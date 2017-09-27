Evet biz öpüşüyoruz. Dudak dudağa hem de. Ve hiç mi hiç utanmıyoruz. Utanmak bir erdemdir. Ama öpüşmek utanılacak bir şey değildir.

İnsan onursuz sayılabilecek bir şey yaptığında utanır. Yalan söylediğinde utanmalıdır. Başkanının parasını, emeği çaldığında utanmak gerekir. Kişisel çıkarları için başkalarının zarar görmesinde beis görmeyen utanmalıdır. Başkaları hakkında yalan yanlış şeyler söyleyip onların hayatına, özgürlüğüne neden olan utanmalıdır. Kalemini satan utanmalıdır. Ruhunu satan utanmalıdır. Hayatı dosdoğru yaşayan, yaşadığı gibi yazan, yazdığını savunan bir adam sevdiği kadınla öpüştü diye utanmaz. Utanmamalıdır. Çünkü bunda utanacak hiçbir şey yoktur.

‘FETÖ’cü olduğu iddiasıyla tutuklanan gazeteci Kadri Gürsel 10 ay sonra tahliye oldu. 10 ay… Ve Kadri Gürsel tutuklu kaldığı 10 ay boyunca gündem olmadığı kadar tahliye olduğunda gündem oldu. Çünkü hapishane çıkışı eşi Nazire Kalkan Gürsel ile sarıldı ve öpüştü. Yasin Akgül’ün yakaladığı o kare muhteşem. Aylar süren hasretliğin ardından gelen kavuşma, o içten sarılış. Hemen yanlarında duran askerin yüzündeki mahcup gülümseme. Çok güzeldi... Unutulamayacak kadar güzel. Utanılacak hiçbir şey yok. Bakarken hiç utanmadım. O fotoğrafa bakarken utanmadım ama o fotoğrafa yapılan yorumlardan utandım! Biri “ahlaksız” diyordu. Öteki “eve gidene kadar bekleyemediniz mi?” diğeri “bunlar böyle Kemalist hep Batılı değerler”. Bir başkası “bunlar bizim örf ve adetlerimize uymaz” diye bağırıyordu.

Öyle ye biz muhafazakâr ve hassas vatandaşları olan bir ülkeyiz. Bu ülkenin o pek ‘muhterem hassas ve muhafazakâr vatandaşı’ kızlı erkekli evlerde kalınmasından, gebe kadınların sokağa çıkmasından, el ele tutuşmaktan, karma okul sıralarından, kadının gülmesinden, Kürdün ölüsünden ve dirisinden, ülkede ensest olduğunun yazılmasından hatta şort giyilmesinden rahatsız oluyor, olabiliyor. Bu ‘çok haklı’ rahatsızlığını da demokratik bir ülkede yaşadığımız için kah elinde palayla, silahla, olmadı bıçak o da olmadı tekme tokatla en naifinden klavyede sataşma ve küfür ile ifade edebiliyor.

O fotoğrafa bakınca gülümseniz, kederlenilir, hayıflanılır, iç çekilir hatta gözyaşı dökülür. O fotoğrafa bakınca “işte vuslat” denir. Ama “ahlaksız” denilmez. O fotoğrafa bakınca masumiyet görülür, içtenlik, sevgi, aylar süren hasret akla gelir. O fotoğrafa bakınca normal bir insanın aklına seks gelmez.

330 gün boyunca Kadri Gürsel’in neden hapiste olduğunu bir kez bile düşünmeyen Kadri Gürsel eşiyle dudak dudağa öpüştü diye tepinmeye başlıyor. Siz Kadri Gürsel’in neden 330 gün hapiste tutulduğunu bize izah edin bizim neden öpüştüğüne verecek çok yanıtımız olur.

Kadri Gürsel ve Nazire Gürsel’in öpüşmesinden rahatsızlık duyanların Ensar Vakfı’nda çocukların tecavüze uğramasına dair tek bir rahatsızlık duymamaları enteresan. Bizim örf ve adetlerimize 330 gün sevdiğinden ayrı kalan bir insanın öpüşmesi uymuyor ama el kadar çocukların tacize uğraması uyuyor öyle mi? Bu işte bir yanlışlık, bir utanmazlık bir aymazlık olmasın.

Ey muhafazakâr ve hassas vatandaş!

Evet biz öpüşüyoruz. Hem de dudak dudağa. Ve her öpüşmeyi sekse bağlamıyoruz. Her öpüşmenin sonunu sizin sürekli giremeye çalıştığınız yatak odalarımıza bağlamıyoruz. Özlediğimiz için öpüşüyoruz, sevdiğimiz için öpüşüyoruz. Sevmekten ve özlemekten utanmıyoruz. Sevişmekten utanmıyoruz. Utanmayacağız da.

Asıl siz utanın!

Siz 330 gün boyunca neden hapiste olduğunu açıklayamadığınız bir insanı karalamaya çalışmaktan utanmalısınız. Çocuklar tacize tecavüze uğrarken susuyor olmaktan utanmalısınız!

Karşı daire bir kadın “yardım edin” diye bağırırken” sadece televizyonun sesini açmaktan utanmalısınız! Bir kız çocuğu babası yaşında bir adamla evlendirilirken o düğüne gitmekten, o düğünde oynamaktan utanmalısınız. O kız çocuğunu kendi ellerinizle gerdeğe sokmaktan utanmalısınız.

Sokak ortasında bir kadını taciz eden arkadaşınızdan, kendinizden utanmalısınız. Çocukları taciz eden adamların ellerini sıkmaktan utanmalısınız.

Biz sevdiğimizle öpüşüyoruz. Utanmıyoruz. Utanmayacağız. Siz kendi utanılacak şeylerinizin çetelesini hele bir çıkarın. Bize değil utanmadan aynaya bakacak yüzünüz var mı ona bakın. Muhafaza edemediğiniz aklınızı ve vicdanınızı bıraktığınız yerlerde arayın. Bu arada biz sizin yerinize sizin utanmadıklarınız için de utanıyoruz. Bu vuslat öpücüğünü de ona sayın!

@leylaalp