTİ bireylerin toplanması hatta film seyretmeleri bile yasak.

Bir oyun adında ‘Diktatör’ var diye yasaklanıyor. Yetmiyor oyuncusu Barış Atay bir ilde tamamen yasaklanıyor.

Doktorlar yaşam hakkını savunduklarını söyledikleri için gözaltına alınıyor. “Onlar doktor değil” deniyor. Aklın alamıyor.

Bir adam köpeğe tecavüz ederken yakalanıyor. “Cahilim “ diye savunma yapacak kadar kurnaz. Başkası “köpek halinden memnun” diyor.

Her gün ama her gün en az birkaç tane zalimlik haberleri okuyoruz.

“Ne zaman bu kadar zalim olduk” diye soruyor sürekli insanlar.

“Ne ara bu kadar kirlendik?” diye soruluyor.

Herkes kendi bulunduğu yerden bakıyor ve toplumun çok kirlendiğini söylüyor.

Kardeş Türküler’in yeni albümü Yol’da Eşrefoğlu Al Haberi türküsü var. Sözleri Hasan Dede’nin müzik Ali Murtaza Dede’ye ait. Kardeş Türküler yeniden düzenlemiş.Sözler de müzik de çok güzel. İnsanı çıkardığı yolculuk ise şahane.

“Bahçe biziz, gül bizdedir

Biz de Mevla’nın kuluyuz

Yetmiş iki dil bizdedir”

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre en fazla “istenmeyen komşu” %51,9 ile eşçinseler birinci sırada, ikinci sırada %39,3 ile sığınmacılar/mülteciler yer alıyor.

Oysa yetmiş iki dil bizde…

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Türk Silahlı Kuvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Afrin’de en az 11 çocuğun yaşamını yitirdiği açıkladı.

Reyhanlı’ya yapılan roketli saldırıda 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Her gün bir genç insanın ölüm haberi geliyor.

“Erlik midir eri yormak

Irak yoldan haber sormak

Cennette ol sekiz ırmak

Coşkun akan sel bizdedir”

Her gün bir tabut arkasında dövünen analar görüyoruz. Her gün duvara aslına resimler çoğalıyor.

Haberlerden cenazeleri izliyoruz.

Cenazeler bilemedin 30 saniye harekata dair bilmem kimlerin açıklamaları bitmiyor, bitmiyor…

Bir annenin bundan sonraki tüm hayatını kaplayacak habere 30 saniye…

Haberleri izliyoruz.

Ülkenin en çok izlen haber kanallarından ülkenin en çok izlenen insanı harekatı hararetle anlatıyor. Spor karşılaşması mı sanıyor diye geçiyor insanın içinden. Yüreği ağzında bekleyen insanları düşünüyorsun.

Meclis’te Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik iddiaların haberi veriliyor. Filiz Kerestecioğlu’nun konuşmasının tamamını vermeye gerek görmüyorlar. Milli Savunma Bakanı “Onlar etek giymiş terörist” demiş. Haberlerde Bakan’ın açıklaması uzun uzun veriliyor. Haberi sunan ağzı dolu dolu “etek giymiş terörist” sözünü tekrarlıyor. Hiç rahatsız olmuyor. ‘Adamlık, delikanlılık’ sözleri, eril dile yansıyan kadını aşağılama ve şiddet bir türlü bitmiyor. Ve bunu yapan asla kendinden bilmiyor.

“Adam vardır cismi semiz

Abdest alır olmaz temiz”

Bir ya da iki sonraki haber kadına şiddet haberi. Bir adam bir kadına sokak ortasında makasla saldırmış. “Kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet” diyor haberi sunan “ne zaman bitecek” diye soruyor. Biraz önce “Etek giyen terörist” diyerek sen de yaptığın için bitmeyecek diyorsun.

“Halkı ta’n eylemek nemiz

Bilcümle vebal bizdedir”

Herkes şikâyetçi kirlenmekten. Ama kendi kirletmedi ise…

Herkes şikâyetçi şiddetten. Kendi uygulamadıysa…

Biri öldüğünde öldürene göre öteki şikâyetçi şiddetten.

Eğer kendi yapmadıysa herkes haksızlıktan şikayetçi. Oysa haksızlık karşısındaki tavrınız size haksızlık yapıldığında değil biri size haksızlık yaptığını söylediğinde ne yaptığınızla belli olur. Vebal bizdedir.

Çünkü deterjan reklamındaki slogan gibi değildir hayat. Koşarken yere düşüp üzerimizin kirlenmesi gibi değil ruhumuzun, vicdanımızın kirlenmesi ve aklımızın kirlenmesi. Yıkayınca geçmiyor.

“Arı vardır uçup gezer

Teni tenden seçip gezer

O can bizden kaçıp gezer

Arı biziz bal bizdedir”

İnsanın iyiden, adaletten, nezaketten yana olması büyük erdem gibi geliyor. Oysa değil. Bir insanın iyi olması en önce herkesten ve her şeyden önce kendisi için şahanedir. Başını yastığa koyduğunda rahat uyur.

“Kuldur Hasan Dede’m kuldur

Manâyı söyleyen dildir

Elif Hakk’a doğru yoldur

Cim ararsan dal bizdedir”

Ne kadar çok kirlendik… Nasıl temizleneceğiz diyorum

“Temizlenemeyiz. Temizler mümkün mertebe kendini temiz tutmaya çalışmalı.” diyor. Yeter mi diyorum.

“Temiz olmayan başka yeri nasıl temizlesin?” diye soruyor. Herkes kendi evinin önünü süpürmüyor artık ama herkes kendi aklını ve vicdanını en azından temiz tutmaya çalışmalı. Birileri bize iyi yapmışsın desin diye değil. Gerçekten sevebilmek, gerçekten yaşamış olmak, gerçekten insan kalabilmiş olmak için…

“Cim ararsan dal bizdedir”